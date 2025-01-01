DokümantasyonBölümler
AddFilter

Birleştirilmiş sinyale bir filtre ekler.

virtual bool  AddFilter(
   CExpertSignal*  filter    // işaretçi
   )

Parametreler

indicators

[in]  Filtre nesnesinin işaretçisi.

Dönüş değeri

Başarılı ise 'true', aksi durumda 'false'.