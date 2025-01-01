MQL5 ReferansıStandart KütüphaneStrateji ModülleriUzman Danışmanlar için temel sınıflarCExpertSignalAddFilter BasePriceUsedSeriesWeightPatternsUsageGeneralIgnoreInvertThresholdOpenThresholdClosePriceLevelStopLevelTakeLevelExpirationMagicValidationSettingsInitIndicatorsAddFilterCheckOpenLongCheckOpenShortOpenLongParamsOpenShortParamsCheckCloseLongCheckCloseShortCloseLongParamsCloseShortParamsCheckReverseLongCheckReverseShortCheckTrailingOrderLongCheckTrailingOrderShortLongConditionShortConditionDirection AddFilter Birleştirilmiş sinyale bir filtre ekler. virtual bool AddFilter( CExpertSignal* filter // işaretçi ) Parametreler indicators [in] Filtre nesnesinin işaretçisi. Dönüş değeri Başarılı ise 'true', aksi durumda 'false'. InitIndicators CheckOpenLong