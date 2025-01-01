DokümantasyonBölümler
CExpertSignalCheckCloseShort 

CheckCloseShort

Kısa pozisyon kapama koşullarını denetler.

virtual bool  CheckCloseShort(
   double&  price      // fiyat
   )

Parametreler

price

[in][out]  Referansla geçirilen kapanış fiyatı değişkeni.

Dönüş değeri

Koşul sağlanmışsa 'true', aksi durumda 'false'.