4.89
Aura Bitcoin Hash EA — это экспертный советник, который продолжает серию торговых систем Aura. Используя передовые нейронные сети и передовые классические торговые стратегии, Aura BTC предлагает инновационный подход с превосходной потенциальной производительностью. Полностью автоматизированный, этот экспертный советник предназначен для торговли валютной парой BTCUSD (Bitcoin). Он продемонстрировал постоянную стабильность в этих парах с 2017 по 2025 год. Система избегает опасных методов управления деньгами, таких как мартингал или сеточная торговля. Aura Bitcoin Hash работает на основе нейронной сети многослойного персептрона (MLP), используя ее для прогнозирования рыночных тенденций и движений. MLP — это тип искусственной нейронной сети прямого распространения (ИНС), часто называемой «ванильными» нейронными сетями, особенно когда она состоит из одного скрытого слоя. MLP включает три основных слоя: входной слой, скрытый слой и выходной слой. Каждый нейрон, за исключением входных узлов, использует нелинейную функцию активации. Сеть обучается с использованием контролируемого метода обучения, называемого обратным распространением. Многослойность и нелинейная активация MLP отличают его от линейного персептрона, позволяя ему распознавать закономерности в данных, которые не являются линейно разделимыми. Благодаря своему сложному интеллекту NN, Aura BTC имеет возможность определять закономерности и адаптироваться к меняющимся рыночным условиям, таким как изменения обменных курсов или поведение трейдеров. Его способность обрабатывать сложные данные позволяет ему делать более точные прогнозы, улучшая производительность с течением времени.  

Only 3 copies left at current price $599 after which the price will increase to $799

REAL LIVE RESULTS 

More Signals: Check my profile

Установка (Как настроить)

Aura BTC   разработана для долгосрочной и надежной работы, работающей на основе алгоритмов нейронной сети.   Ее инновационный дизайн гарантирует отсутствие рискованных стратегий, таких как мартингейл или сеточная торговля, что делает ее безопасным вариантом для автоматизированной торговли. 

Информация:

  • Рабочие торговые пары  :   Bitcoin, BTC, BTCUSD
  • Временные рамки: H1
  • Минимальный депозит: 100$
  • Минимальное кредитное плечо 1:20 
  • Рекомендуется брокер ECN. Пожалуйста, обратитесь к автору за рекомендациями по брокерам.

Функции:

  • Нет мартингейла
  • Нет сетевой торговли
  • Нет усреднения
  • Никаких опасных методов управления деньгами
  • Жесткий стоп-лосс и тейк-профит для каждой сделки
  • Стабильные результаты с 2017 года с 99,9% качественных котировок
  • Очень прост в установке и использовании
  • FTMO и Prop-фирма готовы
  • Соответствует правилам FIFO 

Что было сделано, чтобы избежать чрезмерной оптимизации

  • Оптимизация Walk-Forward: разделите исторические данные на сегменты, оптимизируйте одну часть и тестируйте следующую, чтобы избежать переобучения.
  • Проверки надежности: тестируйте вариации параметров и применяйте случайный шум, чтобы гарантировать согласованность стратегии в различных сценариях.
  • Минимальный фактор прибыли/показатели производительности: установите пороговые значения для ключевых показателей производительности, чтобы избежать выбора чрезмерно оптимизированных параметров.
  • Стабильность параметров: убедитесь, что оптимизированные параметры остаются стабильными в различных рыночных условиях.
  • Контроль смещения при отслеживании данных: рандомизируйте периоды тестирования и используйте несколько наборов данных, чтобы избежать избирательного отбора благоприятных результатов.
  • Тестирование на разных рынках: протестируйте стратегию на различных инструментах, чтобы убедиться в ее надежности в различных рыночных условиях.
  • Ограничение на циклы оптимизации: ограничьте количество циклов оптимизации, чтобы предотвратить чрезмерную подгонку кривой.
  • Добавьте случайный шум в данные: добавьте случайный шум в исторические данные во время оптимизации, чтобы избежать запоминания конкретных ценовых движений.
  • Избегайте жестко закодированных данных: используйте динамические переменные вместо статических исторических данных, чтобы обеспечить гибкость торговли в режиме реального времени.
  • Оптимизация с помощью генетических алгоритмов: используйте генетические алгоритмы для определения приоритетов перспективных наборов параметров без тестирования каждой комбинации, что снижает риск чрезмерной оптимизации.

