Referência MQL5Biblioteca PadrãoPainéis e caixas de diálogoCWndOnDragEnd 

OnDragEnd

O manipulador de eventos do controle "dragend" .

virtual bool  OnDragEnd()

Valor de retorno

verdadeiro se o evento foi processado, caso contrário será falso.

Observação

O evento "dragend" ocorre quando o processo de arrastar o controle é finalizado.