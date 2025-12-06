Vega Bot

ÖNEMLİ BİLDİRİM:

  • Mevcut fiyattan yalnızca sınırlı sayıda kopya mevcuttur.
  • Fiyat yakında 1999.99 $ seviyesine yükselecektir.

Setfile’ları İndir

Ayrıntılı Kılavuz

VEGA BOT – En Üst Düzey Çoklu Strateji Trend Takip EA’si

Vega BOT’a hoş geldiniz. Bu güçlü Expert Advisor, birden fazla profesyonel trend takip metodolojisini tek bir esnek ve yüksek derecede özelleştirilebilir sistemde birleştirir.

İster yeni bir yatırımcı olun ister deneyimli bir algoritmik trader, Vega BOT size kendi alım satım modelinizi tam istediğiniz gibi — hiçbir kodlama gerektirmeden — oluşturma ve optimize etme imkanı sunar.


Çoklu Strateji Motoru – Tüm Piyasalar İçin Tasarlandı

Vega BOT, tüm piyasa koşullarında ve başlıca tüm işlem araçlarında etkili şekilde çalışacak şekilde tasarlanmıştır:

  • Forex

  • Altın

  • Endeksler

  • Kripto

  • Standard, Raw, ECN, Pro ve Cent hesaplar

Çoklu zaman dilimi onayı ile işlem yapabilir veya tek bir zaman dilimine dayanabilirsiniz.

EA, geniş bir piyasa davranışı ve işlem tercihi yelpazesine sorunsuz şekilde uyum sağlar.


10+ Optimize Edilmiş Setfile Dahildir

Ondan fazla önceden yapılandırılmış stratejik setfile ile işlemlere hemen başlayın:

  • Scalping stratejileri

  • Breakout modelleri

  • Trend takip yaklaşımları

  • Momentum temelli sistemler

  • Volatilite odaklı yöntemler

Sadece bir setfile yükleyin ve EA hiçbir ek ayar olmadan çalışmaya hazırdır.


Kendi Trend Stratejinizi Oluşturun

Vega BOT, kişisel ve benzersiz bir yaklaşım isteyen traderlar için tam özelleştirme imkanı sunar. Şunları yapabilirsiniz:

  • Giriş mantığınızı tanımlayın

  • Birden fazla filtreyi birleştirin

  • Risk ve pozisyon yönetimini ayarlayın

  • Çıkış koşullarını ince ayarlayın

  • Kendi strateji şablonlarınızı kaydedin

Tüm özelleştirmeler EA içinde yapılır — teknik bilgi veya programlama gerekmez.


Önce Güvenlik – Martingale Yok, Grid Yok, Hedging Yok

Risk kontrolü Vega BOT’un temelidir.

EA, yüksek riskli para yönetimi yöntemlerinden kesinlikle kaçınır:

  • Martingale Yok

  • Grid Yok

  • Hedging Yok

  • Her zaman Stop Loss kullanır

  • Pozisyon boyutu tamamen kontrol altındadır

  • Prop-firm kurallarına uygundur

Hesabınız, yüksek volatilite dönemlerinde veya beklenmedik piyasa hareketlerinde bile korunmaya devam eder.


Traderların Vega BOT'u Seçme Nedenleri

  • Tam kapsamlı çoklu strateji trend takip çerçevesi

  • Sıfır Martingale, sıfır Grid

  • 10+ hazır işlem setfile’ı dahil

  • Gelişmiş strateji oluşturma modülü

  • Hızlı, hafif ve son derece stabil

  • Hem yeni başlayanlar hem profesyoneller için uygun

  • Uzun vadeli sürdürülebilir büyüme için tasarlandı


Önerilen Ayarlar

  • Çift: XAU

  • Zaman Dilimi: M15

  • Hesap Bakiyesi: Herhangi (riski ≤ %1 tutmak için 1000 USD önerilir)

  • Ayarlar: Resmi setfile’ı Yorumlar bölümünden indirin

  • Hesap Türü: Standard, Raw, ECN, Pro, Cent


Risk Uyarısı

  • EA satın almadan önce ilgili risklerin farkında olun.

  • Geçmiş performans gelecekteki kâr garantisi değildir (EA kayıp da oluşturabilir).

  • Gösterilen backtest’ler (ör. ekran görüntüleri) yüksek derecede optimize edilmiştir ve gerçek işlem sonuçlarına doğrudan uygulanamaz.

