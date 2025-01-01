- BasePrice
- UsedSeries
- Weight
- PatternsUsage
- General
- Ignore
- Invert
- ThresholdOpen
- ThresholdClose
- PriceLevel
- StopLevel
- TakeLevel
- Expiration
- Magic
- ValidationSettings
- InitIndicators
- AddFilter
- CheckOpenLong
- CheckOpenShort
- OpenLongParams
- OpenShortParams
- CheckCloseLong
- CheckCloseShort
- CloseLongParams
- CloseShortParams
- CheckReverseLong
- CheckReverseShort
- CheckTrailingOrderLong
- CheckTrailingOrderShort
- LongCondition
- ShortCondition
- Direction
CheckOpenShort
Kısa pozisyon açma koşullarını denetler.
|
virtual bool CheckOpenShort(
Parametreler
price
[in][out] Referansla geçirilen fiyat değişkeni.
sl
[in][out] Referansla geçirilen Stop Loss fiyatı değişkeni.
tp
[in][out] Referansla geçirilen Take Profit fiyatı değişkeni.
expiration
[in][out] Referansla geçirilen zaman-aşımı süresi değişkeni.
Dönüş değeri
Koşul sağlanmışsa 'true', aksi durumda 'false'.