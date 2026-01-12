NEXA Logistic Regression
- 专家
- Park Seongcheon
- 版本: 1.0
- 激活: 5
（专家顾问）
1. 产品概述
NEXA Logistic Regression EA 是一款用于 M15 时间周期 的自动交易程序。
该专家顾问结合了 EMA200 方向过滤器 与 基于价格数据的逻辑回归计算，用于判断交易方向。
所有计算均基于 已完成的K线（Closed Bars），确保运行稳定，不会产生重绘或实时重算问题。
本产品适用于偏好规则清晰、系统化交易逻辑的用户。
2. 交易逻辑说明
EA 按照以下流程运行：
-
使用 EMA200 判断当前市场的方向状态。
-
只有在价格相对于 EMA200 发生确认突破时，才允许交易。
-
对最近的价格数据进行逻辑回归计算。
-
仅当计算结果与 EMA200 的突破方向一致时，才考虑交易信号。
-
按单一交易品种进行持仓管理，并可选择限制为单一持仓。
该结构使交易仅在明确的方向条件下执行。
3. 时间周期与交易品种
-
推荐时间周期：M15
-
默认交易品种：GOLD（XAUUSD）
-
主要设计用于单一交易品种运行
4. 风险与持仓管理功能
本 EA 包含以下管理功能：
-
固定手数或基于账户余额的动态手数计算
-
每日亏损限制（达到设定亏损次数后自动停止交易）
-
单品种单一持仓限制
-
多阶段部分止盈功能
-
点差过滤与时间过滤设置
所有参数均可在输入设置中进行调整。
5. 图表显示功能
可选的图表显示内容包括：
-
当前信号状态显示（Buy / Sell / Hold）
-
买入和卖出信号箭头
-
显示主要参数的信息面板
图表显示功能不影响交易逻辑，可根据需要关闭。
6. 使用方法
-
在 MetaTrader 5 平台中打开交易图表。
-
将图表时间周期设置为 M15。
-
将 NEXA Logistic Regression EA 加载到图表上。
-
根据自身交易环境调整输入参数。
-
启用自动交易功能。
7. 重要说明
-
本产品 仅以编译后的 EX5 文件形式提供。
-
不使用 DLL、外部库或 WebRequest 功能。
-
不连接外部服务器或第三方系统。
-
不收集或传输任何用户个人数据。
-
本产品 不保证或暗示任何盈利结果。
-
实际交易结果取决于市场环境及用户设置。
在真实账户使用前，建议先在 模拟账户 上进行测试。
8. 支持说明
产品支持仅通过 MQL5.com 的评论区及站内消息系统 提供。
不提供任何外部通讯工具或第三方平台的支持。