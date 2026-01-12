NEXA Logistic Regression

NEXA Swing Zone Trader Manuale Ufficiale dell’Utente (Italiano) 1. Panoramica NEXA Swing Zone Trader è un Expert Advisor di swing trading a bassa frequenza e alta precisione , progettato per operare solo quando trend, momentum e struttura di mercato sono perfettamente allineati . Questo EA non punta al trading frequente. L’obiettivo è qualità delle operazioni, stabilità e utilizzo realistico su conto reale . 2. Logica Principale della Strategia Identificazione della Zona di Trend EMA (Perio