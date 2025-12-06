ВАЖНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ: Текущее количество копий по данной цене ограничено.

VEGA BOT – Универсальный мультистратегический трендовый торговый робот





Добро пожаловать в Vega BOT — высокотехнологичный советник, объединяющий несколько профессиональных тренд-следящих методологий в одной гибкой и полностью настраиваемой системе.

Независимо от того, являетесь ли вы новичком или опытным алгоритмическим трейдером, Vega BOT позволяет формировать и оптимизировать собственную торговую модель без какого-либо программирования.





Мультистратегическое ядро – для всех рынков





Vega BOT эффективно работает во всех рыночных условиях и подходит для торговли по следующим инструментам:

* Форекс

* Золото

* Индексы

* Криптовалюты

* Счета Standard, Raw, ECN, Pro и Cent

Вы можете торговать с мульти-таймфреймовым подтверждением либо использовать один таймфрейм. Алгоритм легко адаптируется под различные рыночные модели и стиль торговли.





10+ оптимизированных сет-файлов





Начните торговлю сразу с более чем десятью предварительно настроенными стратегическими сет-файлами:

* Скальпинг

* Модели пробоя

* Тренд-следящие стратегии

* Импульсные системы

* Волатильностные методики

Просто загрузите выбранный сет-файл — и робот готов к работе без дополнительных настроек.





Создавайте собственную трендовую стратегию





Vega BOT предоставляет полную свободу кастомизации:

* Настройка логики входа

* Комбинация нескольких фильтров

* Гибкая модель управления рисками и позициями

* Точная настройка условий выхода

* Сохранение собственных шаблонов стратегий

Всё настраивается внутри робота — без технических знаний и программирования.





Безопасность прежде всего – без Мартингейла, без Грида, без Хеджирования





Контроль рисков — ключевой приоритет Vega BOT.

Робот строго избегает любых высокорискованных методов управления капиталом:

* Без Мартингейла

* Без Грид-стратегий

* Без Хеджирования

* Всегда применяется Stop Loss

* Полный контроль размера позиции

* Соответствие правилам проп-фирм

Ваш счёт остаётся защищённым даже при высокой волатильности.





Почему трейдеры выбирают Vega BOT





* Полный мультистратегический трендовый комплекс

* Полное отсутствие Мартингейла и Грида

* Более 10 готовых сет-файлов

* Встроенный модуль построения стратегий

* Быстрый, лёгкий и устойчивый

* Подходит новичкам и профессионалам

* Нацелен на долгосрочный стабильный рост





Рекомендуемые настройки

* Инструмент: XAU

* Таймфрейм: M15

* Баланс: любой (рекомендуем от 1000 USD при риске ≤ 1%)

* Настройки: загрузите официальный сет-файл в разделе Comments

* Тип счёта: Standard, Raw, ECN, Pro, Cent