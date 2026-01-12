NEXA Logistic Regression EA

(Expert Advisor)

1. Présentation du produit

NEXA Logistic Regression EA est un programme de trading automatisé conçu pour fonctionner sur le timeframe M15.

Cet Expert Advisor combine un filtre directionnel EMA200 avec un calcul de régression logistique basé sur les données de prix afin de déterminer la direction des opérations.

Tous les calculs sont effectués uniquement sur des bougies clôturées, garantissant un fonctionnement stable sans repainting ni recalcul en temps réel.

2. Résumé de la logique de trading

L’EA fonctionne selon le processus suivant :

L’EMA200 est utilisée pour identifier la direction actuelle du marché. Les transactions ne sont autorisées que lorsqu’une cassure confirmée du prix par rapport à l’EMA200 se produit. Les données de prix récentes sont traitées à l’aide d’une formule de régression logistique. Les signaux de trading sont pris en compte uniquement lorsque la direction calculée correspond à la direction de l’EMA200. La gestion des positions est effectuée par symbole, avec la possibilité de limiter à une seule position.

Cette structure limite l’exécution des transactions à des conditions directionnelles clairement définies.

3. Timeframe et symbole

Timeframe recommandé : M15

Symbole de trading par défaut : GOLD (XAUUSD)

Conçu principalement pour fonctionner sur un seul symbole

4. Gestion du risque et des positions

L’EA inclut les fonctionnalités de gestion suivantes :

Taille de lot fixe ou calcul dynamique basé sur le solde du compte

Limite de pertes quotidiennes (arrêt automatique du trading lorsque la limite définie est atteinte)

Option d’une seule position par symbole

Fonction de clôture partielle des profits en plusieurs étapes

Filtres de spread et de temps

Tous les paramètres peuvent être ajustés directement dans les paramètres d’entrée.

5. Affichage sur le graphique

Les éléments d’affichage optionnels comprennent :

Affichage de l’état actuel du signal (Buy / Sell / Hold)

Flèches d’entrée pour les achats et les ventes

Panneau d’information affichant les principaux paramètres

Les éléments visuels sont indépendants de la logique de trading et peuvent être désactivés sans affecter l’exécution.

6. Mode d’utilisation

Ouvrez un graphique dans la plateforme MetaTrader 5. Définissez le timeframe recommandé (M15). Appliquez NEXA Logistic Regression EA au graphique. Ajustez les paramètres d’entrée en fonction de votre environnement de trading. Activez le trading automatique.

7. Informations importantes

Le produit est fourni exclusivement sous forme de fichier EX5 compilé .

Aucun appel DLL, bibliothèque externe ou fonction WebRequest n’est utilisé.

L’EA ne se connecte pas à des serveurs externes ni à des systèmes tiers.

Aucune donnée personnelle de l’utilisateur n’est collectée ou transmise.

Ce produit ne garantit ni n’implique aucun résultat de profit .

Les résultats de trading dépendent des conditions du marché et des paramètres de l’utilisateur.

Il est recommandé de tester l’EA sur un compte de démonstration avant toute utilisation en compte réel.

8. Support

Le support du produit est assuré exclusivement via la section des commentaires et le système de messagerie interne de MQL5.com.

Aucune assistance via des messageries externes ou des plateformes tierces n’est fournie.