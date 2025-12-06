Vega Bot

IMPORTANT – AVIS :

  • Un nombre limité de copies est disponible au prix actuel.
  • Le prix augmentera prochainement à 1999,99 $.

Télécharger les Setfiles

Guide détaillé

VEGA BOT – L’Expert Advisor Multi-Stratégies Trend Following Ultime

Bienvenue sur Vega BOT, un Expert Advisor puissant qui intègre plusieurs méthodologies professionnelles de suivi de tendance au sein d’un système flexible et hautement personnalisable.

Que vous soyez débutant ou utilisateur algorithmique expérimenté, Vega BOT vous permet de construire et d’optimiser votre propre modèle de trading exactement comme vous le souhaitez — sans aucune programmation.


Moteur Multi-Stratégies – Conçu pour Tous les Marchés

Vega BOT est conçu pour fonctionner efficacement dans toutes les conditions de marché et sur l’ensemble des instruments majeurs, notamment :

  • Forex

  • Or

  • Indices

  • Crypto

  • Comptes Standard, Raw, ECN, Pro et Cent

Vous pouvez trader avec des confirmations multi-unités de temps ou utiliser une seule unité. L’EA s’adapte parfaitement à un large éventail de comportements de marché et de styles de trading.


Plus de 10 Setfiles Optimisés Inclus

Commencez à trader immédiatement grâce à plus de dix setfiles stratégiques préconfigurés, incluant :

  • Stratégies de scalping

  • Modèles de breakout

  • Approches trend-following

  • Systèmes basés sur le momentum

  • Méthodes axées sur la volatilité

Il suffit de charger un setfile et l’EA est prêt à fonctionner sans réglages supplémentaires.


Créez Votre Propre Stratégie de Tendance

Vega BOT permet une personnalisation complète pour les traders souhaitant une approche unique et spécifique. Vous pouvez :

  • Définir votre logique d’entrée

  • Combiner plusieurs filtres

  • Ajuster les modèles de gestion du risque et des positions

  • Affiner les conditions de sortie

  • Enregistrer vos propres templates stratégiques

Toutes les personnalisations se font directement dans l’EA — aucune compétence technique ou programmation n’est nécessaire.


Sécurité Avant Tout – Sans Martingale, Sans Grid, Sans Hedging

Le contrôle du risque est au cœur de Vega BOT.

L’EA évite strictement toutes les méthodes de gestion à haut risque :

  • Aucune Martingale

  • Aucun Grid

  • Aucun Hedging

  • Utilisation systématique du Stop Loss

  • Taille de position entièrement contrôlée

  • Conforme aux règles des prop-firms

Votre compte reste protégé même durant les périodes de forte volatilité ou de mouvements inattendus du marché.


Pourquoi les Traders Choisissent Vega BOT

  • Framework complet multi-stratégies trend-following

  • Zéro Martingale, zéro Grid

  • Plus de 10 setfiles prêts à l’emploi inclus

  • Module complet de création de stratégie

  • Rapide, léger et extrêmement stable

  • Convient aussi bien aux débutants qu’aux professionnels

  • Conçu pour une croissance durable à long terme


Paramètres Recommandés

  • Paire : XAU

  • Unité de temps : M15

  • Capital : à partir de 1000 USD si vous souhaitez maintenir un risque ≤ 1%

  • Setfile : Téléchargez le fichier officiel dans la section Commentaires

  • Type de compte : Standard, Raw, ECN, Pro ou Cent


Avertissement sur les Risques

  • Veuillez être pleinement conscient des risques avant d’acheter l’EA.

  • Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs (l’EA peut également générer des pertes).

  • Les backtests présentés (ex. : captures d’écran) sont hautement optimisés et ne peuvent pas être reproduits tels quels en conditions réelles.

