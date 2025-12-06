VEGA BOT – マルチ戦略・トレンドフォロー型EAの決定版

Vega BOT へようこそ。

本EAは、複数のプロフェッショナルなトレンドフォロー手法を一つの柔軟かつ高度にカスタマイズ可能なシステムに統合した強力なエキスパートアドバイザーです。

マルチストラテジーエンジン – あらゆる市場に対応

Vega BOT は、多様な市場環境で安定して稼働し、以下の主要金融商品に対応しています：

Forex（FX）

Gold（ゴールド）

Indices（株価指数）

Crypto（暗号通貨）

Standard、Raw、ECN、Pro、Cent 口座

複数時間軸によるコンファームでも、単一時間軸でも運用可能。

10種類以上の最適化済みセットファイルを同梱

以下を含む、すぐに利用可能な戦略セットファイルを10種類以上提供：

スキャルピング戦略

ブレイクアウトモデル

トレンドフォロー型アプローチ

モメンタムベースのシステム

ボラティリティ主導の手法

自分だけのトレンド戦略を構築

Vega BOT は、独自戦略を追求するトレーダー向けに完全カスタマイズを提供しています：

エントリーロジックの設定

複数フィルターの組み合わせ

リスク・ポジション管理モデルの調整

イグジット条件の精密設定

独自戦略テンプレートの保存

安全性重視 – マーチンなし、グリッドなし、ヘッジなし

Vega BOT の中心は徹底したリスク管理です。

本EAは以下の高リスク手法を一切使用しません：

マーチンゲールなし

グリッドなし

ヘッジングなし

すべてのポジションに Stop Loss を使用

ロット管理は完全コントロール

Prop Firm（ファンド企業）のルールにも準拠

トレーダーが Vega BOT を選ぶ理由

完全なマルチストラテジー型トレンドフォローフレームワーク

マーチン・グリッド手法を完全排除

10種類以上の即戦力セットファイルを搭載

戦略構築モジュールを内蔵

高速・軽量・安定性抜群

初心者からプロまで幅広く対応

推奨設定

通貨ペア：XAU

時間足：M15

口座残高：任意（リスク ≤ 1% を維持する場合、1000 USD 以上推奨）

設定：Comments セクションから公式セットファイルをダウンロード

リスク警告：