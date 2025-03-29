Советник Elliott Wave EA

Описание

Elliott Wave EA - это профессиональное торговое решение, основанное на M & W волновых паттернах, описанных А. Мерриллом. Этот мощный Эксперт Советник идентифицирует и торгует волновыми формациями с высокой точностью, предоставляя трейдерам надежное автоматизированное решение для использования теории волн Эллиотта.

Ключевые особенности





Интеллектуальное распознавание паттернов - Продвинутый алгоритм идентифицирует M & W волновые паттерны с исключительной точностью

Технология двойных сигналов - Торгует как сигналами Эволюции, так и Мутации для комплексного анализа рынка

Гибкое направление торговли - Выбирайте торговлю только на покупку, только на продажу или в обоих направлениях

Адаптивное управление капиталом - Фиксированный объем или риск-ориентированное определение размера позиции в соответствии с вашим торговым стилем

Мультитаймфреймовый анализ - Оптимизирован для всех таймфреймов с настройками по умолчанию для M15

Полная система защиты - Включает настраиваемые Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop и Breakeven





Рынки и пары

Elliott Wave EA показывает исключительные результаты на различных рынках:





Форекс пары: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCAD и другие

Сырьевые товары: XAUUSD (Золото), XAGUSD (Серебро), WTI (Нефть)

Криптовалюты: BTCUSD, ETHUSD и другие основные крипто пары

Индексы: US30, SPX500, NAS100, DXY и другие





Торговая логика

Советник реализует теорию волн Эллиотта через:





Продвинутую идентификацию паттернов ZigZag с настраиваемыми параметрами

Распознавание формаций Эволюции и Мутации

Точный расчет точек входа на основе завершения волны

Интеллектуальное управление рисками с множественными механизмами защиты

Адаптивная торговля на основе текущих рыночных условий





Детальное описание параметров

Настройки индикатора (Indicator Settings)





Depth (Глубина) - Определяет ширину окна поиска для индикатора ZigZag. Высокие значения делают индикатор менее чувствительным к мелким колебаниям цены, выявляя более значимые волны (по умолчанию: 24)

Deviation (Отклонение) - Устанавливает минимальное изменение цены в пунктах для формирования новой точки ZigZag. Влияет на чувствительность индикатора к рыночному шуму (по умолчанию: 12)

Backstep (Обратный шаг) - Определяет смещение начала данных для расчетов. Помогает исключить ложные сигналы на начальном участке анализа (по умолчанию: 9)

HistSize (Размер истории) - Устанавливает количество исторических баров, используемых для расчетов. Влияет на глубину анализа паттернов (по умолчанию: 500)





Торговые настройки (Trading Settings)





TradeDirection (Направление торговли) - Задает допустимые направления торговли:





TRADE_DIRECTION_BOTH - Торговля в обоих направлениях (покупка и продажа)

TRADE_DIRECTION_BUY_ONLY - Только покупки

TRADE_DIRECTION_SELL_ONLY - Только продажи









TradeEvolution (Торговать эволюцию) - Включает/отключает торговлю сигналами Эволюции (по умолчанию: true)

TradeMutation (Торговать мутацию) - Включает/отключает торговлю сигналами Мутации (по умолчанию: true)

TimeframeToUse (Используемый таймфрейм) - Выбор временного интервала для анализа и торговли (по умолчанию: PERIOD_M15)





Настройки лота и риска (Lot & Risk Settings)





LotMethod (Метод расчета лота) - Выбор метода определения размера позиции:





LOTMODE_FIXED - Фиксированный размер лота

LOTMODE_RISK - Расчет размера лота на основе уровня риска









FixedLotSize (Фиксированный размер лота) - Размер лота при использовании фиксированного метода (по умолчанию: 0.01)

RiskLevel (Уровень риска) - Уровень риска при использовании риск-ориентированного метода:





RISK_LOW - Низкий риск (1% от баланса)

RISK_MEDIUM - Средний риск (2% от баланса)

RISK_HIGH - Высокий риск (3% от баланса)













