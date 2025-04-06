Aura Bitcoin Hash EA — это экспертный советник, который продолжает серию торговых систем Aura. Используя передовые нейронные сети и передовые классические торговые стратегии, Aura BTC предлагает инновационный подход с превосходной потенциальной производительностью. Полностью автоматизированный, этот экспертный советник предназначен для торговли валютной парой BTCUSD (Bitcoin). Он продемонстрировал постоянную стабильность в этих парах с 2017 по 2025 год. Система избегает опасных методов управления деньгами, таких как мартингал или сеточная торговля. Aura Bitcoin Hash работает на основе нейронной сети многослойного персептрона (MLP), используя ее для прогнозирования рыночных тенденций и движений. MLP — это тип искусственной нейронной сети прямого распространения (ИНС), часто называемой «ванильными» нейронными сетями, особенно когда она состоит из одного скрытого слоя. MLP включает три основных слоя: входной слой, скрытый слой и выходной слой. Каждый нейрон, за исключением входных узлов, использует нелинейную функцию активации. Сеть обучается с использованием контролируемого метода обучения, называемого обратным распространением. Многослойность и нелинейная активация MLP отличают его от линейного персептрона, позволяя ему распознавать закономерности в данных, которые не являются линейно разделимыми. Благодаря своему сложному интеллекту NN, Aura BTC имеет возможность определять закономерности и адаптироваться к меняющимся рыночным условиям, таким как изменения обменных курсов или поведение трейдеров. Его способность обрабатывать сложные данные позволяет ему делать более точные прогнозы, улучшая производительность с течением времени.

Установка (Как настроить)

Aura BTC разработана для долгосрочной и надежной работы, работающей на основе алгоритмов нейронной сети. Ее инновационный дизайн гарантирует отсутствие рискованных стратегий, таких как мартингейл или сеточная торговля, что делает ее безопасным вариантом для автоматизированной торговли.

Информация:



Рабочие торговые пары : Bitcoin, BTC, BTCUSD

Bitcoin, BTC, BTCUSD Временные рамки: H1

Минимальный депозит: 100$

Минимальное кредитное плечо 1:20

Рекомендуется брокер ECN. Пожалуйста, обратитесь к автору за рекомендациями по брокерам.

Функции:

Нет мартингейла

Нет сетевой торговли

Нет усреднения

Никаких опасных методов управления деньгами

Жесткий стоп-лосс и тейк-профит для каждой сделки

Стабильные результаты с 2017 года с 99,9% качественных котировок

Очень прост в установке и использовании

FTMO и Prop-фирма готовы

Соответствует правилам FIFO Что было сделано, чтобы избежать чрезмерной оптимизации Оптимизация Walk-Forward: разделите исторические данные на сегменты, оптимизируйте одну часть и тестируйте следующую, чтобы избежать переобучения.

Проверки надежности: тестируйте вариации параметров и применяйте случайный шум, чтобы гарантировать согласованность стратегии в различных сценариях.

Минимальный фактор прибыли/показатели производительности: установите пороговые значения для ключевых показателей производительности, чтобы избежать выбора чрезмерно оптимизированных параметров.

Стабильность параметров: убедитесь, что оптимизированные параметры остаются стабильными в различных рыночных условиях.

Контроль смещения при отслеживании данных: рандомизируйте периоды тестирования и используйте несколько наборов данных, чтобы избежать избирательного отбора благоприятных результатов.

Тестирование на разных рынках: протестируйте стратегию на различных инструментах, чтобы убедиться в ее надежности в различных рыночных условиях.

Ограничение на циклы оптимизации: ограничьте количество циклов оптимизации, чтобы предотвратить чрезмерную подгонку кривой.

Добавьте случайный шум в данные: добавьте случайный шум в исторические данные во время оптимизации, чтобы избежать запоминания конкретных ценовых движений.

Избегайте жестко закодированных данных: используйте динамические переменные вместо статических исторических данных, чтобы обеспечить гибкость торговли в режиме реального времени.

Оптимизация с помощью генетических алгоритмов: используйте генетические алгоритмы для определения приоритетов перспективных наборов параметров без тестирования каждой комбинации, что снижает риск чрезмерной оптимизации. Установка (Как настроить) Предупреждение о рисках : Прошлые результаты не гарантируют будущих результатов. Aura Bitcoin Hash EA все еще может нести риск потерь, как и любая торговая система.



