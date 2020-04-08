MFI with Alerts MT5 r
- Индикаторы
- DMITRII GRIDASOV
- Версия: 5.19
- Обновлено: 20 декабря 2025
- Активации: 10
Crypto_Forex Индикатор "MFI с оповещениями" для MT5, без перерисовки.
- Индекс денежного потока (MFI) — это технический осциллятор, который использует данные о цене и объёме для определения зон перепроданности и перекупленности.
- Встроенные оповещения для ПК и мобильных устройств: о входе в зоны перепроданности/перекупленности и о выходе из них.
- С настраиваемыми уровнями срабатывания оповещений.
- Осциллятор MFI предоставляет информацию о бычьем и медвежьем ценовом импульсе.
- Он отлично подходит для открытия позиций на продажу в зоне перекупленности, когда MFI выше 80, и для покупки в зоне перепроданности, когда MFI ниже 20.
- MFI очень полезен для обнаружения дивергенций и отлично сочетается с Price Action.
- Индикатор можно использовать на любом таймфрейме.
