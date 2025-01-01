DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneStrateji ModülleriUzman Danışmanlar için temel sınıflarCExpertSignalCheckReverseLong 

CheckReverseLong

Uzun pozisyon için ters çevirme koşullarını denetler.

virtual bool  CheckReverseLong(
   double&    price,          // fiyat
   double&    sl,             // Stop Loss
   double&    tp,             // Take Profit
   datetime&  expiration      // zaman-aşımı
   )

Parametreler

price

[in][out]  Referansla geçirilen fiyat değişkeni.

sl

[in][out]  Referansla geçirilen Stop Loss fiyatı değişkeni.

tp

[in][out]  Referansla geçirilen Take Profit fiyatı değişkeni.

expiration

[in][out]  Referansla geçirilen zaman-aşımı süresi değişkeni.

Dönüş değeri

Koşul sağlanmışsa 'true', aksi durumda 'false'.