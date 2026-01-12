NEXA Logistic Regression EA

(Expert Advisor)

1. Visão geral do produto

NEXA Logistic Regression EA é um programa de negociação automatizada desenvolvido para operar no timeframe M15.

Este Expert Advisor combina um filtro direcional EMA200 com um cálculo de regressão logística baseado em dados de preço para determinar a direção das operações.

Todos os cálculos são realizados exclusivamente em candles fechados, garantindo um funcionamento estável sem repintura ou recálculo em tempo real.

2. Resumo da lógica de negociação

O EA opera de acordo com o seguinte processo:

A EMA200 é utilizada para identificar a direção atual do mercado. As operações são permitidas somente quando ocorre um rompimento confirmado do preço em relação à EMA200. Os dados recentes de preço são processados por meio de uma fórmula de regressão logística. Os sinais de negociação são considerados apenas quando a direção calculada coincide com a direção da EMA200. O gerenciamento de posições é feito por símbolo, com a opção de limitar a apenas uma posição.

Essa estrutura restringe a execução das operações a condições direcionais bem definidas.

3. Timeframe e símbolo

Timeframe recomendado: M15

Símbolo padrão de negociação: GOLD (XAUUSD)

Projetado principalmente para operação em um único símbolo

4. Gestão de risco e posições

O EA inclui as seguintes funcionalidades de gestão:

Lote fixo ou cálculo dinâmico de lote com base no saldo da conta

Limite diário de perdas (a negociação é automaticamente interrompida ao atingir o limite configurado)

Opção de apenas uma posição por símbolo

Função de fechamento parcial de lucros em múltiplas etapas

Filtros de spread e de horário

Todos os parâmetros podem ser ajustados diretamente nas configurações de entrada.

5. Visualização no gráfico

As opções de visualização incluem:

Exibição do estado atual do sinal (Buy / Sell / Hold)

Setas de entrada para compra e venda

Painel informativo com os principais parâmetros

Os elementos visuais são independentes da lógica de negociação e podem ser desativados sem afetar a execução.

6. Modo de utilização

Abra um gráfico na plataforma MetaTrader 5. Defina o timeframe recomendado (M15). Aplique o NEXA Logistic Regression EA ao gráfico. Ajuste os parâmetros de entrada de acordo com o seu ambiente de negociação. Ative a negociação automática.

7. Informações importantes

O produto é fornecido exclusivamente no formato compilado EX5 .

Não utiliza chamadas DLL, bibliotecas externas ou funções WebRequest.

Não se conecta a servidores externos ou sistemas de terceiros.

Não coleta nem transmite dados pessoais dos usuários.

Este produto não garante nem implica qualquer resultado de lucro .

Os resultados de negociação dependem das condições de mercado e das configurações do usuário.

Recomenda-se testar o EA em uma conta demo antes de utilizá-lo em conta real.

8. Suporte

O suporte do produto é fornecido exclusivamente através da seção de comentários e do sistema de mensagens interno do MQL5.com.

Não é oferecido suporte por meio de mensageiros externos ou plataformas de terceiros.