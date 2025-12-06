Vega Bot
- 专家
- Lo Thi Mai Loan
- 版本: 1.2
- 更新: 15 十二月 2025
- 激活: 10
重要提示：
- 当前价格的可售数量有限。
- 价格即将上涨至 $1999.99。
VEGA BOT – 终极多策略趋势交易智能EA
欢迎使用 Vega BOT —— 一款将多种专业趋势跟随策略整合于一体、具备高度灵活性与强大自定义能力的智能交易系统。
无论您是新手交易者还是经验丰富的算法交易用户，Vega BOT 都能让您无需编程即可构建并优化属于自己的交易模型。
多策略引擎 —— 适用于所有市场
Vega BOT 能够在各种市场环境下稳定运行，并适用于以下主要资产类别：
* 外汇
* 黄金
* 指数
* 加密货币
* Standard、Raw、ECN、Pro、Cent 等账户类型
您可选择多周期共振确认，或仅使用单一周期。EA 能够灵活适应多种市场特性与交易风格。
内置 10+ 优化策略 Setfiles
提供十多个可直接使用的预设策略，包括：
* 剥头皮策略
* 突破模型
* 趋势跟随系统
* 动量型策略
* 波动率驱动模型
加载 setfile 后即可立即交易，无需额外设置。
打造属于您的趋势策略
Vega BOT 支持深度自定义，适合所有追求个性化策略的交易者：
* 设置自定义入场逻辑
* 组合多个技术过滤器
* 调整风险与仓位管理模型
* 精准优化出场规则
* 保存个人策略模板
所有操作均在 EA 内完成，无需任何编程能力。
安全优先 —— 无马丁、无网格、无对冲
风险控制是 Vega BOT 的核心原则。
系统完全避免高风险资金管理方式：
* 无马丁策略
* 无网格策略
* 无对冲
* 始终使用止损
* 严格控制仓位大小
* 符合 Prop Firm 机构交易要求
在高波动或极端行情中依然保持账户安全。
Vega BOT 受交易者青睐的原因
* 完整的多策略趋势系统
* 完全不使用马丁或网格
* 提供 10+ 即用型 setfiles
* 内置策略构建模块
* 运行快速、轻量、稳定
* 适合新手及专业交易者
* 致力于长期、可持续增长
推荐配置
* 品种：XAU
* 周期：M15
* 账户余额：任意（若风险 ≤ 1%，建议 ≥ 1000 USD）
* 设置：请在 Comments 栏下载官方 setfile
* 账户类型：Standard、Raw、ECN、Pro、Cent
风险提示：
* 购买前请确认您了解系统交易风险。
* 历史回测不能保证未来盈利（本 EA 亦可能产生亏损）。
* 回测结果（如截图所示）基于高度优化，不可直接视为真实交易表现。
Knowing the fact that I bough Vega Bot from a well known developer on the MQL5 marketplace, Los is always available for support. This EA she is developing will be continuously improved and I believe it will be an EA that she continues working on. I highly recommend this EA as you will have a good trading algo and you have good support from her. Thanks