Настройки Stop Loss и Take Profit





StopLoss (Стоп-лосс) - Значение стоп-лосса в пунктах. Рекомендуется установить значение 0 для оптимальной работы с встроенной системой защиты (по умолчанию: 1000)

TakeProfit (Тейк-профит) - Значение тейк-профита в пунктах. Значение 0 отключает тейк-профит (по умолчанию: 500)





Настройки Trailing Stop и BreakEven





UseTrailingStop (Использовать трейлинг-стоп) - Рекомендуется активировать для оптимальной работы советника (по умолчанию: false)

TrailingStart (Старт трейлинга) - Прибыль в пунктах, при которой начинает работать трейлинг-стоп (по умолчанию: 148)

TrailingStop (Трейлинг-стоп) - Расстояние трейлинг-стопа от текущей цены в пунктах (по умолчанию: 71)

TrailingStep (Шаг трейлинга) - Шаг передвижения трейлинг-стопа в пунктах (по умолчанию: 21)

UseBreakEven (Использовать безубыток) - Рекомендуется активировать вместе с трейлинг-стопом (по умолчанию: false)

BreakEvenPoints (Точки безубытка) - Прибыль в пунктах, при которой позиция переводится в безубыток (по умолчанию: 93)

BreakEvenOffset (Смещение безубытка) - Дополнительное смещение уровня безубытка в пунктах для покрытия комиссий/свопов (по умолчанию: 31)





Торговые правила (Trading Rules)





MaxSpread (Максимальный спред) - Максимально допустимый спред в пунктах для открытия позиций (по умолчанию: 25)

MinutesBetweenTrades (Минуты между сделками) - Минимальный временной интервал между сделками в минутах (по умолчанию: 39)

magicNumber (Магическое число) - Уникальный идентификатор для сделок советника (по умолчанию: 777)

TradeComment (Комментарий к сделке) - Текстовый комментарий, добавляемый к каждой сделке (по умолчанию: "Elliott Wave")

DailyLimit (Дневной лимит) - Включает/отключает лимит на количество сделок в день (по умолчанию: true)

MaxOrdersPerDay (Максимум ордеров в день) - Максимальное количество сделок в день при включенном дневном лимите (по умолчанию: 1)

MinDistancePoints (Минимальная дистанция) - Минимальное расстояние в пунктах между ордерами (по умолчанию: 388)





Визуальные настройки (Visual Settings)





ColorArrow (Цвет стрелок) - Цвет стрелок, отмечающих точки паттерна (по умолчанию: синий)

ColorTrend (Цвет тренда) - Цвет линий паттерна (по умолчанию: золотой)

WidthTrend (Ширина тренда) - Ширина линий паттерна (по умолчанию: 2)

BackTrend (Фон тренда) - Включает/отключает отображение линий паттерна на заднем плане (по умолчанию: true)

StyleTrend (Стиль тренда) - Стиль линии паттерна (по умолчанию: сплошная линия)

ColorUpHLine (Цвет верхней линии) - Цвет линии сопротивления (по умолчанию: синий)

ColorDownHLine (Цвет нижней линии) - Цвет линии поддержки (по умолчанию: красный)

WidthHLine (Ширина линии уровня) - Ширина линий уровней (по умолчанию: 2)

BackHLine (Фон линии уровня) - Включает/отключает отображение линий уровней на заднем плане (по умолчанию: true)

StyleHLine (Стиль линии уровня) - Стиль линий уровней (по умолчанию: сплошная линия)





Рекомендации по использованию





Советник уже оптимизирован для торговли на EURUSD, но для достижения максимальной эффективности рекомендуется:





Активировать функции трейлинг-стопа и безубытка

Установить значение Stop Loss на 0, чтобы использовать встроенную систему защиты

Адаптировать параметры под вашего брокера, учитывая его особенности (размер спреда, скорость исполнения и другие)









Функционирует одинаково эффективно как на неттинговых, так и на хеджинговых счетах

Для тестирования и знакомства рекомендуется сначала запустить на демо-счете, а затем переходить к реальной торговле

Начальный рекомендуемый депозит от $100, но для комфортной торговли рекомендуется $1000+