Plus de l'auteur
Titan Breaker EA
Lo Thi Mai Loan
5 (3)
Experts
Bienvenue sur TITAN BREAKER EA AVIS IMPORTANT Un nombre limité d’exemplaires est disponible au prix actuel Le prix augmentera bientôt à 1599.99 $ Signal en direct – US30, NAS100 À propos de TITAN BREAKER EA TITAN BREAKER EA est un système de trading avancé développé en combinant les stratégies principales de trois EAs différents conçus pour US30 et NASDAQ. Il a été affiné et amélioré pour créer une nouvelle stratégie à long terme. Le système est conçu pour atteindre un taux de réussite d’envir
Golden Blitz MT5
Lo Thi Mai Loan
4.33 (12)
Experts
EA Gold Blitz   – Une solution de trading de l'or sûre et efficace Promotion de lancement Il ne reste que 1 copies au prix actuel !  Prochain prix : 699.99 $  Prix final : 1999.99 $  Version MT4 Bonjour ! Je suis EA Gold Blitz   , le deuxième EA de la famille Diamond Forex Group, spécialement conçu pour le trading de l'or (XAU/USD). Avec des fonctionnalités exceptionnelles et une approche axée sur la sécurité, je promets de fournir une expérience de trading de l'or durable et efficace pour les
EA Forex Scalping
Lo Thi Mai Loan
5 (3)
Experts
EA Forex Scalping est un Expert Advisor conçu spécifiquement pour trois paires de devises majeures : EURUSD, USDJPY et GBPUSD. Signaux Il ne reste plus que 1 exemplaire sur 10 à ce prix. Prochain prix : $699.99 Disponible pour MT4 et MT5 Ne fait appel ni au grid, ni au martingale, ni à l’IA, ni aux réseaux neuronaux, ni à l’arbitrage. Chaque transaction est protégée par un Stop Loss (SL) fixe, adapté à chaque paire. Les profits sont sécurisés par un Trailing Stop. Cet EA fonctionne sur comptes
Gold Trend Scalping MT5
Lo Thi Mai Loan
4.11 (9)
Experts
Bienvenue à Gold Trend Scalping PROMOTION DE LANCEMENT : Prochain prix : 899 $ Prix final : 1999 $   Gold Trend Scalping est le premier EA que j'ai conçu spécifiquement pour l'or. L'EA utilise une stratégie de trading suivant la tendance basée sur des périodes de temps plus grandes. Il utilise un super trend pour détecter la tendance principale du plus grand cadre temporel, puis ouvre des trades sur des cadres temporels plus petits. L'EA utilise toujours un stop loss fixe pour chaque trade, fi
Gold Trend Scalping MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (4)
Experts
Bienvenue à Gold Trend Scalping PROMOTION DE LANCEMENT : Prochain prix : 899 $ Prix final : 1999$   Gold Trend Scalping est le premier EA que j'ai conçu spécifiquement pour l'or. L'EA utilise une stratégie de trading suivant la tendance basée sur des périodes de temps plus grandes. Il utilise un super trend pour détecter la tendance principale du plus grand cadre temporel, puis ouvre des trades sur des cadres temporels plus petits. L'EA utilise toujours un stop loss fixe pour chaque trade, fix
Bitcoin Scalping MT5
Lo Thi Mai Loan
5 (6)
Experts
Présentation de Bitcoin Scalping MT4/MT5 – L'EA intelligent pour le trading de crypto-monnaies PROMOTION DE LANCEMENT : Plus que 3 copies disponibles au prix actuel ! Prix final : 3333,33 $ BONUS - ACHETEZ BITCOIN SCALPING À VIE ET OBTENEZ GRATUITEMENT EA EURUSD Algo Trading (2 comptes) => Demandez plus de détails en privé !!! SIGNAL EN DIRECT DE L'EA Version MT4 Pourquoi Bitcoin est important aujourd'hui Bitcoin est devenu plus qu'une simple monnaie numérique – c'est une révolution financièr
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Experts
Vente flash pendant 24 heures - Seulement149 $  "HFT Pass Prop Firms" est un Expert Advisor (EA) spécialement conçu pour participer au défi HFT, négociant avec la paire US30. Pour découvrir d'autres Expert Advisors et Indicateurs de premier plan, rendez-vous sur : https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Je suis Los, veuillez vous abonner pour recevoir davantage de mises à jour : https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ Qu'est-ce que le HFT ? Le trading haute fréquence (H
EurUsd Algo Trading
Lo Thi Mai Loan
5 (2)
Experts
Le trading algorithmique EURUSD est un EA simple mais très efficace sur la plateforme MT5. Cet EA est spécialement conçu pour la paire de devises la plus stable au monde, EURUSD. L'EA utilise une stratégie de day trading, avec 90 % des transactions clôturées en quelques heures. Il se concentre sur l’identification des niveaux clés dans le timeframe H1 pour trouver les points d’entrée et définir des niveaux de Stop Loss (SL) appropriés et prédéfinis. L'EA prend en charge une fonction de trailing
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis