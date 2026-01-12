NEXA Logistic Regression

NEXA Dynamic Swing Türkçe Kullanım Kılavuzu 1. Genel Bakış NEXA Dynamic Swing , özellikle GOLD (XAUUSD) işlemleri için geliştirilmiş ileri seviye swing trading Expert Advisor (EA) ’dır. Bu EA; Uyarlanabilir Hareketli Ortalama (AMA) , RSI, Stochastic ve OBV hacim onayı göstergelerini birleştirerek yalnızca yüksek kaliteli piyasa koşullarında işlem açar ve yatay piyasaları ile gürültüyü etkili şekilde filtreler. Temel tasarım prensipleri: Daha az ama daha kaliteli işlemler Sıkı drawdown kontrol