Установка (Как настроить)

Предупреждение о рисках  :    Прошлые результаты не гарантируют будущих результатов. Aura Bitcoin Hash EA все еще может нести риск потерь, как и любая торговая система.


Отзывы 39
Wilyandy
132
Wilyandy 2025.10.29 14:53 
 

I've been using this EA robot for few months now, and so far, it has performed very good. The setup was smooth,

Carmelo Monaco
296
Carmelo Monaco 2025.10.16 19:21 
 

Ea costruito con una logica eccellente, un investimento a lungo termine, sono sicuro che manterrà sempre le stesse prestazioni, anche perché il produttore è una persona molto attenta ai difetti e sono sicuro che lo renderà sempre piu profittevole! Aggiungo la sua disponibilità e l'assistenza post acquisto, sempre disponibile per la configurazione e a fornire set specifici, nonostante i suoi ea sono gia molto facili da usare, TOP

vinniejin
112
vinniejin 2025.10.14 13:31 
 

After using EA for 2 weeks, I don't have to keep staring at the computer to check the market. I am very reassured by it, it always brings me surprises

Michael Schuster
1519
Michael Schuster 2025.10.02 08:57 
 

Good performance! Clearly ⭐⭐⭐⭐⭐!

firewood753
211
firewood753 2025.09.30 11:57 
 

I wanted a bit of diversification from gold trading and am delighted with another excellent product by Stanislav. A small number of quality, winning trades every week, which I much prefer to other robots on the market which trade more often but also lose more. Excellent, timely support by the author.

Vladimir Nazin
305
Vladimir Nazin 2025.09.23 18:27 
 

Использую Aura BTC Hash уже пол года. Из минусов делает мало сделок. Из плюсов торгует стабильно в прибыль. Если у вас депозит более 1000 советую пробрести будет хорошим дополнением. Еще идеальная настройка рисков очень удобно все отображается на экране видно объём следующей сделки которая увеличивается автоматически с увеличением баланса

Patrick Savard
225
Patrick Savard 2025.09.11 14:52 
 

I've been using this EA robot for one week now, and so far, it has performed well. The setup was smooth, and the trades have been consistent with my expectations. I will update this review after a few more weeks of use, but for now, I'm happy with what I've seen.

홍홍필성
282
홍홍필성 2025.09.08 09:34 
 

Handles volatility well—position sizing and stops work exactly as documented. No overtrading, steady profit curve so far. Recommended for traders who value risk control.

lokiragnarok
35
lokiragnarok 2025.09.05 05:44 
 

Hi, this is my review. I’ve been using this EA for almost a month, from 6 Aug to 2 Sept, and so far I’ve made a profit of $343 with Risk 10%. Overall, it’s been good. Thanks.

George Kiarie Magiri
238
George Kiarie Magiri 2025.08.26 11:19 
 

Best BTC EA on the market. Try it out!

Tomas Persson
130
Tomas Persson 2025.08.20 19:08 
 

I was lucky enought to get it early and I have owned Aura Bitcoin Hash for four months now. Must say that it is the only EA that I own that has quite consistently given positive results. Of course some SL but still. Have tested around with a few different trailing settings and risk percentages, but otherwise I have left it as it is. It has given me a total of +$800 and my balance usually lies between $600-$1200. I run with IC-trading, standard account, Hedge 1:500. I have not needed support until today actually. I had concerns why Aura made double orders And Stanislav told me it could be that I had Algo-Trading enabled in my Local computer terminal, after migrating to VPS. No one has ever told me about this "ALGO-Thing" and yet I have had the same problem with other EA's and asked those developers. Super-proof that HE knows what he`s doing and are interesting in helping others. I Strongly believe that This is money well spent. So go Grab a copy.

