NEXA Logistic Regression
- Experts
- Park Seongcheon
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
(Expert Advisor)
1. Panoramica del prodotto
NEXA Logistic Regression EA è un programma di trading automatizzato progettato per operare sul timeframe M15.
Questo Expert Advisor combina un filtro direzionale EMA200 con un calcolo di regressione logistica basato sui dati di prezzo per determinare la direzione delle operazioni.
Tutti i calcoli vengono eseguiti esclusivamente su candele chiuse, garantendo un funzionamento stabile senza repainting né ricalcoli in tempo reale.
2. Riepilogo della logica di trading
L’EA opera secondo il seguente processo:
-
L’EMA200 viene utilizzata per identificare la direzione attuale del mercato.
-
Le operazioni sono consentite solo quando si verifica una rottura confermata del prezzo rispetto all’EMA200.
-
I dati di prezzo recenti vengono elaborati tramite una formula di regressione logistica.
-
I segnali di trading vengono considerati solo quando la direzione calcolata coincide con la direzione dell’EMA200.
-
La gestione delle posizioni avviene per simbolo, con la possibilità di limitare a una sola posizione.
Questa struttura limita l’esecuzione delle operazioni a condizioni direzionali chiaramente definite.
3. Timeframe e simbolo
-
Timeframe consigliato: M15
-
Simbolo di trading predefinito: GOLD (XAUUSD)
-
Progettato principalmente per l’operatività su un singolo simbolo
4. Gestione del rischio e delle posizioni
L’EA include le seguenti funzioni di gestione:
-
Dimensione del lotto fissa o calcolo dinamico del lotto basato sul saldo del conto
-
Limite di perdita giornaliera (interruzione automatica del trading al raggiungimento del limite impostato)
-
Opzione di una sola posizione per simbolo
-
Funzione di chiusura parziale dei profitti in più fasi
-
Filtri di spread e di orario
Tutti i parametri possono essere regolati direttamente nelle impostazioni di input.
5. Visualizzazione sul grafico
Le opzioni di visualizzazione includono:
-
Visualizzazione dello stato attuale del segnale (Buy / Sell / Hold)
-
Frecce di ingresso per acquisti e vendite
-
Pannello informativo con i parametri principali
Gli elementi visivi sono indipendenti dalla logica di trading e possono essere disattivati senza influire sull’esecuzione.
6. Modalità di utilizzo
-
Aprire un grafico nella piattaforma MetaTrader 5.
-
Impostare il timeframe consigliato (M15).
-
Applicare NEXA Logistic Regression EA al grafico.
-
Regolare i parametri di input in base al proprio ambiente di trading.
-
Attivare il trading automatico.
7. Informazioni importanti
-
Il prodotto è fornito esclusivamente in formato EX5 compilato.
-
Non utilizza chiamate DLL, librerie esterne né funzioni WebRequest.
-
L’EA non si collega a server esterni né a sistemi di terze parti.
-
Non vengono raccolti né trasmessi dati personali degli utenti.
-
Questo prodotto non garantisce né implica alcun risultato di profitto.
-
I risultati di trading dipendono dalle condizioni di mercato e dalle impostazioni dell’utente.
Si consiglia di testare l’EA su un conto demo prima dell’utilizzo su un conto reale.
8. Supporto
Il supporto del prodotto è fornito esclusivamente tramite la sezione commenti e il sistema di messaggistica interna di MQL5.com.
Non viene offerto supporto tramite messenger esterni o piattaforme di terze parti.