Aura Bitcoin Hash
- Эксперты
- Stanislav Tomilov
- Версия: 1.715
- Обновлено: 1 декабря 2025
- Активации: 10
Only 3 copies left at current price $599 after which the price will increase to $799
Aura BTC разработана для долгосрочной и надежной работы, работающей на основе алгоритмов нейронной сети. Ее инновационный дизайн гарантирует отсутствие рискованных стратегий, таких как мартингейл или сеточная торговля, что делает ее безопасным вариантом для автоматизированной торговли.
Информация:
- Рабочие торговые пары : Bitcoin, BTC, BTCUSD
- Временные рамки: H1
- Минимальный депозит: 100$
- Минимальное кредитное плечо 1:20
- Рекомендуется брокер ECN. Пожалуйста, обратитесь к автору за рекомендациями по брокерам.
Функции:
- Нет мартингейла
- Нет сетевой торговли
- Нет усреднения
- Никаких опасных методов управления деньгами
- Жесткий стоп-лосс и тейк-профит для каждой сделки
- Стабильные результаты с 2017 года с 99,9% качественных котировок
- Очень прост в установке и использовании
- FTMO и Prop-фирма готовы
- Соответствует правилам FIFO
Что было сделано, чтобы избежать чрезмерной оптимизации
- Оптимизация Walk-Forward: разделите исторические данные на сегменты, оптимизируйте одну часть и тестируйте следующую, чтобы избежать переобучения.
- Проверки надежности: тестируйте вариации параметров и применяйте случайный шум, чтобы гарантировать согласованность стратегии в различных сценариях.
- Минимальный фактор прибыли/показатели производительности: установите пороговые значения для ключевых показателей производительности, чтобы избежать выбора чрезмерно оптимизированных параметров.
- Стабильность параметров: убедитесь, что оптимизированные параметры остаются стабильными в различных рыночных условиях.
- Контроль смещения при отслеживании данных: рандомизируйте периоды тестирования и используйте несколько наборов данных, чтобы избежать избирательного отбора благоприятных результатов.
- Тестирование на разных рынках: протестируйте стратегию на различных инструментах, чтобы убедиться в ее надежности в различных рыночных условиях.
- Ограничение на циклы оптимизации: ограничьте количество циклов оптимизации, чтобы предотвратить чрезмерную подгонку кривой.
- Добавьте случайный шум в данные: добавьте случайный шум в исторические данные во время оптимизации, чтобы избежать запоминания конкретных ценовых движений.
- Избегайте жестко закодированных данных: используйте динамические переменные вместо статических исторических данных, чтобы обеспечить гибкость торговли в режиме реального времени.
- Оптимизация с помощью генетических алгоритмов: используйте генетические алгоритмы для определения приоритетов перспективных наборов параметров без тестирования каждой комбинации, что снижает риск чрезмерной оптимизации.
Предупреждение о рисках : Прошлые результаты не гарантируют будущих результатов. Aura Bitcoin Hash EA все еще может нести риск потерь, как и любая торговая система.
I've been using this EA robot for few months now, and so far, it has performed very good. The setup was smooth,