NEXA Logistic Regression

NEXA Logistic Regression EA

(Expert Advisor)

1. Produktübersicht

NEXA Logistic Regression EA ist ein automatisiertes Handelsprogramm, das für den Betrieb im M15-Zeitfenster entwickelt wurde.

Dieser Expert Advisor kombiniert einen EMA200-Richtungsfilter mit einer preis­basierten logistischen Regressionsberechnung, um die Handelsrichtung zu bestimmen.
Alle Berechnungen erfolgen ausschließlich auf abgeschlossenen Kerzen, wodurch ein stabiles Verhalten ohne Repainting oder Echtzeit-Neuberechnung gewährleistet wird.

2. Zusammenfassung der Handelslogik

Der EA arbeitet nach folgendem Ablauf:

  1. Die EMA200 wird zur Bestimmung der aktuellen Marktrichtung verwendet.

  2. Der Handel ist nur erlaubt, wenn ein bestätigter Ausbruch des Preises relativ zur EMA200 erfolgt.

  3. Aktuelle Preisdaten werden mithilfe einer logistischen Regressionsformel verarbeitet.

  4. Handelssignale werden nur berücksichtigt, wenn die berechnete Richtung mit der EMA200-Richtung übereinstimmt.

  5. Das Positionsmanagement erfolgt pro Symbol, mit der Option, nur eine Position zuzulassen.

Diese Struktur beschränkt die Ausführung von Trades auf klar definierte Richtungsbedingungen.

3. Zeitfenster und Symbol

  • Empfohlenes Zeitfenster: M15

  • Standard-Handelssymbol: GOLD (XAUUSD)

  • Hauptsächlich für den Betrieb mit einem einzelnen Symbol konzipiert

4. Risiko- und Positionsmanagement

Der EA enthält folgende Verwaltungsfunktionen:

  • Feste Lotgröße oder dynamische Lotberechnung basierend auf dem Kontostand

  • Tägliches Verlustlimit (automatische Handelsunterbrechung bei Erreichen des eingestellten Limits)

  • Option für nur eine Position pro Symbol

  • Mehrstufige Teilgewinn-Schließungsfunktion

  • Spread- und Zeitfilter

Alle Parameter können direkt in den Eingabeeinstellungen angepasst werden.

5. Chart-Visualisierung

Optionale Anzeigeelemente:

  • Anzeige des aktuellen Signalstatus (Buy / Sell / Hold)

  • Kauf- und Verkaufspfeile bei Signalen

  • Informationspanel mit ausgewählten Parametern

Die grafische Darstellung ist von der Handelslogik getrennt und kann deaktiviert werden, ohne die Ausführung zu beeinflussen.

6. Anwendung

  1. Öffnen Sie ein Chart in der MetaTrader-5-Plattform.

  2. Stellen Sie das empfohlene Zeitfenster (M15) ein.

  3. Fügen Sie den NEXA Logistic Regression EA zum Chart hinzu.

  4. Passen Sie die Eingabeparameter an Ihre Handelsumgebung an.

  5. Aktivieren Sie den automatisierten Handel.

7. Wichtige Hinweise

  • Das Produkt wird ausschließlich als kompilierte EX5-Datei bereitgestellt.

  • Es werden keine DLL-Aufrufe, externen Bibliotheken oder WebRequest-Funktionen verwendet.

  • Der EA stellt keine Verbindung zu externen Servern oder Drittanbietersystemen her.

  • Es werden keine personenbezogenen Nutzerdaten erfasst oder übertragen.

  • Dieses Produkt garantiert oder impliziert keine Gewinne.

  • Handelsergebnisse hängen von den Marktbedingungen und den Benutzereinstellungen ab.

Vor dem Einsatz auf einem Live-Konto wird ein Test auf einem Demokonto empfohlen.

8. Support

Der Produktsupport erfolgt ausschließlich über den Kommentarbereich und das interne Nachrichtensystem von MQL5.com.
Support über externe Messenger oder Drittanbieterplattformen wird nicht angeboten.


