VEGA BOT – マルチ戦略・トレンドフォロー型EAの決定版

Vega BOT へようこそ。

本EAは、複数のプロフェッショナルなトレンドフォロー手法を一つの柔軟かつ高度にカスタマイズ可能なシステムに統合した強力なエキスパートアドバイザーです。

初心者トレーダーでも、アルゴリズム取引の経験者でも、Vega BOT を使えばプログラミング不要で自分だけのトレーディングモデルを構築・最適化できます。


マルチストラテジーエンジン – あらゆる市場に対応

Vega BOT は、多様な市場環境で安定して稼働し、以下の主要金融商品に対応しています：

  • Forex（FX）

  • Gold（ゴールド）

  • Indices（株価指数）

  • Crypto（暗号通貨）

  • Standard、Raw、ECN、Pro、Cent 口座

複数時間軸によるコンファームでも、単一時間軸でも運用可能。

EAは様々な相場の特性やトレードスタイルにシームレスに適応します。


10種類以上の最適化済みセットファイルを同梱

以下を含む、すぐに利用可能な戦略セットファイルを10種類以上提供：

  • スキャルピング戦略

  • ブレイクアウトモデル

  • トレンドフォロー型アプローチ

  • モメンタムベースのシステム

  • ボラティリティ主導の手法

セットファイルを読み込むだけで、追加調整なしで即運用開始できます。


自分だけのトレンド戦略を構築

Vega BOT は、独自戦略を追求するトレーダー向けに完全カスタマイズを提供しています：

  • エントリーロジックの設定

  • 複数フィルターの組み合わせ

  • リスク・ポジション管理モデルの調整

  • イグジット条件の精密設定

  • 独自戦略テンプレートの保存

すべて EA 内で完結し、技術的知識やプログラミングは不要です。


安全性重視 – マーチンなし、グリッドなし、ヘッジなし

Vega BOT の中心は徹底したリスク管理です。

本EAは以下の高リスク手法を一切使用しません：

  • マーチンゲールなし

  • グリッドなし

  • ヘッジングなし

  • すべてのポジションに Stop Loss を使用

  • ロット管理は完全コントロール

  • Prop Firm（ファンド企業）のルールにも準拠

高ボラティリティ時でも、予期せぬ市場変動でも、口座資金を守ります。


トレーダーが Vega BOT を選ぶ理由

  • 完全なマルチストラテジー型トレンドフォローフレームワーク

  • マーチン・グリッド手法を完全排除

  • 10種類以上の即戦力セットファイルを搭載

  • 戦略構築モジュールを内蔵

  • 高速・軽量・安定性抜群

  • 初心者からプロまで幅広く対応

  • 長期的で持続可能な成長を目指した設計


推奨設定

  • 通貨ペア：XAU

  • 時間足：M15

  • 口座残高：任意（リスク ≤ 1% を維持する場合、1000 USD 以上推奨）

  • 設定：Comments セクションから公式セットファイルをダウンロード

  • 口座種類：Standard、Raw、ECN、Pro、Cent


リスク警告：

  • EAを購入する前に、必ず関連リスクをご理解ください。

  • 過去のパフォーマンスは未来の利益を保証するものではありません（EAが損失を出す可能性もあります）。

  • 表示されているバックテスト（スクリーンショット等）は高度に最適化されており、実運用にそのまま適用することはできません。

レビュー 3
Mateusz Winter
409
Mateusz Winter 2025.12.15 19:01 
 

Knowing the fact that I bough Vega Bot from a well known developer on the MQL5 marketplace, Los is always available for support. This EA she is developing will be continuously improved and I believe it will be an EA that she continues working on. I highly recommend this EA as you will have a good trading algo and you have good support from her. Thanks

SEAN
191
SEAN 2025.12.11 01:29 
 

I have been working with Ms. Lo for some time now, and this is the second EA I have purchased from her. I have been running Vegabot on both gold and major currency pairs. So far, the win rate has been impressive. Compared to other EAs I have used, Vegabot stands out for its aggressive profit-locking strategy through tight trailing stops, which has proven particularly effective in the current volatile market conditions. Out of 10+ trades executed to date, I have experienced only one losing trade, with all others closing in profit. Regarding Ms. Lo, she is honest, straightforward, and clearly dedicated to her product. This is evident in her frequent updates to setfiles and her ongoing plans to add support for new trading pairs. While it is still early days and long-term performance remains to be seen, I will continue to monitor results and may update this review accordingly. Based on my experience so far—and considering the expertise she has accumulated—I believe Vegabot is one of her strongest EAs to date.

Nice Trader
2756
Aller Uja 2025.12.06 12:28 
 

I’m already using several other EAs from this developer and they have been very stable and reliable over the long term, so I decided to add Vega Bot to my portfolio as a long-term project as well. 💼📈

I really like the concept of Vega Bot – multi-strategy engine, strict risk control and no martingale/grid. The structure with different groups of setfiles makes it flexible for various markets and trading styles.

The communication with the developer is clear and honest. I asked about using Vega on Forex, and she explained that at the moment the recommended setfiles are mainly focused on metals and indices,

and that additional presets for Forex will be added in future updates. This kind of transparency gives me confidence. 👍

What I also appreciate is that, in my opinion, this is a “real EA from a real developer” – not just marketing hype. The backtests and shared results look realistic, not like those over-optimized “perfect curve” backtests you often see in scam projects.

There is no sign of manipulated history data or other tricks used just to show unbelievable equity curves. For me, this is a big plus. ✅

Right now I’m running Vega Bot on several 1,000 EUR demo accounts with the recommended settings from the developer, and in parallel I’m also testing my own optimized variations. I plan to let these tests run for at least 3–6 months to collect proper long-term data.

If needed, I will adjust my rating and review based on real performance – but for now I see solid potential as a long-term EA. 🚀

📌 Important note for both beginners and experienced traders: I always recommend testing any new EA on demo accounts first (or with very small risk) to understand its logic,

reliability and behaviour in live market conditions before putting serious capital behind it. No EA is a magic money machine – proper testing and risk management are essential.

Thank you for your work on this project – I’m looking forward to the upcoming Forex setfiles and future improvements! 🙏✨

