StopLevel

"StopLevel" parametresinin değerini ayarlar.

void  StopLevel(
   double    value         // yeni değer
   )

Parametreler

value

[in]  "StopLevel" parametresinin yeni değeri.

Dönüş değeri

Yok.

Not

"StopLevel" değeri fiyat seviyesi birimlerinin cinsinden tanımlanır. Fiyat seviyesi biriminin sayısal değeri PriceLevelUnit() yöntemi ile alınır. "StopLevel", Stop Loss fiyatını açılış fiyatına göre tanımlamak için kullanılır.