VEGA BOT – O EA Multiestratégia Definitivo para Seguimento de Tendências

Bem-vindo ao Vega BOT, um poderoso Expert Advisor que integra diversas metodologias profissionais de seguimento de tendências em um sistema flexível e altamente personalizável.

Seja você um trader iniciante ou um usuário avançado de algoritmos, o Vega BOT permite construir e otimizar seu próprio modelo de trading sem qualquer necessidade de programação.


Motor Multiestratégia – Projetado para Todos os Mercados

O Vega BOT foi desenvolvido para operar de forma eficiente em todas as condições de mercado e com os principais instrumentos financeiros:

  • Forex

  • Ouro

  • Índices

  • Criptomoedas

  • Contas Standard, Raw, ECN, Pro e Cent

Você pode operar com confirmações de múltiplos timeframes ou utilizar apenas um timeframe. O EA adapta-se perfeitamente a diferentes comportamentos de mercado e estilos de trading.


Mais de 10 Setfiles Otimizados Incluídos

Comece a operar imediatamente com mais de dez setfiles estratégicos pré-configurados:

  • Estratégias de scalping

  • Modelos de breakout

  • Abordagens de seguimento de tendência

  • Sistemas baseados em momentum

  • Métodos impulsionados por volatilidade

Basta carregar um setfile e o EA estará pronto para operar sem necessidade de ajustes adicionais.


Crie Sua Própria Estratégia de Tendência

O Vega BOT oferece personalização completa para traders que desejam um método único e exclusivo:

  • Definir a lógica de entrada

  • Combinar vários filtros

  • Ajustar modelos de gestão de risco e de posições

  • Refinar condições de saída

  • Salvar templates personalizados de estratégia

Toda a personalização é feita diretamente dentro do EA — sem conhecimento técnico ou programação.


Segurança em Primeiro Lugar – Sem Martingale, Sem Grid, Sem Hedging

O controle de risco é o núcleo do Vega BOT.

O EA evita rigorosamente todos os métodos de gestão de capital de alto risco:

  • Sem martingale

  • Sem grid

  • Sem hedging

  • Sempre utiliza Stop Loss

  • Tamanho de posição totalmente controlado

  • Conforme às regras de prop firms

Sua conta permanece protegida até mesmo em períodos de alta volatilidade ou movimentos inesperados do mercado.


Por Que os Traders Escolhem o Vega BOT

  • Estrutura completa de seguimento de tendência multiestratégia

  • Zero uso de martingale ou grid

  • Inclui mais de 10 setfiles prontos para uso

  • Módulo completo para criação de estratégias

  • Rápido, leve e altamente estável

  • Adequado tanto para iniciantes quanto para profissionais

  • Desenvolvido para crescimento sustentável a longo prazo


Configurações Recomendadas

  • Par: XAU

  • Timeframe: M15

  • Saldo: qualquer (recomendado a partir de 1000 USD se o risco ≤ 1%)

  • Configuração: baixe o setfile oficial na seção Comments

  • Tipo de conta: Standard, Raw, ECN, Pro, Cent


Aviso de Risco:

  • Certifique-se de compreender os riscos envolvidos antes de adquirir o EA.

  • O desempenho passado não garante resultados futuros (o EA também pode gerar perdas).

  • Backtests apresentados (como screenshots) são altamente otimizados e não podem ser aplicados diretamente à negociação real.

Comentários 3
Mateusz Winter
409
Mateusz Winter 2025.12.15 19:01 
 

Knowing the fact that I bough Vega Bot from a well known developer on the MQL5 marketplace, Los is always available for support. This EA she is developing will be continuously improved and I believe it will be an EA that she continues working on. I highly recommend this EA as you will have a good trading algo and you have good support from her. Thanks

SEAN
191
SEAN 2025.12.11 01:29 
 

I have been working with Ms. Lo for some time now, and this is the second EA I have purchased from her. I have been running Vegabot on both gold and major currency pairs. So far, the win rate has been impressive. Compared to other EAs I have used, Vegabot stands out for its aggressive profit-locking strategy through tight trailing stops, which has proven particularly effective in the current volatile market conditions. Out of 10+ trades executed to date, I have experienced only one losing trade, with all others closing in profit. Regarding Ms. Lo, she is honest, straightforward, and clearly dedicated to her product. This is evident in her frequent updates to setfiles and her ongoing plans to add support for new trading pairs. While it is still early days and long-term performance remains to be seen, I will continue to monitor results and may update this review accordingly. Based on my experience so far—and considering the expertise she has accumulated—I believe Vegabot is one of her strongest EAs to date.

Nice Trader
2756
Aller Uja 2025.12.06 12:28 
 

I’m already using several other EAs from this developer and they have been very stable and reliable over the long term, so I decided to add Vega Bot to my portfolio as a long-term project as well. 💼📈

I really like the concept of Vega Bot – multi-strategy engine, strict risk control and no martingale/grid. The structure with different groups of setfiles makes it flexible for various markets and trading styles.

The communication with the developer is clear and honest. I asked about using Vega on Forex, and she explained that at the moment the recommended setfiles are mainly focused on metals and indices,

and that additional presets for Forex will be added in future updates. This kind of transparency gives me confidence. 👍

What I also appreciate is that, in my opinion, this is a “real EA from a real developer” – not just marketing hype. The backtests and shared results look realistic, not like those over-optimized “perfect curve” backtests you often see in scam projects.

There is no sign of manipulated history data or other tricks used just to show unbelievable equity curves. For me, this is a big plus. ✅

Right now I’m running Vega Bot on several 1,000 EUR demo accounts with the recommended settings from the developer, and in parallel I’m also testing my own optimized variations. I plan to let these tests run for at least 3–6 months to collect proper long-term data.

If needed, I will adjust my rating and review based on real performance – but for now I see solid potential as a long-term EA. 🚀

📌 Important note for both beginners and experienced traders: I always recommend testing any new EA on demo accounts first (or with very small risk) to understand its logic,

reliability and behaviour in live market conditions before putting serious capital behind it. No EA is a magic money machine – proper testing and risk management are essential.

Thank you for your work on this project – I’m looking forward to the upcoming Forex setfiles and future improvements! 🙏✨

