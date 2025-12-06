Vega Bot

重要提示：

  • 当前价格的可售数量有限。
  • 价格即将上涨至 $1999.99。

Download Setfiles

Detail Guide


VEGA BOT – 终极多策略趋势交易智能EA


欢迎使用 Vega BOT —— 一款将多种专业趋势跟随策略整合于一体、具备高度灵活性与强大自定义能力的智能交易系统。

无论您是新手交易者还是经验丰富的算法交易用户，Vega BOT 都能让您无需编程即可构建并优化属于自己的交易模型。


多策略引擎 —— 适用于所有市场


Vega BOT 能够在各种市场环境下稳定运行，并适用于以下主要资产类别：

* 外汇

* 黄金

* 指数

* 加密货币

* Standard、Raw、ECN、Pro、Cent 等账户类型

您可选择多周期共振确认，或仅使用单一周期。EA 能够灵活适应多种市场特性与交易风格。


内置 10+ 优化策略 Setfiles


提供十多个可直接使用的预设策略，包括：

* 剥头皮策略

* 突破模型

* 趋势跟随系统

* 动量型策略

* 波动率驱动模型


加载 setfile 后即可立即交易，无需额外设置。


打造属于您的趋势策略


Vega BOT 支持深度自定义，适合所有追求个性化策略的交易者：

* 设置自定义入场逻辑

* 组合多个技术过滤器

* 调整风险与仓位管理模型

* 精准优化出场规则

* 保存个人策略模板

所有操作均在 EA 内完成，无需任何编程能力。


安全优先 —— 无马丁、无网格、无对冲


风险控制是 Vega BOT 的核心原则。

系统完全避免高风险资金管理方式：

* 无马丁策略

* 无网格策略

* 无对冲

* 始终使用止损

* 严格控制仓位大小

* 符合 Prop Firm 机构交易要求


在高波动或极端行情中依然保持账户安全。


Vega BOT 受交易者青睐的原因

* 完整的多策略趋势系统

* 完全不使用马丁或网格

* 提供 10+ 即用型 setfiles

* 内置策略构建模块

* 运行快速、轻量、稳定

* 适合新手及专业交易者

* 致力于长期、可持续增长


推荐配置

* 品种：XAU

* 周期：M15

* 账户余额：任意（若风险 ≤ 1%，建议 ≥ 1000 USD）

* 设置：请在 Comments 栏下载官方 setfile

* 账户类型：Standard、Raw、ECN、Pro、Cent


风险提示：

* 购买前请确认您了解系统交易风险。

* 历史回测不能保证未来盈利（本 EA 亦可能产生亏损）。

* 回测结果（如截图所示）基于高度优化，不可直接视为真实交易表现。


评分 3
Mateusz Winter
409
Mateusz Winter 2025.12.15 19:01 
 

Knowing the fact that I bough Vega Bot from a well known developer on the MQL5 marketplace, Los is always available for support. This EA she is developing will be continuously improved and I believe it will be an EA that she continues working on. I highly recommend this EA as you will have a good trading algo and you have good support from her. Thanks

SEAN
190
SEAN 2025.12.11 01:29 
 

I have been working with Ms. Lo for some time now, and this is the second EA I have purchased from her. I have been running Vegabot on both gold and major currency pairs. So far, the win rate has been impressive. Compared to other EAs I have used, Vegabot stands out for its aggressive profit-locking strategy through tight trailing stops, which has proven particularly effective in the current volatile market conditions. Out of 10+ trades executed to date, I have experienced only one losing trade, with all others closing in profit. Regarding Ms. Lo, she is honest, straightforward, and clearly dedicated to her product. This is evident in her frequent updates to setfiles and her ongoing plans to add support for new trading pairs. While it is still early days and long-term performance remains to be seen, I will continue to monitor results and may update this review accordingly. Based on my experience so far—and considering the expertise she has accumulated—I believe Vegabot is one of her strongest EAs to date.

Nice Trader
2744
Aller Uja 2025.12.06 12:28 
 

I’m already using several other EAs from this developer and they have been very stable and reliable over the long term, so I decided to add Vega Bot to my portfolio as a long-term project as well. 💼📈

I really like the concept of Vega Bot – multi-strategy engine, strict risk control and no martingale/grid. The structure with different groups of setfiles makes it flexible for various markets and trading styles.

The communication with the developer is clear and honest. I asked about using Vega on Forex, and she explained that at the moment the recommended setfiles are mainly focused on metals and indices,

and that additional presets for Forex will be added in future updates. This kind of transparency gives me confidence. 👍

What I also appreciate is that, in my opinion, this is a “real EA from a real developer” – not just marketing hype. The backtests and shared results look realistic, not like those over-optimized “perfect curve” backtests you often see in scam projects.

There is no sign of manipulated history data or other tricks used just to show unbelievable equity curves. For me, this is a big plus. ✅

Right now I’m running Vega Bot on several 1,000 EUR demo accounts with the recommended settings from the developer, and in parallel I’m also testing my own optimized variations. I plan to let these tests run for at least 3–6 months to collect proper long-term data.

If needed, I will adjust my rating and review based on real performance – but for now I see solid potential as a long-term EA. 🚀

📌 Important note for both beginners and experienced traders: I always recommend testing any new EA on demo accounts first (or with very small risk) to understand its logic,

reliability and behaviour in live market conditions before putting serious capital behind it. No EA is a magic money machine – proper testing and risk management are essential.

Thank you for your work on this project – I’m looking forward to the upcoming Forex setfiles and future improvements! 🙏✨

