중요 공지: 현재 가격으로 구매할 수 있는 수량은 매우 제한적입니다.

가격은 곧 $1999.99로 인상됩니다. Download Setfiles Detail Guide LIVE SIGNAL (XAU)



VEGA BOT – 궁극의 멀티 전략 트렌드 추종형 EA

Vega BOT에 오신 것을 환영합니다.

본 EA는 여러 전문적인 트렌드 추종 기법을 하나의 유연하고 고도로 맞춤화 가능한 시스템으로 통합한 강력한 익스퍼트 어드바이저입니다.

초보 트레이더든, 알고리즘 거래 경험자든, Vega BOT은 프로그래밍 지식 없이도 원하는 방식으로 트레이딩 모델을 구축하고 최적화할 수 있도록 설계되었습니다.





멀티 전략 엔진 – 모든 시장 환경 대응

Vega BOT은 다양한 시장 상황에서 안정적으로 작동하며 다음과 같은 주요 금융 상품을 지원합니다:

Forex (외환)

Gold (골드)

Indices (지수)

Crypto (암호화폐)

Standard, Raw, ECN, Pro, Cent 계정

멀티 타임프레임 기반의 신호 확인 또는 단일 타임프레임 기반 거래 모두 지원합니다.

EA는 다양한 시장 움직임과 트레이딩 스타일에 자연스럽게 적응합니다.





10개 이상의 최적화된 세트파일 포함

아무런 추가 설정 없이 즉시 거래를 시작할 수 있도록 10개 이상의 사전 구성된 전략 세트파일이 제공됩니다:

스캘핑 전략

브레이크아웃 모델

트렌드 추종 기법

모멘텀 기반 시스템

변동성 기반 전략

세트파일을 불러오기만 하면 EA는 바로 거래 준비를 마칩니다.





나만의 트렌드 전략 만들기

Vega BOT은 고유한 전략을 만들고자 하는 트레이더를 위해 완전한 사용자 정의 기능을 제공합니다:

진입 로직 설정

다양한 필터 조합

리스크 및 트레이드 관리 조정

청산 조건 미세 조정

사용자 전략 템플릿 저장

모든 설정은 EA 내부에서 완전히 수행되며 기술적 지식이나 프로그래밍은 필요하지 않습니다.





안전성 최우선 – 마틴게일 없음, 그리드 없음, 헤징 없음

Vega BOT의 핵심은 철저한 리스크 관리입니다.

본 EA는 고위험 자금 관리 기법을 완전히 배제합니다:

마틴게일 없음

그리드 전략 없음

헤징 없음

모든 포지션에 Stop Loss 적용

완전 통제형 포지션 사이징

Prop Firm 규정 준수

예기치 않은 시장 급변이나 고변동성 상황에서도 계좌 자산을 보호합니다.





트레이더들이 Vega BOT을 선택하는 이유

완전한 멀티 전략 트렌드 추종 프레임워크

마틴게일 및 그리드 방식 완전 배제

10개 이상의 즉시 사용 가능한 세트파일 포함

전략 구축 모듈 내장

빠르고 가벼우며 매우 안정적

초보자와 전문가 모두에게 적합

장기적이고 지속 가능한 성장 목표로 설계





권장 설정

거래종목: XAU

타임프레임: M15

계좌 잔고: 제한 없음 (리스크 ≤ 1% 유지 시 최소 1000 USD 권장)

설정: 댓글 섹션에서 공식 세트파일 다운로드

계좌 유형: Standard, Raw, ECN, Pro, Cent





리스크 경고: