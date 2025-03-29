Elliott Wave EA
- Эксперты
- Vladimir Shumikhin
- Версия: 2.0
- Обновлено: 29 марта 2025
- Активации: 10
Советник Elliott Wave EA
Описание
Elliott Wave EA - это профессиональное торговое решение, основанное на M & W волновых паттернах, описанных А. Мерриллом. Этот мощный Эксперт Советник идентифицирует и торгует волновыми формациями с высокой точностью, предоставляя трейдерам надежное автоматизированное решение для использования теории волн Эллиотта.
Ключевые особенности
Интеллектуальное распознавание паттернов - Продвинутый алгоритм идентифицирует M & W волновые паттерны с исключительной точностью
Технология двойных сигналов - Торгует как сигналами Эволюции, так и Мутации для комплексного анализа рынка
Гибкое направление торговли - Выбирайте торговлю только на покупку, только на продажу или в обоих направлениях
Адаптивное управление капиталом - Фиксированный объем или риск-ориентированное определение размера позиции в соответствии с вашим торговым стилем
Мультитаймфреймовый анализ - Оптимизирован для всех таймфреймов с настройками по умолчанию для M15
Полная система защиты - Включает настраиваемые Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop и Breakeven
Рынки и пары
Elliott Wave EA показывает исключительные результаты на различных рынках:
Форекс пары: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCAD и другие
Сырьевые товары: XAUUSD (Золото), XAGUSD (Серебро), WTI (Нефть)
Криптовалюты: BTCUSD, ETHUSD и другие основные крипто пары
Индексы: US30, SPX500, NAS100, DXY и другие
Торговая логика
Советник реализует теорию волн Эллиотта через:
Продвинутую идентификацию паттернов ZigZag с настраиваемыми параметрами
Распознавание формаций Эволюции и Мутации
Точный расчет точек входа на основе завершения волны
Интеллектуальное управление рисками с множественными механизмами защиты
Адаптивная торговля на основе текущих рыночных условий
Детальное описание параметров
Настройки индикатора (Indicator Settings)
Depth (Глубина) - Определяет ширину окна поиска для индикатора ZigZag. Высокие значения делают индикатор менее чувствительным к мелким колебаниям цены, выявляя более значимые волны (по умолчанию: 24)
Deviation (Отклонение) - Устанавливает минимальное изменение цены в пунктах для формирования новой точки ZigZag. Влияет на чувствительность индикатора к рыночному шуму (по умолчанию: 12)
Backstep (Обратный шаг) - Определяет смещение начала данных для расчетов. Помогает исключить ложные сигналы на начальном участке анализа (по умолчанию: 9)
HistSize (Размер истории) - Устанавливает количество исторических баров, используемых для расчетов. Влияет на глубину анализа паттернов (по умолчанию: 500)
Торговые настройки (Trading Settings)
TradeDirection (Направление торговли) - Задает допустимые направления торговли:
TRADE_DIRECTION_BOTH - Торговля в обоих направлениях (покупка и продажа)
TRADE_DIRECTION_BUY_ONLY - Только покупки
TRADE_DIRECTION_SELL_ONLY - Только продажи
TradeEvolution (Торговать эволюцию) - Включает/отключает торговлю сигналами Эволюции (по умолчанию: true)
TradeMutation (Торговать мутацию) - Включает/отключает торговлю сигналами Мутации (по умолчанию: true)
TimeframeToUse (Используемый таймфрейм) - Выбор временного интервала для анализа и торговли (по умолчанию: PERIOD_M15)
Настройки лота и риска (Lot & Risk Settings)
LotMethod (Метод расчета лота) - Выбор метода определения размера позиции:
LOTMODE_FIXED - Фиксированный размер лота
LOTMODE_RISK - Расчет размера лота на основе уровня риска
FixedLotSize (Фиксированный размер лота) - Размер лота при использовании фиксированного метода (по умолчанию: 0.01)
RiskLevel (Уровень риска) - Уровень риска при использовании риск-ориентированного метода:
RISK_LOW - Низкий риск (1% от баланса)
RISK_MEDIUM - Средний риск (2% от баланса)
