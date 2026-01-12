NEXA Logistic Regression EA

（エキスパートアドバイザー）

1. 製品概要

NEXA Logistic Regression EA は、M15 タイムフレームでの運用を目的とした自動売買プログラムです。

本エキスパートアドバイザーは、EMA200 の方向フィルターと

価格データに基づくロジスティック回帰計算を組み合わせて取引方向を判断します。

すべての計算は 確定したローソク足（クローズドバー） のみを使用して行われ、

リペイントやリアルタイム再計算は発生しません。

2. 取引ロジックの概要

EA は以下の手順で動作します。

EMA200 を用いて現在の市場方向を判定します。 価格が EMA200 を上抜けまたは下抜けしたことが確認された場合のみ取引が有効になります。 直近の価格データをロジスティック回帰の数式で処理します。 計算結果の方向が EMA200 の方向と一致した場合のみ、取引シグナルを検討します。 ポジション管理はシンボル単位で行われ、単一ポジション制限を設定することが可能です。

この構造により、明確な方向条件が満たされた場合のみ取引が実行されます。

3. タイムフレームと通貨ペア

推奨タイムフレーム： M15

デフォルト取引シンボル： GOLD（XAUUSD）

単一シンボルでの運用を前提として設計されています

4. リスクおよびポジション管理機能

本 EA には以下の管理機能が含まれています。

固定ロット、または口座残高に基づく動的ロット計算

1日の損失制限（設定回数に達すると自動的に取引を停止）

シンボルごとの単一ポジション制限

複数段階の部分決済機能

スプレッドフィルターおよび時間フィルター

すべての設定は入力パラメータから調整できます。

5. チャート表示機能

以下の表示機能を任意で使用できます。

現在のシグナル状態（Buy / Sell / Hold）の表示

買い・売りシグナル矢印の表示

主なパラメータを表示する情報パネル

これらの表示機能は取引ロジックとは独立しており、無効にしても EA の動作には影響しません。

6. 使用方法

MetaTrader 5 プラットフォームでチャートを開きます。 チャートのタイムフレームを M15 に設定します。 NEXA Logistic Regression EA をチャートに適用します。 取引環境に合わせて入力パラメータを調整します。 自動売買を有効にします。

7. 重要事項

本製品は コンパイル済み EX5 ファイルのみ で提供されます。

DLL、外部ライブラリ、WebRequest 機能は使用していません。

外部サーバーや第三者システムへの接続は行いません。

ユーザーの個人情報を収集または送信することはありません。

本製品は 利益を保証または暗示するものではありません 。

取引結果は市場環境およびユーザー設定によって異なります。

実口座での使用前に、デモ口座でのテストを推奨します。

8. サポート

製品サポートは MQL5.com のコメント欄および内部メッセージシステム を通じてのみ提供されます。

外部メッセンジャーや第三者プラットフォームによるサポートは行っていません。