Lara Romano
353
Lara Romano 2025.08.20 12:24 
 

Excellent product!

Brave Trader
218
Brave Trader 2025.08.18 08:53 
 

I have been using the Aura Biticon EA for the past four months, and I am very impressed with its consistency. While there have been some stop losses that slightly reduced profits, the overall performance has been excellent. As the owner of 19 EAs here on MQL, I can say from experience that this is one of the most reliable systems I’ve used. My only suggestion for the developer would be to further optimize the risk-to-reward ratio, which could make the EA even more profitable in the long term. The author is highly supportive, responsive, and genuinely committed to the success of his clients. Regular updates are provided, which continuously improve the EA and add more value. Additionally, I recently started using the Aura Black EA. After one week of trading, I’ve only had winning trades so far. It’s still early to judge, but the results are very promising, and I plan to include it in my long-term portfolio. Overall, I strongly recommend both EAs to traders who are looking for high-quality, well-supported, and consistently improving products.

Phuah Heng
744
Phuah Heng 2025.08.06 12:29 
 

Good support from author.

kentax
29
kentax 2025.07.30 19:17 
 

I think this is a good strategy with a high win rate and little deviation from backtesting. Occasionally, stop losses are triggered, so I operate with low risk settings.

ilhany
204
ilhany 2025.07.25 08:03 
 

I've purchased this EA three month ago, and so far I'm satisfied. I've lowered the risk level as I've a more conservative approach. It generates stable profits while running sometimes into SL. But the overall performance is good.

Max Pat
101
Max Pat 2025.07.24 23:38 
 

Это мой второй советник от Станислава. Начал пользоваться почти с самого начала его выхода, как то он мне сразу понравился отсутствием "висящих" сделок и долгих просадок(ОСНОВА всех советников Aura) Всё как и хотелось - одна сделка и через короткий промежуток времени её решение(положительное в большинстве случаев). Конечно "Трамповская" турбулентность последнее время вносит свои коррективы и не даёт нам с Вами полностью насладиться всеми прелестями искусственного интеллекта советника, но профессионализм Станислава не вызывает сомнений и будем надеяться что он преодолеет все возникающие со временем шероховатости и будет своевременно его "лечить". Компетентное и уважительное общение в сообщениях, а так же скорость ответов при возникновении вопросов оставляет всегда положительные эмоции!

quân hoàng
66
quân hoàng 2025.07.24 17:46 
 

you are a reliable developer i have been looking for all this time

juneve
224
juneve 2025.07.24 16:05 
 

I've been running this EA on my live account since April. The EA doesn't trade every day, but I'm impressed that it closes about 80 percent of trades in profit. Great work. Personally, I’ve set the overall risk level a bit lower. In the default settings, the stop loss can be relatively high when triggered. Therefore, I recommend adjusting the SL risk to your own preference. That said, even without adjusting the SL risk, I'm still in profit overall. The backtest results match my real trades. This is a solid EA that generates consistent profits with only a few losses, which can be further minimized through individual settings. I hope the developer continues to deliver such excellent work.

Serafin Perez
3604
Serafin Perez 2025.07.23 18:22 
 

I would like to sincerely congratulate the author for continuing to update and improve this algorithm. At one point, I thought the project had been abandoned, but I'm glad to see it is still alive and evolving. Although one of the recent trades hit the stop loss, most of the entries have closed successfully and the overall performance is very solid. It's clear that there is continuous work behind the scenes, and that gives users like me more confidence in the long-term value of this EA. Keep up the great work!