RISK_HIGH - Высокий риск (3% от баланса)
Настройки Stop Loss и Take Profit
StopLoss (Стоп-лосс) - Значение стоп-лосса в пунктах. Рекомендуется установить значение 0 для оптимальной работы с встроенной системой защиты (по умолчанию: 1000)
TakeProfit (Тейк-профит) - Значение тейк-профита в пунктах. Значение 0 отключает тейк-профит (по умолчанию: 500)
Настройки Trailing Stop и BreakEven
UseTrailingStop (Использовать трейлинг-стоп) - Рекомендуется активировать для оптимальной работы советника (по умолчанию: false)
TrailingStart (Старт трейлинга) - Прибыль в пунктах, при которой начинает работать трейлинг-стоп (по умолчанию: 148)
TrailingStop (Трейлинг-стоп) - Расстояние трейлинг-стопа от текущей цены в пунктах (по умолчанию: 71)
TrailingStep (Шаг трейлинга) - Шаг передвижения трейлинг-стопа в пунктах (по умолчанию: 21)
UseBreakEven (Использовать безубыток) - Рекомендуется активировать вместе с трейлинг-стопом (по умолчанию: false)
BreakEvenPoints (Точки безубытка) - Прибыль в пунктах, при которой позиция переводится в безубыток (по умолчанию: 93)
BreakEvenOffset (Смещение безубытка) - Дополнительное смещение уровня безубытка в пунктах для покрытия комиссий/свопов (по умолчанию: 31)
Торговые правила (Trading Rules)
MaxSpread (Максимальный спред) - Максимально допустимый спред в пунктах для открытия позиций (по умолчанию: 25)
MinutesBetweenTrades (Минуты между сделками) - Минимальный временной интервал между сделками в минутах (по умолчанию: 39)
magicNumber (Магическое число) - Уникальный идентификатор для сделок советника (по умолчанию: 777)
TradeComment (Комментарий к сделке) - Текстовый комментарий, добавляемый к каждой сделке (по умолчанию: "Elliott Wave")
DailyLimit (Дневной лимит) - Включает/отключает лимит на количество сделок в день (по умолчанию: true)
MaxOrdersPerDay (Максимум ордеров в день) - Максимальное количество сделок в день при включенном дневном лимите (по умолчанию: 1)
MinDistancePoints (Минимальная дистанция) - Минимальное расстояние в пунктах между ордерами (по умолчанию: 388)
Визуальные настройки (Visual Settings)
ColorArrow (Цвет стрелок) - Цвет стрелок, отмечающих точки паттерна (по умолчанию: синий)
ColorTrend (Цвет тренда) - Цвет линий паттерна (по умолчанию: золотой)
WidthTrend (Ширина тренда) - Ширина линий паттерна (по умолчанию: 2)
BackTrend (Фон тренда) - Включает/отключает отображение линий паттерна на заднем плане (по умолчанию: true)
StyleTrend (Стиль тренда) - Стиль линии паттерна (по умолчанию: сплошная линия)
ColorUpHLine (Цвет верхней линии) - Цвет линии сопротивления (по умолчанию: синий)
ColorDownHLine (Цвет нижней линии) - Цвет линии поддержки (по умолчанию: красный)
WidthHLine (Ширина линии уровня) - Ширина линий уровней (по умолчанию: 2)
BackHLine (Фон линии уровня) - Включает/отключает отображение линий уровней на заднем плане (по умолчанию: true)
StyleHLine (Стиль линии уровня) - Стиль линий уровней (по умолчанию: сплошная линия)
Рекомендации по использованию
Советник уже оптимизирован для торговли на EURUSD, но для достижения максимальной эффективности рекомендуется:
Активировать функции трейлинг-стопа и безубытка
Установить значение Stop Loss на 0, чтобы использовать встроенную систему защиты
Адаптировать параметры под вашего брокера, учитывая его особенности (размер спреда, скорость исполнения и другие)
Функционирует одинаково эффективно как на неттинговых, так и на хеджинговых счетах
Для тестирования и знакомства рекомендуется сначала запустить на демо-счете, а затем переходить к реальной торговле
Начальный рекомендуемый депозит от $100, но для комфортной торговли рекомендуется $1000+
Поднимите свою торговлю на новый уровень с Elliott Wave EA- интеллектуальным решением для автоматизированной торговли по волнам Эллиотта!
ottimo !! il file fornito funziona sul mio broker con un prelievo di 60%. Ottimizzato sono riuscito ad arrivare ad un 26% !coppia xau usd . grazie Vlady