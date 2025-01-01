ДокументацияРазделы
OnDragEnd

Виртуальный обработчик события "DragEnd" (завершение операции перетаскивания) элемента управления.

virtual bool  OnDragEnd()

Возвращаемое значение

true - если событие обработано, иначе - false.

Примечание

Событие "DragEnd" происходит по завершении операции перетаскивания элемента управления.