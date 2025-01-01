DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneStrateji ModülleriUzman Danışmanlar için temel sınıflarCExpertSignalCloseShortParams 

CloseShortParams

Kısa pozisyon kapamak için kullanılan parametreleri ayarlar.

virtual bool  CloseShortParams(
   double&    price          // fiyat
   )

Parametreler

price

[in][out]  Referansla geçirilen kapanış fiyatı değişkeni.

Dönüş değeri

Başarılı ise 'true', aksi durumda 'false'.