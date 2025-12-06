Vega Bot
- Experts
- Lo Thi Mai Loan
- Version: 1.0
- Activations: 10
IMPORTANT – AVIS :
- Un nombre limité de copies est disponible au prix actuel.
- Le prix augmentera prochainement à 1999,99 $.
Bienvenue sur Vega BOT, un Expert Advisor puissant qui intègre plusieurs méthodologies professionnelles de suivi de tendance au sein d’un système flexible et hautement personnalisable.
Que vous soyez débutant ou utilisateur algorithmique expérimenté, Vega BOT vous permet de construire et d’optimiser votre propre modèle de trading exactement comme vous le souhaitez — sans aucune programmation.
Moteur Multi-Stratégies – Conçu pour Tous les Marchés
Vega BOT est conçu pour fonctionner efficacement dans toutes les conditions de marché et sur l’ensemble des instruments majeurs, notamment :
-
Forex
-
Or
-
Indices
-
Crypto
-
Comptes Standard, Raw, ECN, Pro et Cent
Vous pouvez trader avec des confirmations multi-unités de temps ou utiliser une seule unité. L’EA s’adapte parfaitement à un large éventail de comportements de marché et de styles de trading.
Plus de 10 Setfiles Optimisés Inclus
Commencez à trader immédiatement grâce à plus de dix setfiles stratégiques préconfigurés, incluant :
-
Stratégies de scalping
-
Modèles de breakout
-
Approches trend-following
-
Systèmes basés sur le momentum
-
Méthodes axées sur la volatilité
Il suffit de charger un setfile et l’EA est prêt à fonctionner sans réglages supplémentaires.
Créez Votre Propre Stratégie de Tendance
Vega BOT permet une personnalisation complète pour les traders souhaitant une approche unique et spécifique. Vous pouvez :
-
Définir votre logique d’entrée
-
Combiner plusieurs filtres
-
Ajuster les modèles de gestion du risque et des positions
-
Affiner les conditions de sortie
-
Enregistrer vos propres templates stratégiques
Toutes les personnalisations se font directement dans l’EA — aucune compétence technique ou programmation n’est nécessaire.
Sécurité Avant Tout – Sans Martingale, Sans Grid, Sans Hedging
Le contrôle du risque est au cœur de Vega BOT.
L’EA évite strictement toutes les méthodes de gestion à haut risque :
-
Aucune Martingale
-
Aucun Grid
-
Aucun Hedging
-
Utilisation systématique du Stop Loss
-
Taille de position entièrement contrôlée
-
Conforme aux règles des prop-firms
Votre compte reste protégé même durant les périodes de forte volatilité ou de mouvements inattendus du marché.
Pourquoi les Traders Choisissent Vega BOT
-
Framework complet multi-stratégies trend-following
-
Zéro Martingale, zéro Grid
-
Plus de 10 setfiles prêts à l’emploi inclus
-
Module complet de création de stratégie
-
Rapide, léger et extrêmement stable
-
Convient aussi bien aux débutants qu’aux professionnels
-
Conçu pour une croissance durable à long terme
Paramètres Recommandés
-
Paire : XAU
-
Unité de temps : M15
-
Capital : à partir de 1000 USD si vous souhaitez maintenir un risque ≤ 1%
-
Setfile : Téléchargez le fichier officiel dans la section Commentaires
-
Type de compte : Standard, Raw, ECN, Pro ou Cent
Avertissement sur les Risques
-
Veuillez être pleinement conscient des risques avant d’acheter l’EA.
-
Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs (l’EA peut également générer des pertes).
-
Les backtests présentés (ex. : captures d’écran) sont hautement optimisés et ne peuvent pas être reproduits tels quels en conditions réelles.