Weitere Produkte dieses Autors
NEXA Gold Pullback System
Park Seongcheon
Experten
NEXA Gold Pullback System v2.0 Swing-Trading-EA für GOLD basierend auf H1-Trend und M15-Pullback Offizielles Benutzerhandbuch (Finale Version) 1. Überblick NEXA Gold Pullback System v2.0 ist ein Swing-Trading Expert Advisor, der speziell für den Handel von GOLD (XAUUSD) entwickelt wurde. Der EA analysiert den mittel- bis langfristigen Trend auf dem H1-Zeitfenster und führt Trades auf dem M15-Zeitfenster aus, indem er Pullback-Strukturen identifiziert, die im Goldmarkt regelmäßig auftreten. Das S
NEXA Gold Macro Strategy02 EA
Park Seongcheon
Experten
Deutsche Version — Premium-Beschreibung für den EA-Verkauf NEXA Gold Macro Strategy02 EA Automatisches Handelssystem 1:3 basierend auf GOLD (M15 + M5) (mit Makro-Filter + Wellen-Management-System) 1. EA Übersicht Der NEXA Gold Macro Strategy02 EA wurde speziell für den vollautomatischen Handel von Gold (XAUUSD) entwickelt. Die Trendrichtung wird im M15 bestimmt, während präzise Einstiege im M5 generiert werden. Zusätzlich nutzt das System einen globalen Makro-Filter basierend auf US100,
NEXA Trend Swing
Park Seongcheon
Experten
Live Forward Performance (Myfxbook – Demo Verified) Myfxbook: / portfolio / nexagoldai / 11833106 This system is currently running in verified forward testing. Real account will be connected after capital scaling. ---------------------------------------- NEXA EMA-RSI Swing v1 — Benutzerhandbuch (Deutsch) Übersicht NEXA EMA-RSI Swing v1 ist ein automatisches Handelssystem (EA), das Trendfolge mit einer Pullback-/Swing-Strategie kombiniert. Der EA ermittelt auf dem H1-Chart den Haupttrend
NEXA Trend Swing Pro
Park Seongcheon
Experten
NEXA Trend Swing Pro v3 Benutzerhandbuch – Deutsche Version (Finale Ausgabe) Swing-Trading-EA basierend auf EMA-Trend, RSI, Momentum, Volumenfilter und Multi-Score-System 1. EA Übersicht NEXA Trend Swing Pro v3 ist ein trendfolgender Swing-Trading-Algorithmus für GOLD (XAUUSD) und verwendet eine Kombination aus: H1-Trendfilter M30-Einstiegssignal Diese Strategie ist kein einfaches EMA-Crossover-System. Sie integriert fünf fortgeschrittene Filtermechanismen : Trendstärke (EMA-Distanz) RSI-S
NEXA Adx Ema Trend Ride
Park Seongcheon
Experten
NEXA ADX-EMA Trend Ride Micro-Trend-Folge-EA für GOLD Offizielles Benutzerhandbuch (Deutsch) 1️⃣ Überblick NEXA ADX-EMA Trend Ride ist ein vollständig automatisierter Expert Advisor, der ausschließlich für GOLD (XAUUSD) entwickelt wurde. Im Gegensatz zu klassischen Trend-Systemen auf höheren Zeitrahmen (H1/H4) konzentriert sich dieser EA auf Mikro-Trendbeschleunigungen , die innerhalb eines bereits etablierten Trends auftreten. Kernkonzept Kleine kontrollierte Verluste + seltene, aber star
Momentum Trend Catch
Park Seongcheon
Experten
NEXA EA 005 – Momentum Trend Catch Momentum-Trend Expert Advisor für GOLD Offizielles Benutzerhandbuch (Deutsche Version) 1️⃣ Überblick NEXA EA 005 – Momentum Trend Catch ist ein niedrigfrequenter Expert Advisor mit hohem Risiko-Ertrags-Verhältnis (High RR) , der ausschließlich für GOLD (XAUUSD) entwickelt wurde. Dieser EA ist nicht für Scalping oder Hochfrequenzhandel gedacht . Ein Einstieg erfolgt nur dann, wenn der Trend des höheren Zeitrahmens und ein Momentum-Ausbruch im niedrigeren Zeit
NEXA Swing Zone Trader
Park Seongcheon
Experten
NEXA Swing Zone Trader Offizielles Benutzerhandbuch (Deutsch) 1. Überblick NEXA Swing Zone Trader ist ein niedrigfrequenter, hochpräziser Swing-Trading Expert Advisor , der nur dann handelt, wenn Trend, Momentum und Marktstruktur eindeutig übereinstimmen . Dieser EA ist nicht für häufiges Trading konzipiert. Der Fokus liegt auf Qualität der Trades, Stabilität und realer Kontotauglichkeit . 2. Zentrale Strategie-Logik Trendzonen-Erkennung EMA (Periode 150) auf dem H1-Zeitfenster Kurs über de
NEXA Dynamic Swing
Park Seongcheon
Experten
NEXA Dynamic Swing Deutsches Benutzerhandbuch 1. Überblick NEXA Dynamic Swing ist ein fortschrittlicher Swing-Trading Expert Advisor (EA) , der speziell für den Handel mit GOLD (XAUUSD) entwickelt wurde. Der EA kombiniert einen Adaptiven Gleitenden Durchschnitt (AMA) mit RSI, Stochastic sowie einer Volumenbestätigung durch OBV , um nur in hochwertigen Marktphasen zu handeln und Seitwärtsmärkte sowie Marktrauschen zu vermeiden. Zentrale Design-Prinzipien: Weniger Trades, höhere Qualität Streng
NEXA Multi MA Swing Master
Park Seongcheon
Experten
NEXA Multi MA Swing Master Multi-EMA Pre-Stack Strategie zur frühzeitigen Trend-Erkennung bei GOLD (XAUUSD) Produktübersicht NEXA Multi MA Swing Master ist ein Swing-Trading Expert Advisor (EA), der entwickelt wurde, um frühe Trendphasen bei GOLD (XAUUSD) zu erfassen, basierend auf einer Multi-EMA Pre-Stack Struktur in Kombination mit Momentum- und Volatilitätsfiltern. Dieser EA handelt nicht unter allen Marktbedingungen . Positionen werden nur eröffnet, wenn Trendstruktur, Momentum und Volat
Nexa BB Revert
Park Seongcheon
Experten
Nexa BB Revert Expert Advisor für MetaTrader 5 1. Produktübersicht Nexa BB Revert ist ein Expert Advisor, der auf dem Mean-Reversion-Konzept unter Verwendung der Bollinger-Bänder basiert. Er analysiert mögliche kurzfristige Kurskorrekturen nach Phasen übermäßiger Kursausdehnung. Das System ist für den Betrieb auf dem Zeitfenster M15 konzipiert und bewertet Handelsbedingungen anhand einer Kombination der Indikatoren Bollinger Bands, RSI, CCI und ATR. Der Expert Advisor arbeitet mit einem einzigen
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension