Coffee Cup 5
- Эксперты
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Babay UbaedillahI’m Babay Ubaedillah — a trader, coder, and creator of powerful trading tools. I’ve been in the game for years (long enough to know what works and what’s just noise), and I focus on building smart, professional-grade EAs and indicators that deliver results.
- Версия: 1.0
- Активации: 13
LIVE 100 SIGNAL: mql5.com/en/signals/2383746
Coffee Cup
Эксклюзивная Промоакция Запуска, цена на сегодня: 69. Как только будут куплены начальные 5 единиц, цена поднимется до 90. Уже 3 единиц нашли своих владельцев.
Свяжитесь со мной, чтобы получить пробную версию для тестирования.
После вашей покупки отправьте мне сообщение, и я предоставлю вам бонусного робота в подарок.
Этот экспертный советник не является вашим типичным инструментом. Он спроектирован для стабильных результатов, точности и выносливости, даже на высоковолатильных рынках.
Хотите подробные данные по обратному тестированию? Свяжитесь со мной, и я поделюсь правильным файлом настроек вместе с полными инструкциями.
Будьте в курсе рыночных новостей: https://www.mql5.com/en/channels/babayeasnews
Подробное Руководство пользователя: https://www.mql5.com/en/blogs/post/762213
Что выделяет его среди остальных?
Обнаружение фрактальной компрессии, основанное на ИИ – ЭА использует продвинутый алгоритм машинного обучения для выявления фрактальной компрессии в ценовых формациях. Как только модель обнаруживает совпадение временных и ценовых фракталов, она инициирует высокоточные входы перед расширениями прорывов — идеально синхронизируя "выпуск" рынка.
Точно сконструирован и построен для долговечности:
- Крайне точные точки входа ограничивают риск и предотвращают чрезмерно переполненные сделки
- Удобная “установка и забвение” – просто прикрепите ЭА к графику XAUUSD на временном интервале M30, и он без усилий управляет торговлей по нескольким символам
- Работает безупречно со всеми брокерами без ограничений на спреды или методы исполнения ордеров
- Тщательно протестирован на MT5, демонстрируя надежность на протяжении нескольких лет
Важная информация о системе:
Начать очень быстро и легко: примените ЭА к предложенному графику и временным интервалам. Он автоматически берет на себя управление другими парами и логикой торговли.
Для лучшей бесперебойной работы настоятельно рекомендуется запускать ЭА на VPS — особенно для непрерывной торговли 24/7 — чтобы избежать падений связи или отказов оборудования.
Оставайтесь на связи: Присоединяйтесь к нашей группе в Telegram для постоянных рыночных инсайтов, обновлений, файлов конфигураций и специализированной поддержки. (Свяжитесь со мной, чтобы получить ссылку)
Позвольте этой системе работать неустанно для вас — в период трендов, откатов или хаотичных условий. Она спроектирована, чтобы выдерживать то, что не могут большинство других.