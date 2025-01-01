- BasePrice
StopLevel
"StopLevel" parametresinin değerini ayarlar.
|
void StopLevel(
Parametreler
value
[in] "StopLevel" parametresinin yeni değeri.
Dönüş değeri
Yok.
Not
"StopLevel" değeri fiyat seviyesi birimlerinin cinsinden tanımlanır. Fiyat seviyesi biriminin sayısal değeri PriceLevelUnit() yöntemi ile alınır. "StopLevel", Stop Loss fiyatını açılış fiyatına göre tanımlamak için kullanılır.