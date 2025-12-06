AVISO IMPORTANTE: Apenas um número limitado de cópias está disponível pelo preço atual.

VEGA BOT – O EA Multiestratégia Definitivo para Seguimento de Tendências

Bem-vindo ao Vega BOT, um poderoso Expert Advisor que integra diversas metodologias profissionais de seguimento de tendências em um sistema flexível e altamente personalizável.

Seja você um trader iniciante ou um usuário avançado de algoritmos, o Vega BOT permite construir e otimizar seu próprio modelo de trading sem qualquer necessidade de programação.





Motor Multiestratégia – Projetado para Todos os Mercados

O Vega BOT foi desenvolvido para operar de forma eficiente em todas as condições de mercado e com os principais instrumentos financeiros:

Forex

Ouro

Índices

Criptomoedas

Contas Standard, Raw, ECN, Pro e Cent

Você pode operar com confirmações de múltiplos timeframes ou utilizar apenas um timeframe. O EA adapta-se perfeitamente a diferentes comportamentos de mercado e estilos de trading.





Mais de 10 Setfiles Otimizados Incluídos

Comece a operar imediatamente com mais de dez setfiles estratégicos pré-configurados:

Estratégias de scalping

Modelos de breakout

Abordagens de seguimento de tendência

Sistemas baseados em momentum

Métodos impulsionados por volatilidade

Basta carregar um setfile e o EA estará pronto para operar sem necessidade de ajustes adicionais.





Crie Sua Própria Estratégia de Tendência

O Vega BOT oferece personalização completa para traders que desejam um método único e exclusivo:

Definir a lógica de entrada

Combinar vários filtros

Ajustar modelos de gestão de risco e de posições

Refinar condições de saída

Salvar templates personalizados de estratégia

Toda a personalização é feita diretamente dentro do EA — sem conhecimento técnico ou programação.





Segurança em Primeiro Lugar – Sem Martingale, Sem Grid, Sem Hedging

O controle de risco é o núcleo do Vega BOT.

O EA evita rigorosamente todos os métodos de gestão de capital de alto risco:

Sem martingale

Sem grid

Sem hedging

Sempre utiliza Stop Loss

Tamanho de posição totalmente controlado

Conforme às regras de prop firms

Sua conta permanece protegida até mesmo em períodos de alta volatilidade ou movimentos inesperados do mercado.





Por Que os Traders Escolhem o Vega BOT

Estrutura completa de seguimento de tendência multiestratégia

Zero uso de martingale ou grid

Inclui mais de 10 setfiles prontos para uso

Módulo completo para criação de estratégias

Rápido, leve e altamente estável

Adequado tanto para iniciantes quanto para profissionais

Desenvolvido para crescimento sustentável a longo prazo





Configurações Recomendadas

Par: XAU

Timeframe: M15

Saldo: qualquer (recomendado a partir de 1000 USD se o risco ≤ 1%)

Configuração: baixe o setfile oficial na seção Comments

Tipo de conta: Standard, Raw, ECN, Pro, Cent





Aviso de Risco: