Expiration

"Expiration" (zaman-aşımı) parametresinin değerini ayarlar.

void  Expiration(
   int    value         // yeni değer
   )

Parametreler

value

[in]  "Expiration" için yeni değer.

Dönüş değeri

Yok.

Not

"Expiration" parametresinin değeri çubuk bazında tanımlanır. Bu, bekleyen emirlerle işlem yaparken zaman-aşımı değeri olarak kullanılır.