Smart Stop Indicator MT5

Smart Stop Indicator это специализированное решение для трейдеров, которые хотят устанавливать стоп лоссы чётко и методично, а не на интуитивной основе. Индикатор объединяет классическую логику прайс экшн (higher highs, lower lows) с современной системой распознавания пробоев, чтобы определить действительно логичный уровень стопа. В трендах, диапазонах или фазах резких движений он показывает оптимальные зоны SL и их состояние ("new", "broken", "valid") прямо на графике теперь с отображением расстояния SL в процентах от %ADR.

Основные особенности

Автоматическое определение стоп лосса на основе структуры рынка

• Определяет значимые уровни SL на основе рыночной структуры и текущей динамики цены. Интеллектуальная чувствительность к пробоям

• Реагирует на пробои и быстрые смены направления, не вынуждая преждевременного подтягивания стопа. Отображение SL %ADR

• Показывает расстояние до SL в процентах от среднего дневного диапазона ADR аналогично Smart Stop Scanner помогает мгновенно находить узкие возможности или растянутые движения. Встроенная система оповещений

• Уведомляет при появлении состояний "new", "valid" или "broken" включая корректную обработку охлаждения и переходов состояния. Затенение сломанных уровней

• Направление, уровень, SL %ADR и время автоматически отображаются приглушённым цветом чтобы выделять только актуальные и рабочие уровни. Работает на любом таймфрейме

• Подходит для скальпинга на M1 и свинг трейдинга на H1 или H4 одинаково надёжен на всех периодах. Дает цене пространство для движения

• Сохраняет дисциплину стопов, не ограничивая движения цены слишком жестко. Совместимость с любыми рынками

• Подходит для Forex, золота, индексов, криптовалют, акций и других инструментов. Чистая минималистичная визуализация

• Только ключевые уровни и их состояния без лишнего шума и перегрузки. Структурированная дисциплина для каждого трейдера

• Обеспечивает системный и методичный риск менеджмент без механических шаблонов.

Smart Stop Indicator дает прозрачную систему стоп лоссов которая адаптируется к реальному поведению цены уважает рыночную структуру и поддерживает долгосрочные тренды теперь дополненную SL %ADR и точной логикой оповещений.





Smart Stop Series – Полный FAQ доступен

Для полного обзора всей серии Smart Stop специализированный FAQ содержит всё в одном месте как работает каждый инструмент когда его применять отличия между Indicator Scanner и Manager живые примеры лучшие практики и многое другое.



FAQ постоянно обновляется по мере появления новых вопросов.



Если у вас есть вопрос который еще не добавлен вы всегда можете обратиться ко мне напрямую или написать в соответствующие группы чатов.

Smart Stop – Полный FAQ





Идеально работает с Smart Stop Scanner и Smart Stop Manager

Smart Stop Indicator это основа серии Smart Stop на графике Indicator показывает точные уровни SL основанные на структуре рынка Scanner отслеживает все символы в реальном времени выявляя узкие сломанные или формирующиеся уровни а Manager автоматически выполняет корректировки стопов для всех открытых сделок.

Исследуйте всю серию Smart Stop:

Smart Stop Indicator – логика SL на графике

Smart Stop Scanner – мультисимвольный мониторинг SL

Smart Stop Manager – автоматическое выполнение SL

Вместе эти три инструмента создают полностью интегрированную систему стоп лоссов обеспечивающую ясность структуру и высокоточную обработку на всех таймфреймах и во всех рыночных условиях.





Параметры

Max history bars to calculate

Определяет количество исторических свечей для анализа и выявления релевантных уровней SL. Более высокие значения подходят для инструментов с низкой волатильностью.

User-set New Limit in Minutes

Определяет как долго новый уровень SL остается отмеченным как "new". Помогает сфокусироваться на последних изменениях структуры рынка.

Alert on new SL Level

Включает уведомления при появлении новых уровней SL.

Alert on broken SL Level

Уведомляет когда уровень SL становится недействительным.

Alert on distance warning

Предупреждает когда цена приближается к SL на основе заданного порога ADR.

ADR calculation period

Количество дней используемых для расчета среднего дневного диапазона.

Distance warning below ADR %

Определяет порог ADR для предупреждения о близком расстоянии к SL.

Minimum minutes between two alerts of the same type/symbol

Помогает избежать повторяющихся уведомлений при отсутствии изменений.

Alert output method toggles

Выбор способа уведомлений: popup e mail push уведомление звуковой сигнал или все сразу.

Alert sound file

Имя звукового файла используемого при включенной опции alertsSound.

Color Settings

Полная настройка визуализации уровнями SL включая текст цвета BUY SELL уровней цвета новых сигналов и приглушенных состояний.





Дополнительные материалы

Для руководств стратегий и информации о продуктах посетите наш центральный информационный раздел:

Stein Investments – Центр знаний

Смотрите детальные разборы и реальные торговые примеры на нашем YouTube канале:

Stein Investments – YouTube Канал





