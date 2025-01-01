MQL5 ReferansıStandart KütüphaneStrateji ModülleriUzman Danışmanlar için temel sınıflarCExpertSignalCloseShortParams BasePriceUsedSeriesWeightPatternsUsageGeneralIgnoreInvertThresholdOpenThresholdClosePriceLevelStopLevelTakeLevelExpirationMagicValidationSettingsInitIndicatorsAddFilterCheckOpenLongCheckOpenShortOpenLongParamsOpenShortParamsCheckCloseLongCheckCloseShortCloseLongParamsCloseShortParamsCheckReverseLongCheckReverseShortCheckTrailingOrderLongCheckTrailingOrderShortLongConditionShortConditionDirection CloseShortParams Kısa pozisyon kapamak için kullanılan parametreleri ayarlar. virtual bool CloseShortParams( double& price // fiyat ) Parametreler price [in][out] Referansla geçirilen kapanış fiyatı değişkeni. Dönüş değeri Başarılı ise 'true', aksi durumda 'false'. CloseLongParams CheckReverseLong