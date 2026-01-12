NEXA Logistic Regression EA

（专家顾问）

1. 产品概述

NEXA Logistic Regression EA 是一款用于 M15 时间周期 的自动交易程序。

该专家顾问结合了 EMA200 方向过滤器 与 基于价格数据的逻辑回归计算，用于判断交易方向。

所有计算均基于 已完成的K线（Closed Bars），确保运行稳定，不会产生重绘或实时重算问题。

本产品适用于偏好规则清晰、系统化交易逻辑的用户。

2. 交易逻辑说明

EA 按照以下流程运行：

使用 EMA200 判断当前市场的方向状态。 只有在价格相对于 EMA200 发生确认突破时，才允许交易。 对最近的价格数据进行逻辑回归计算。 仅当计算结果与 EMA200 的突破方向一致时，才考虑交易信号。 按单一交易品种进行持仓管理，并可选择限制为单一持仓。

该结构使交易仅在明确的方向条件下执行。

3. 时间周期与交易品种

推荐时间周期： M15

默认交易品种： GOLD（XAUUSD）

主要设计用于单一交易品种运行

4. 风险与持仓管理功能

本 EA 包含以下管理功能：

固定手数或基于账户余额的动态手数计算

每日亏损限制（达到设定亏损次数后自动停止交易）

单品种单一持仓限制

多阶段部分止盈功能

点差过滤与时间过滤设置

所有参数均可在输入设置中进行调整。

5. 图表显示功能

可选的图表显示内容包括：

当前信号状态显示（Buy / Sell / Hold）

买入和卖出信号箭头

显示主要参数的信息面板

图表显示功能不影响交易逻辑，可根据需要关闭。

6. 使用方法

在 MetaTrader 5 平台中打开交易图表。 将图表时间周期设置为 M15。 将 NEXA Logistic Regression EA 加载到图表上。 根据自身交易环境调整输入参数。 启用自动交易功能。

7. 重要说明

本产品 仅以编译后的 EX5 文件形式提供 。

不使用 DLL、外部库或 WebRequest 功能。

不连接外部服务器或第三方系统。

不收集或传输任何用户个人数据。

本产品 不保证或暗示任何盈利结果 。

实际交易结果取决于市场环境及用户设置。

在真实账户使用前，建议先在 模拟账户 上进行测试。

8. 支持说明

产品支持仅通过 MQL5.com 的评论区及站内消息系统 提供。

不提供任何外部通讯工具或第三方平台的支持。