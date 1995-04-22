Coffee Cup 5

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Что выделяет его среди остальных?

Обнаружение фрактальной компрессии, основанное на ИИ – ЭА использует продвинутый алгоритм машинного обучения для выявления фрактальной компрессии в ценовых формациях. Как только модель обнаруживает совпадение временных и ценовых фракталов, она инициирует высокоточные входы перед расширениями прорывов — идеально синхронизируя "выпуск" рынка.





Точно сконструирован и построен для долговечности:

Крайне точные точки входа ограничивают риск и предотвращают чрезмерно переполненные сделки

Удобная “установка и забвение” – просто прикрепите ЭА к графику XAUUSD на временном интервале M30 , и он без усилий управляет торговлей по нескольким символам

на временном интервале , и он без усилий управляет торговлей по нескольким символам Работает безупречно со всеми брокерами без ограничений на спреды или методы исполнения ордеров

Тщательно протестирован на MT5, демонстрируя надежность на протяжении нескольких лет





Важная информация о системе:

Начать очень быстро и легко: примените ЭА к предложенному графику и временным интервалам. Он автоматически берет на себя управление другими парами и логикой торговли.

Для лучшей бесперебойной работы настоятельно рекомендуется запускать ЭА на VPS — особенно для непрерывной торговли 24/7 — чтобы избежать падений связи или отказов оборудования.





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