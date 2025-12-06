IMPORTANT – AVIS : Un nombre limité de copies est disponible au prix actuel.

Bienvenue sur Vega BOT, un Expert Advisor puissant qui intègre plusieurs méthodologies professionnelles de suivi de tendance au sein d’un système flexible et hautement personnalisable.

Que vous soyez débutant ou utilisateur algorithmique expérimenté, Vega BOT vous permet de construire et d’optimiser votre propre modèle de trading exactement comme vous le souhaitez — sans aucune programmation.





Moteur Multi-Stratégies – Conçu pour Tous les Marchés

Vega BOT est conçu pour fonctionner efficacement dans toutes les conditions de marché et sur l’ensemble des instruments majeurs, notamment :

Forex

Or

Indices

Crypto

Comptes Standard, Raw, ECN, Pro et Cent

Vous pouvez trader avec des confirmations multi-unités de temps ou utiliser une seule unité. L’EA s’adapte parfaitement à un large éventail de comportements de marché et de styles de trading.





Plus de 10 Setfiles Optimisés Inclus

Commencez à trader immédiatement grâce à plus de dix setfiles stratégiques préconfigurés, incluant :

Stratégies de scalping

Modèles de breakout

Approches trend-following

Systèmes basés sur le momentum

Méthodes axées sur la volatilité

Il suffit de charger un setfile et l’EA est prêt à fonctionner sans réglages supplémentaires.





Créez Votre Propre Stratégie de Tendance

Vega BOT permet une personnalisation complète pour les traders souhaitant une approche unique et spécifique. Vous pouvez :

Définir votre logique d’entrée

Combiner plusieurs filtres

Ajuster les modèles de gestion du risque et des positions

Affiner les conditions de sortie

Enregistrer vos propres templates stratégiques

Toutes les personnalisations se font directement dans l’EA — aucune compétence technique ou programmation n’est nécessaire.





Sécurité Avant Tout – Sans Martingale, Sans Grid, Sans Hedging

Le contrôle du risque est au cœur de Vega BOT.

L’EA évite strictement toutes les méthodes de gestion à haut risque :

Aucune Martingale

Aucun Grid

Aucun Hedging

Utilisation systématique du Stop Loss

Taille de position entièrement contrôlée

Conforme aux règles des prop-firms

Votre compte reste protégé même durant les périodes de forte volatilité ou de mouvements inattendus du marché.





Pourquoi les Traders Choisissent Vega BOT

Framework complet multi-stratégies trend-following

Zéro Martingale, zéro Grid

Plus de 10 setfiles prêts à l’emploi inclus

Module complet de création de stratégie

Rapide, léger et extrêmement stable

Convient aussi bien aux débutants qu’aux professionnels

Conçu pour une croissance durable à long terme





Paramètres Recommandés

Paire : XAU

Unité de temps : M15

Capital : à partir de 1000 USD si vous souhaitez maintenir un risque ≤ 1%

Setfile : Téléchargez le fichier officiel dans la section Commentaires

Type de compte : Standard, Raw, ECN, Pro ou Cent





Avertissement sur les Risques