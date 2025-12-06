Vega Bot
- Experts
- Lo Thi Mai Loan
- Versão: 1.2
- Atualizado: 15 dezembro 2025
- Ativações: 10
VEGA BOT – O EA Multiestratégia Definitivo para Seguimento de Tendências
Bem-vindo ao Vega BOT, um poderoso Expert Advisor que integra diversas metodologias profissionais de seguimento de tendências em um sistema flexível e altamente personalizável.
Seja você um trader iniciante ou um usuário avançado de algoritmos, o Vega BOT permite construir e otimizar seu próprio modelo de trading sem qualquer necessidade de programação.
Motor Multiestratégia – Projetado para Todos os Mercados
O Vega BOT foi desenvolvido para operar de forma eficiente em todas as condições de mercado e com os principais instrumentos financeiros:
-
Forex
-
Ouro
-
Índices
-
Criptomoedas
-
Contas Standard, Raw, ECN, Pro e Cent
Você pode operar com confirmações de múltiplos timeframes ou utilizar apenas um timeframe. O EA adapta-se perfeitamente a diferentes comportamentos de mercado e estilos de trading.
Mais de 10 Setfiles Otimizados Incluídos
Comece a operar imediatamente com mais de dez setfiles estratégicos pré-configurados:
-
Estratégias de scalping
-
Modelos de breakout
-
Abordagens de seguimento de tendência
-
Sistemas baseados em momentum
-
Métodos impulsionados por volatilidade
Basta carregar um setfile e o EA estará pronto para operar sem necessidade de ajustes adicionais.
Crie Sua Própria Estratégia de Tendência
O Vega BOT oferece personalização completa para traders que desejam um método único e exclusivo:
-
Definir a lógica de entrada
-
Combinar vários filtros
-
Ajustar modelos de gestão de risco e de posições
-
Refinar condições de saída
-
Salvar templates personalizados de estratégia
Toda a personalização é feita diretamente dentro do EA — sem conhecimento técnico ou programação.
Segurança em Primeiro Lugar – Sem Martingale, Sem Grid, Sem Hedging
O controle de risco é o núcleo do Vega BOT.
O EA evita rigorosamente todos os métodos de gestão de capital de alto risco:
-
Sem martingale
-
Sem grid
-
Sem hedging
-
Sempre utiliza Stop Loss
-
Tamanho de posição totalmente controlado
-
Conforme às regras de prop firms
Sua conta permanece protegida até mesmo em períodos de alta volatilidade ou movimentos inesperados do mercado.
Por Que os Traders Escolhem o Vega BOT
-
Estrutura completa de seguimento de tendência multiestratégia
-
Zero uso de martingale ou grid
-
Inclui mais de 10 setfiles prontos para uso
-
Módulo completo para criação de estratégias
-
Rápido, leve e altamente estável
-
Adequado tanto para iniciantes quanto para profissionais
-
Desenvolvido para crescimento sustentável a longo prazo
Configurações Recomendadas
-
Par: XAU
-
Timeframe: M15
-
Saldo: qualquer (recomendado a partir de 1000 USD se o risco ≤ 1%)
-
Configuração: baixe o setfile oficial na seção Comments
-
Tipo de conta: Standard, Raw, ECN, Pro, Cent
Aviso de Risco:
-
Certifique-se de compreender os riscos envolvidos antes de adquirir o EA.
-
O desempenho passado não garante resultados futuros (o EA também pode gerar perdas).
-
Backtests apresentados (como screenshots) são altamente otimizados e não podem ser aplicados diretamente à negociação real.
Knowing the fact that I bough Vega Bot from a well known developer on the MQL5 marketplace, Los is always available for support. This EA she is developing will be continuously improved and I believe it will be an EA that she continues working on. I highly recommend this EA as you will have a good trading algo and you have good support from her. Thanks