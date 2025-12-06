Vega Bot
VEGA BOT – Универсальный мультистратегический трендовый торговый робот
Добро пожаловать в Vega BOT — высокотехнологичный советник, объединяющий несколько профессиональных тренд-следящих методологий в одной гибкой и полностью настраиваемой системе.
Независимо от того, являетесь ли вы новичком или опытным алгоритмическим трейдером, Vega BOT позволяет формировать и оптимизировать собственную торговую модель без какого-либо программирования.
Мультистратегическое ядро – для всех рынков
Vega BOT эффективно работает во всех рыночных условиях и подходит для торговли по следующим инструментам:
* Форекс
* Золото
* Индексы
* Криптовалюты
* Счета Standard, Raw, ECN, Pro и Cent
Вы можете торговать с мульти-таймфреймовым подтверждением либо использовать один таймфрейм. Алгоритм легко адаптируется под различные рыночные модели и стиль торговли.
10+ оптимизированных сет-файлов
Начните торговлю сразу с более чем десятью предварительно настроенными стратегическими сет-файлами:
* Скальпинг
* Модели пробоя
* Тренд-следящие стратегии
* Импульсные системы
* Волатильностные методики
Просто загрузите выбранный сет-файл — и робот готов к работе без дополнительных настроек.
Создавайте собственную трендовую стратегию
Vega BOT предоставляет полную свободу кастомизации:
* Настройка логики входа
* Комбинация нескольких фильтров
* Гибкая модель управления рисками и позициями
* Точная настройка условий выхода
* Сохранение собственных шаблонов стратегий
Всё настраивается внутри робота — без технических знаний и программирования.
Безопасность прежде всего – без Мартингейла, без Грида, без Хеджирования
Контроль рисков — ключевой приоритет Vega BOT.
Робот строго избегает любых высокорискованных методов управления капиталом:
* Без Мартингейла
* Без Грид-стратегий
* Без Хеджирования
* Всегда применяется Stop Loss
* Полный контроль размера позиции
* Соответствие правилам проп-фирм
Ваш счёт остаётся защищённым даже при высокой волатильности.
Почему трейдеры выбирают Vega BOT
* Полный мультистратегический трендовый комплекс
* Полное отсутствие Мартингейла и Грида
* Более 10 готовых сет-файлов
* Встроенный модуль построения стратегий
* Быстрый, лёгкий и устойчивый
* Подходит новичкам и профессионалам
* Нацелен на долгосрочный стабильный рост
Рекомендуемые настройки
* Инструмент: XAU
* Таймфрейм: M15
* Баланс: любой (рекомендуем от 1000 USD при риске ≤ 1%)
* Настройки: загрузите официальный сет-файл в разделе Comments
* Тип счёта: Standard, Raw, ECN, Pro, Cent
Предупреждение о рисках:
* Перед покупкой убедитесь, что понимаете риски.
* Прошлая доходность не гарантирует будущие результаты (робот может приносить убытки).
* Бэктесты (например, на скриншотах) высоко оптимизированы и не могут быть напрямую перенесены на реальную торговлю.
Knowing the fact that I bough Vega Bot from a well known developer on the MQL5 marketplace, Los is always available for support. This EA she is developing will be continuously improved and I believe it will be an EA that she continues working on. I highly recommend this EA as you will have a good trading algo and you have good support from her. Thanks