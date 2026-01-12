NEXA Logistic Regression
- Uzman Danışmanlar
- Park Seongcheon
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 5
(Uzman Danışman)
1. Ürün Genel Bakışı
NEXA Logistic Regression EA, M15 zaman diliminde çalışmak üzere tasarlanmış otomatik bir alım-satım programıdır.
Bu Uzman Danışman, işlem yönünü belirlemek için EMA200 yön filtresi ile
fiyat verilerine dayalı lojistik regresyon hesaplamasını birleştirir.
Tüm hesaplamalar yalnızca kapanmış mumlar üzerinde gerçekleştirilir; bu sayede yeniden çizim (repaint) veya gerçek zamanlı yeniden hesaplama oluşmaz.
2. İşlem Mantığının Özeti
EA aşağıdaki süreçle çalışır:
-
EMA200, mevcut piyasa yönünü belirlemek için kullanılır.
-
İşlemler yalnızca fiyatın EMA200’e göre onaylanmış bir kırılım yapması durumunda etkinleşir.
-
Güncel fiyat verileri lojistik regresyon formülü ile işlenir.
-
İşlem sinyalleri, hesaplanan yön EMA200 yönü ile uyumlu olduğunda dikkate alınır.
-
Pozisyon yönetimi sembol bazında yapılır ve tek pozisyon sınırlaması uygulanabilir.
Bu yapı, işlemlerin yalnızca net yön koşulları altında gerçekleştirilmesini sağlar.
3. Zaman Dilimi ve Sembol
-
Önerilen zaman dilimi: M15
-
Varsayılan işlem sembolü: GOLD (XAUUSD)
-
Temel olarak tek sembol ile çalışacak şekilde tasarlanmıştır
4. Risk ve Pozisyon Yönetimi
EA aşağıdaki yönetim özelliklerini içerir:
-
Sabit lot veya hesap bakiyesine dayalı dinamik lot hesaplaması
-
Günlük zarar limiti (belirlenen sınıra ulaşıldığında işlemler otomatik olarak durdurulur)
-
Sembol başına tek pozisyon seçeneği
-
Çok aşamalı kısmi kâr kapatma özelliği
-
Spread ve zaman filtresi
Tüm parametreler giriş ayarlarından düzenlenebilir.
5. Grafik Üzerinde Görselleştirme
İsteğe bağlı görselleştirme seçenekleri şunlardır:
-
Mevcut sinyal durumu (Buy / Sell / Hold)
-
Alış ve satış giriş okları
-
Temel parametreleri gösteren bilgi paneli
Görsel öğeler, işlem mantığından bağımsızdır ve devre dışı bırakıldığında EA’nın çalışmasını etkilemez.
6. Kullanım Talimatları
-
MetaTrader 5 platformunda bir grafik açın.
-
Grafiği önerilen zaman dilimine (M15) ayarlayın.
-
NEXA Logistic Regression EA’yı grafiğe ekleyin.
-
Giriş parametrelerini kendi işlem ortamınıza göre düzenleyin.
-
Otomatik işlemi etkinleştirin.
7. Önemli Bilgiler
-
Ürün yalnızca derlenmiş EX5 dosyası olarak sunulmaktadır.
-
DLL çağrıları, harici kütüphaneler veya WebRequest fonksiyonları kullanılmaz.
-
Harici sunuculara veya üçüncü taraf sistemlere bağlantı kurulmaz.
-
Kullanıcıya ait kişisel veriler toplanmaz veya iletilmez.
-
Bu ürün kâr garantisi vermez ve kâr ima etmez.
-
İşlem sonuçları piyasa koşullarına ve kullanıcı ayarlarına bağlıdır.
Gerçek hesapta kullanmadan önce demo hesapta test edilmesi önerilir.
8. Destek
Ürün desteği yalnızca MQL5.com yorum bölümü ve dahili mesajlaşma sistemi üzerinden sağlanmaktadır.
Harici mesajlaşma uygulamaları veya üçüncü taraf platformlar üzerinden destek verilmez.