ВАЖНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ:

  • Текущее количество копий по данной цене ограничено.
  • Стоимость скоро будет увеличена до $1999.99.

VEGA BOT – Универсальный мультистратегический трендовый торговый робот


Добро пожаловать в Vega BOT — высокотехнологичный советник, объединяющий несколько профессиональных тренд-следящих методологий в одной гибкой и полностью настраиваемой системе.

Независимо от того, являетесь ли вы новичком или опытным алгоритмическим трейдером, Vega BOT позволяет формировать и оптимизировать собственную торговую модель без какого-либо программирования.


Мультистратегическое ядро – для всех рынков


Vega BOT эффективно работает во всех рыночных условиях и подходит для торговли по следующим инструментам:

* Форекс

* Золото

* Индексы

* Криптовалюты

* Счета Standard, Raw, ECN, Pro и Cent

Вы можете торговать с мульти-таймфреймовым подтверждением либо использовать один таймфрейм. Алгоритм легко адаптируется под различные рыночные модели и стиль торговли.


10+ оптимизированных сет-файлов


Начните торговлю сразу с более чем десятью предварительно настроенными стратегическими сет-файлами:

* Скальпинг

* Модели пробоя

* Тренд-следящие стратегии

* Импульсные системы

* Волатильностные методики

Просто загрузите выбранный сет-файл — и робот готов к работе без дополнительных настроек.


Создавайте собственную трендовую стратегию


Vega BOT предоставляет полную свободу кастомизации:

* Настройка логики входа

* Комбинация нескольких фильтров

* Гибкая модель управления рисками и позициями

* Точная настройка условий выхода

* Сохранение собственных шаблонов стратегий

Всё настраивается внутри робота — без технических знаний и программирования.


Безопасность прежде всего – без Мартингейла, без Грида, без Хеджирования


Контроль рисков — ключевой приоритет Vega BOT.

Робот строго избегает любых высокорискованных методов управления капиталом:

* Без Мартингейла

* Без Грид-стратегий

* Без Хеджирования

* Всегда применяется Stop Loss

* Полный контроль размера позиции

* Соответствие правилам проп-фирм

Ваш счёт остаётся защищённым даже при высокой волатильности.


Почему трейдеры выбирают Vega BOT


* Полный мультистратегический трендовый комплекс

* Полное отсутствие Мартингейла и Грида

* Более 10 готовых сет-файлов

* Встроенный модуль построения стратегий

* Быстрый, лёгкий и устойчивый

* Подходит новичкам и профессионалам

* Нацелен на долгосрочный стабильный рост


Рекомендуемые настройки

* Инструмент: XAU

* Таймфрейм: M15

* Баланс: любой (рекомендуем от 1000 USD при риске ≤ 1%)

* Настройки: загрузите официальный сет-файл в разделе Comments

* Тип счёта: Standard, Raw, ECN, Pro, Cent


Предупреждение о рисках:

* Перед покупкой убедитесь, что понимаете риски.

* Прошлая доходность не гарантирует будущие результаты (робот может приносить убытки).

* Бэктесты (например, на скриншотах) высоко оптимизированы и не могут быть напрямую перенесены на реальную торговлю.

Отзывы 3
Mateusz Winter
409
Mateusz Winter 2025.12.15 19:01 
 

Knowing the fact that I bough Vega Bot from a well known developer on the MQL5 marketplace, Los is always available for support. This EA she is developing will be continuously improved and I believe it will be an EA that she continues working on. I highly recommend this EA as you will have a good trading algo and you have good support from her. Thanks

SEAN
190
SEAN 2025.12.11 01:29 
 

I have been working with Ms. Lo for some time now, and this is the second EA I have purchased from her. I have been running Vegabot on both gold and major currency pairs. So far, the win rate has been impressive. Compared to other EAs I have used, Vegabot stands out for its aggressive profit-locking strategy through tight trailing stops, which has proven particularly effective in the current volatile market conditions. Out of 10+ trades executed to date, I have experienced only one losing trade, with all others closing in profit. Regarding Ms. Lo, she is honest, straightforward, and clearly dedicated to her product. This is evident in her frequent updates to setfiles and her ongoing plans to add support for new trading pairs. While it is still early days and long-term performance remains to be seen, I will continue to monitor results and may update this review accordingly. Based on my experience so far—and considering the expertise she has accumulated—I believe Vegabot is one of her strongest EAs to date.

Nice Trader
2744
Aller Uja 2025.12.06 12:28 
 

I’m already using several other EAs from this developer and they have been very stable and reliable over the long term, so I decided to add Vega Bot to my portfolio as a long-term project as well. 💼📈

I really like the concept of Vega Bot – multi-strategy engine, strict risk control and no martingale/grid. The structure with different groups of setfiles makes it flexible for various markets and trading styles.

The communication with the developer is clear and honest. I asked about using Vega on Forex, and she explained that at the moment the recommended setfiles are mainly focused on metals and indices,

and that additional presets for Forex will be added in future updates. This kind of transparency gives me confidence. 👍

What I also appreciate is that, in my opinion, this is a “real EA from a real developer” – not just marketing hype. The backtests and shared results look realistic, not like those over-optimized “perfect curve” backtests you often see in scam projects.

There is no sign of manipulated history data or other tricks used just to show unbelievable equity curves. For me, this is a big plus. ✅

Right now I’m running Vega Bot on several 1,000 EUR demo accounts with the recommended settings from the developer, and in parallel I’m also testing my own optimized variations. I plan to let these tests run for at least 3–6 months to collect proper long-term data.

If needed, I will adjust my rating and review based on real performance – but for now I see solid potential as a long-term EA. 🚀

📌 Important note for both beginners and experienced traders: I always recommend testing any new EA on demo accounts first (or with very small risk) to understand its logic,

reliability and behaviour in live market conditions before putting serious capital behind it. No EA is a magic money machine – proper testing and risk management are essential.

Thank you for your work on this project – I’m looking forward to the upcoming Forex setfiles and future improvements! 🙏✨

