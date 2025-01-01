MQL5 ReferansıStandart KütüphaneStrateji ModülleriUzman Danışmanlar için temel sınıflarCExpertSignalExpiration BasePriceUsedSeriesWeightPatternsUsageGeneralIgnoreInvertThresholdOpenThresholdClosePriceLevelStopLevelTakeLevelExpirationMagicValidationSettingsInitIndicatorsAddFilterCheckOpenLongCheckOpenShortOpenLongParamsOpenShortParamsCheckCloseLongCheckCloseShortCloseLongParamsCloseShortParamsCheckReverseLongCheckReverseShortCheckTrailingOrderLongCheckTrailingOrderShortLongConditionShortConditionDirection Expiration "Expiration" (zaman-aşımı) parametresinin değerini ayarlar. void Expiration( int value // yeni değer ) Parametreler value [in] "Expiration" için yeni değer. Dönüş değeri Yok. Not "Expiration" parametresinin değeri çubuk bazında tanımlanır. Bu, bekleyen emirlerle işlem yaparken zaman-aşımı değeri olarak kullanılır. TakeLevel Magic