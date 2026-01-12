NEXA Logistic Regression

NEXA Logistic Regression EA

(Asesor Experto)

1. Descripción del producto

NEXA Logistic Regression EA es un programa de trading automatizado diseñado para operar en el marco temporal M15.

Este Asesor Experto combina un filtro direccional EMA200 con un cálculo de regresión logística basado en datos de precio para determinar la dirección de las operaciones.
Todos los cálculos se realizan exclusivamente sobre velas cerradas, lo que garantiza un funcionamiento estable sin repintado ni recalculaciones en tiempo real.

2. Resumen de la lógica de trading

El EA funciona según el siguiente proceso:

  1. La EMA200 se utiliza para identificar la dirección actual del mercado.

  2. Las operaciones solo se permiten cuando se confirma una ruptura del precio con respecto a la EMA200.

  3. Los datos recientes de precios se procesan mediante una fórmula de regresión logística.

  4. Las señales de trading se consideran únicamente cuando la dirección calculada coincide con la dirección de la EMA200.

  5. La gestión de posiciones se realiza por símbolo, con la opción de limitar a una sola posición.

Esta estructura limita la ejecución de operaciones a condiciones direccionales claramente definidas.

3. Marco temporal y símbolo

  • Marco temporal recomendado: M15

  • Símbolo de trading por defecto: GOLD (XAUUSD)

  • Diseñado principalmente para operar con un solo símbolo

4. Gestión de riesgo y posiciones

El EA incluye las siguientes funciones de gestión:

  • Tamaño de lote fijo o cálculo dinámico basado en el balance de la cuenta

  • Límite de pérdidas diarias (la operativa se detiene automáticamente al alcanzar el límite configurado)

  • Opción de una sola posición por símbolo

  • Función de cierre parcial de beneficios en múltiples etapas

  • Filtros de spread y de horario

Todos los parámetros pueden ajustarse desde la configuración de entrada.

5. Visualización en el gráfico

Las opciones de visualización incluyen:

  • Estado actual de la señal (Buy / Sell / Hold)

  • Flechas de entrada para compras y ventas

  • Panel informativo con los parámetros principales

Los elementos visuales son independientes de la lógica de trading y pueden desactivarse sin afectar la operativa.

6. Modo de uso

  1. Abra un gráfico en la plataforma MetaTrader 5.

  2. Configure el marco temporal recomendado (M15).

  3. Aplique NEXA Logistic Regression EA al gráfico.

  4. Ajuste los parámetros de entrada según su entorno de trading.

  5. Active el trading automático.

7. Información importante

  • El producto se proporciona únicamente en formato compilado EX5.

  • No utiliza llamadas DLL, bibliotecas externas ni funciones WebRequest.

  • No se conecta a servidores externos ni a sistemas de terceros.

  • No se recopilan ni transmiten datos personales del usuario.

  • Este producto no garantiza ni implica resultados de beneficio.

  • Los resultados de trading dependen de las condiciones del mercado y de la configuración del usuario.

Se recomienda probar el EA en una cuenta demo antes de su uso en una cuenta real.

8. Soporte

El soporte del producto se ofrece exclusivamente a través de la sección de comentarios y el sistema de mensajería interna de MQL5.com.
No se proporciona soporte mediante mensajeros externos ni plataformas de terceros.


