Dokümantasyon
MQL5 Referansı Standart Kütüphane Strateji Modülleri Uzman Danışmanlar için temel sınıflar CExpertSignal ValidationSettings 

ValidationSettings

Ayarları denetler.

virtual bool  ValidationSettings()

Dönüş değeri

Başarılı ise 'true', aksi durumda 'false'.