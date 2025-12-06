Vega Bot

AVVISO IMPORTANTE:

  • È disponibile un numero limitato di copie al prezzo attuale.
  • Il prezzo aumenterà presto a 1999,99 $.

Scarica i Setfile

Guida Dettagliata

VEGA BOT – L’EA Multi-Strategia Trend Following Definitivo Benvenuto in Vega BOT, un Expert Advisor potente che integra molteplici metodologie professionali di trend-following in un sistema flessibile e altamente personalizzabile. Che tu sia un trader principiante o un utente algoritmico esperto, Vega BOT ti permette di costruire e ottimizzare il tuo modello di trading esattamente come desideri — senza alcuna programmazione.


Motore Multi-Strategia – Progettato per Tutti i Mercati

Vega BOT è progettato per operare in modo efficace in tutte le condizioni di mercato e su tutti i principali strumenti finanziari, tra cui:

  • Forex

  • Oro

  • Indici

  • Crypto

  • Conti Standard, Raw, ECN, Pro e Cent

Puoi tradare utilizzando conferme multi-timeframe oppure una singola timeframe.

L’EA si adatta perfettamente a un’ampia gamma di comportamenti di mercato e preferenze operative.


Oltre 10 Setfile Ottimizzati Inclusi

Inizia a tradare immediatamente con oltre dieci setfile strategici preconfigurati, tra cui:

  • Strategie di scalping

  • Modelli di breakout

  • Approcci trend-following

  • Sistemi basati sul momentum

  • Metodi guidati dalla volatilità

È sufficiente caricare un setfile e l’EA è pronto a operare senza ulteriori regolazioni.


Crea la Tua Strategia di Trend Personale

Vega BOT offre una personalizzazione completa per i trader che desiderano un approccio unico e personale. Puoi:

  • Definire la tua logica di ingresso

  • Combinare molteplici filtri

  • Regolare i modelli di gestione del rischio e delle posizioni

  • Affinare le condizioni di uscita

  • Salvare i tuoi template strategici

Tutte le personalizzazioni vengono effettuate direttamente all’interno dell’EA — nessuna competenza tecnica o programmazione richiesta.


Sicurezza Prima di Tutto – No Martingale, No Grid, No Hedging

Il controllo del rischio è al centro di Vega BOT.

L’EA evita rigorosamente tutte le tecniche di gestione ad alto rischio:

  • Nessuna Martingale

  • Nessun Grid

  • Nessun Hedging

  • Stop Loss sempre utilizzato

  • Dimensione delle posizioni completamente controllata

  • Conforme ai requisiti delle prop firm

Il tuo conto rimane protetto anche durante periodi di elevata volatilità o movimenti imprevisti del mercato.


Perché i Trader Scelgono Vega BOT

  • Framework completo multi-strategia trend-following

  • Zero Martingale, zero Grid

  • Oltre 10 setfile pronti all’uso inclusi

  • Modulo avanzato di creazione strategica

  • Veloce, leggero e altamente stabile

  • Adatto sia ai principianti che ai professionisti

  • Progettato per una crescita sostenibile a lungo termine


Impostazioni Consigliate

  • Coppia: XAU

  • Timeframe: M15

  • Capitale: Qualsiasi (raccomandati 1000 USD per mantenere un rischio ≤ 1%)

  • Setfile: scarica il file ufficiale nella sezione Commenti

  • Tipo di conto: Standard, Raw, ECN, Pro, Cent


Avvertenza sui Rischi

  • Prima di acquistare l’EA, sii consapevole dei rischi connessi.

  • Le performance passate non garantiscono risultati futuri (l’EA può anche generare perdite).

  • I backtest mostrati (es. screenshot) sono altamente ottimizzati e non possono essere replicati direttamente nel trading reale.

