Smart Stop Indicator MT5

5

Smart Stop Indicator – Интеллектуальная точность стоп лоссов прямо на графике

Обзор
Smart Stop Indicator это специализированное решение для трейдеров, которые хотят устанавливать стоп лоссы чётко и методично, а не на интуитивной основе. Индикатор объединяет классическую логику прайс экшн (higher highs, lower lows) с современной системой распознавания пробоев, чтобы определить действительно логичный уровень стопа. В трендах, диапазонах или фазах резких движений он показывает оптимальные зоны SL и их состояние ("new", "broken", "valid") прямо на графике теперь с отображением расстояния SL в процентах от %ADR.

Основные особенности

Автоматическое определение стоп лосса на основе структуры рынка
• Определяет значимые уровни SL на основе рыночной структуры и текущей динамики цены.

Интеллектуальная чувствительность к пробоям
• Реагирует на пробои и быстрые смены направления, не вынуждая преждевременного подтягивания стопа.

Отображение SL %ADR
• Показывает расстояние до SL в процентах от среднего дневного диапазона ADR аналогично Smart Stop Scanner помогает мгновенно находить узкие возможности или растянутые движения.

Встроенная система оповещений
• Уведомляет при появлении состояний "new", "valid" или "broken" включая корректную обработку охлаждения и переходов состояния.

Затенение сломанных уровней
• Направление, уровень, SL %ADR и время автоматически отображаются приглушённым цветом чтобы выделять только актуальные и рабочие уровни.

Работает на любом таймфрейме
• Подходит для скальпинга на M1 и свинг трейдинга на H1 или H4 одинаково надёжен на всех периодах.

Дает цене пространство для движения
• Сохраняет дисциплину стопов, не ограничивая движения цены слишком жестко.

Совместимость с любыми рынками
• Подходит для Forex, золота, индексов, криптовалют, акций и других инструментов.

Чистая минималистичная визуализация
• Только ключевые уровни и их состояния без лишнего шума и перегрузки.

Структурированная дисциплина для каждого трейдера
• Обеспечивает системный и методичный риск менеджмент без механических шаблонов.

Smart Stop Indicator дает прозрачную систему стоп лоссов которая адаптируется к реальному поведению цены уважает рыночную структуру и поддерживает долгосрочные тренды теперь дополненную SL %ADR и точной логикой оповещений.


Smart Stop Series – Полный FAQ доступен

Для полного обзора всей серии Smart Stop специализированный FAQ содержит всё в одном месте как работает каждый инструмент когда его применять отличия между Indicator Scanner и Manager живые примеры лучшие практики и многое другое.

FAQ постоянно обновляется по мере появления новых вопросов.

Если у вас есть вопрос который еще не добавлен вы всегда можете обратиться ко мне напрямую или написать в соответствующие группы чатов.

Smart Stop – Полный FAQ


Идеально работает с Smart Stop Scanner и Smart Stop Manager

Smart Stop Indicator это основа серии Smart Stop на графике Indicator показывает точные уровни SL основанные на структуре рынка Scanner отслеживает все символы в реальном времени выявляя узкие сломанные или формирующиеся уровни а Manager автоматически выполняет корректировки стопов для всех открытых сделок.

Исследуйте всю серию Smart Stop:

Smart Stop Indicator – логика SL на графике

Smart Stop Scanner – мультисимвольный мониторинг SL

Smart Stop Manager – автоматическое выполнение SL

Вместе эти три инструмента создают полностью интегрированную систему стоп лоссов обеспечивающую ясность структуру и высокоточную обработку на всех таймфреймах и во всех рыночных условиях.


Параметры

Max history bars to calculate
Определяет количество исторических свечей для анализа и выявления релевантных уровней SL. Более высокие значения подходят для инструментов с низкой волатильностью.

User-set New Limit in Minutes
Определяет как долго новый уровень SL остается отмеченным как "new". Помогает сфокусироваться на последних изменениях структуры рынка.

Alert on new SL Level
Включает уведомления при появлении новых уровней SL.

Alert on broken SL Level
Уведомляет когда уровень SL становится недействительным.

Alert on distance warning
Предупреждает когда цена приближается к SL на основе заданного порога ADR.

ADR calculation period
Количество дней используемых для расчета среднего дневного диапазона.

Distance warning below ADR %
Определяет порог ADR для предупреждения о близком расстоянии к SL.

Minimum minutes between two alerts of the same type/symbol
Помогает избежать повторяющихся уведомлений при отсутствии изменений.

Alert output method toggles
Выбор способа уведомлений: popup e mail push уведомление звуковой сигнал или все сразу.

Alert sound file
Имя звукового файла используемого при включенной опции alertsSound.

Color Settings
Полная настройка визуализации уровнями SL включая текст цвета BUY SELL уровней цвета новых сигналов и приглушенных состояний.


Дополнительные материалы

Для руководств стратегий и информации о продуктах посетите наш центральный информационный раздел:
Stein Investments – Центр знаний

Смотрите детальные разборы и реальные торговые примеры на нашем YouTube канале:
Stein Investments – YouTube Канал


Отзывы 3
Jack Hudson
71
Jack Hudson 2025.11.28 12:08 
 

I want to confirm everything Mzwakhe Dela just said. There is no way I could have said it better then he just did. I've used Daniels products in the past. And after losing access to MT4 and MT5 as a US trader for almost two years I see he continues his long history of creating the best tools on the MQL5 Marketplace. His support remains real time in the telegram group and he trades them himself. This one of many tools he's created to not only help my analysis, but combined with others also build a trading plan with solid rules which is a must for any serious trader.

Mzwakhe Dela
312
Mzwakhe Dela 2025.11.08 15:21 
 

As a trader, initiating a position—whether buying or selling—is often the simplest part of the process. The real challenge begins once you're in the trade: deciding whether to hold or exit can be riddled with uncertainty and emotional bias. That’s where the Smart Stop Indicator has truly transformed my workflow in a brief period I've used it. This tool has helped me make more methodical and informed decisions under pressure. Instead of relying on gut feeling or arbitrary stop placements, the Smart Stop Indicator provides a structured, data-driven approach to managing risk. It proactively guides my exit strategy, helping me stay objective and disciplined even in volatile conditions. Just as the author described, it removes the guesswork and replaces it with clarity. For anyone serious about refining their trade management, this indicator is a must-have.

Ответ на отзыв