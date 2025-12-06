Vega Bot
- Uzman Danışmanlar
- Lo Thi Mai Loan
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 10
ÖNEMLİ BİLDİRİM:
- Mevcut fiyattan yalnızca sınırlı sayıda kopya mevcuttur.
- Fiyat yakında 1999.99 $ seviyesine yükselecektir.
Vega BOT’a hoş geldiniz. Bu güçlü Expert Advisor, birden fazla profesyonel trend takip metodolojisini tek bir esnek ve yüksek derecede özelleştirilebilir sistemde birleştirir.
İster yeni bir yatırımcı olun ister deneyimli bir algoritmik trader, Vega BOT size kendi alım satım modelinizi tam istediğiniz gibi — hiçbir kodlama gerektirmeden — oluşturma ve optimize etme imkanı sunar.
Çoklu Strateji Motoru – Tüm Piyasalar İçin Tasarlandı
Vega BOT, tüm piyasa koşullarında ve başlıca tüm işlem araçlarında etkili şekilde çalışacak şekilde tasarlanmıştır:
Forex
Altın
Endeksler
Kripto
Standard, Raw, ECN, Pro ve Cent hesaplar
Çoklu zaman dilimi onayı ile işlem yapabilir veya tek bir zaman dilimine dayanabilirsiniz.
EA, geniş bir piyasa davranışı ve işlem tercihi yelpazesine sorunsuz şekilde uyum sağlar.
10+ Optimize Edilmiş Setfile Dahildir
Ondan fazla önceden yapılandırılmış stratejik setfile ile işlemlere hemen başlayın:
Scalping stratejileri
Breakout modelleri
Trend takip yaklaşımları
Momentum temelli sistemler
Volatilite odaklı yöntemler
Sadece bir setfile yükleyin ve EA hiçbir ek ayar olmadan çalışmaya hazırdır.
Kendi Trend Stratejinizi Oluşturun
Vega BOT, kişisel ve benzersiz bir yaklaşım isteyen traderlar için tam özelleştirme imkanı sunar. Şunları yapabilirsiniz:
Giriş mantığınızı tanımlayın
Birden fazla filtreyi birleştirin
Risk ve pozisyon yönetimini ayarlayın
Çıkış koşullarını ince ayarlayın
Kendi strateji şablonlarınızı kaydedin
Tüm özelleştirmeler EA içinde yapılır — teknik bilgi veya programlama gerekmez.
Önce Güvenlik – Martingale Yok, Grid Yok, Hedging Yok
Risk kontrolü Vega BOT’un temelidir.
EA, yüksek riskli para yönetimi yöntemlerinden kesinlikle kaçınır:
Martingale Yok
Grid Yok
Hedging Yok
Her zaman Stop Loss kullanır
Pozisyon boyutu tamamen kontrol altındadır
Prop-firm kurallarına uygundur
Hesabınız, yüksek volatilite dönemlerinde veya beklenmedik piyasa hareketlerinde bile korunmaya devam eder.
Traderların Vega BOT'u Seçme Nedenleri
Tam kapsamlı çoklu strateji trend takip çerçevesi
Sıfır Martingale, sıfır Grid
10+ hazır işlem setfile’ı dahil
Gelişmiş strateji oluşturma modülü
Hızlı, hafif ve son derece stabil
Hem yeni başlayanlar hem profesyoneller için uygun
Uzun vadeli sürdürülebilir büyüme için tasarlandı
Önerilen Ayarlar
Çift: XAU
Zaman Dilimi: M15
Hesap Bakiyesi: Herhangi (riski ≤ %1 tutmak için 1000 USD önerilir)
Ayarlar: Resmi setfile’ı Yorumlar bölümünden indirin
Hesap Türü: Standard, Raw, ECN, Pro, Cent
Risk Uyarısı
EA satın almadan önce ilgili risklerin farkında olun.
Geçmiş performans gelecekteki kâr garantisi değildir (EA kayıp da oluşturabilir).
Gösterilen backtest’ler (ör. ekran görüntüleri) yüksek derecede optimize edilmiştir ve gerçek işlem sonuçlarına doğrudan uygulanamaz.