Vega Bot
- Experts
- Lo Thi Mai Loan
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 10
AVVISO IMPORTANTE:
- È disponibile un numero limitato di copie al prezzo attuale.
- Il prezzo aumenterà presto a 1999,99 $.
Motore Multi-Strategia – Progettato per Tutti i Mercati
Vega BOT è progettato per operare in modo efficace in tutte le condizioni di mercato e su tutti i principali strumenti finanziari, tra cui:
-
Forex
-
Oro
-
Indici
-
Crypto
-
Conti Standard, Raw, ECN, Pro e Cent
Puoi tradare utilizzando conferme multi-timeframe oppure una singola timeframe.
L’EA si adatta perfettamente a un’ampia gamma di comportamenti di mercato e preferenze operative.
Oltre 10 Setfile Ottimizzati Inclusi
Inizia a tradare immediatamente con oltre dieci setfile strategici preconfigurati, tra cui:
-
Strategie di scalping
-
Modelli di breakout
-
Approcci trend-following
-
Sistemi basati sul momentum
-
Metodi guidati dalla volatilità
È sufficiente caricare un setfile e l’EA è pronto a operare senza ulteriori regolazioni.
Crea la Tua Strategia di Trend Personale
Vega BOT offre una personalizzazione completa per i trader che desiderano un approccio unico e personale. Puoi:
-
Definire la tua logica di ingresso
-
Combinare molteplici filtri
-
Regolare i modelli di gestione del rischio e delle posizioni
-
Affinare le condizioni di uscita
-
Salvare i tuoi template strategici
Tutte le personalizzazioni vengono effettuate direttamente all’interno dell’EA — nessuna competenza tecnica o programmazione richiesta.
Sicurezza Prima di Tutto – No Martingale, No Grid, No Hedging
Il controllo del rischio è al centro di Vega BOT.
L’EA evita rigorosamente tutte le tecniche di gestione ad alto rischio:
-
Nessuna Martingale
-
Nessun Grid
-
Nessun Hedging
-
Stop Loss sempre utilizzato
-
Dimensione delle posizioni completamente controllata
-
Conforme ai requisiti delle prop firm
Il tuo conto rimane protetto anche durante periodi di elevata volatilità o movimenti imprevisti del mercato.
Perché i Trader Scelgono Vega BOT
-
Framework completo multi-strategia trend-following
-
Zero Martingale, zero Grid
-
Oltre 10 setfile pronti all’uso inclusi
-
Modulo avanzato di creazione strategica
-
Veloce, leggero e altamente stabile
-
Adatto sia ai principianti che ai professionisti
-
Progettato per una crescita sostenibile a lungo termine
Impostazioni Consigliate
-
Coppia: XAU
-
Timeframe: M15
-
Capitale: Qualsiasi (raccomandati 1000 USD per mantenere un rischio ≤ 1%)
-
Setfile: scarica il file ufficiale nella sezione Commenti
-
Tipo di conto: Standard, Raw, ECN, Pro, Cent
Avvertenza sui Rischi
-
Prima di acquistare l’EA, sii consapevole dei rischi connessi.
-
Le performance passate non garantiscono risultati futuri (l’EA può anche generare perdite).
-
I backtest mostrati (es. screenshot) sono altamente ottimizzati e non possono essere replicati direttamente nel trading reale.