OnDragEnd

Virtueller Handler des Ereignisses "DragEnd" (das Ende der Drag-Operation) des Steuerelements.

virtual bool  OnDragEnd()

Rückgabewert

true - wenn das Ereignis behandelt ist, ansonsten false.

Hinweis

Das Ereignis "DragEnd" tritt am Ende des Ziehens des Steuerelements auf.