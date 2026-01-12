NEXA Logistic Regression EA

(Expert Advisor)

1. Produktübersicht

NEXA Logistic Regression EA ist ein automatisiertes Handelsprogramm, das für den Betrieb im M15-Zeitfenster entwickelt wurde.

Dieser Expert Advisor kombiniert einen EMA200-Richtungsfilter mit einer preis­basierten logistischen Regressionsberechnung, um die Handelsrichtung zu bestimmen.

Alle Berechnungen erfolgen ausschließlich auf abgeschlossenen Kerzen, wodurch ein stabiles Verhalten ohne Repainting oder Echtzeit-Neuberechnung gewährleistet wird.

2. Zusammenfassung der Handelslogik

Der EA arbeitet nach folgendem Ablauf:

Die EMA200 wird zur Bestimmung der aktuellen Marktrichtung verwendet. Der Handel ist nur erlaubt, wenn ein bestätigter Ausbruch des Preises relativ zur EMA200 erfolgt. Aktuelle Preisdaten werden mithilfe einer logistischen Regressionsformel verarbeitet. Handelssignale werden nur berücksichtigt, wenn die berechnete Richtung mit der EMA200-Richtung übereinstimmt. Das Positionsmanagement erfolgt pro Symbol, mit der Option, nur eine Position zuzulassen.

Diese Struktur beschränkt die Ausführung von Trades auf klar definierte Richtungsbedingungen.

3. Zeitfenster und Symbol

Empfohlenes Zeitfenster: M15

Standard-Handelssymbol: GOLD (XAUUSD)

Hauptsächlich für den Betrieb mit einem einzelnen Symbol konzipiert

4. Risiko- und Positionsmanagement

Der EA enthält folgende Verwaltungsfunktionen:

Feste Lotgröße oder dynamische Lotberechnung basierend auf dem Kontostand

Tägliches Verlustlimit (automatische Handelsunterbrechung bei Erreichen des eingestellten Limits)

Option für nur eine Position pro Symbol

Mehrstufige Teilgewinn-Schließungsfunktion

Spread- und Zeitfilter

Alle Parameter können direkt in den Eingabeeinstellungen angepasst werden.

5. Chart-Visualisierung

Optionale Anzeigeelemente:

Anzeige des aktuellen Signalstatus (Buy / Sell / Hold)

Kauf- und Verkaufspfeile bei Signalen

Informationspanel mit ausgewählten Parametern

Die grafische Darstellung ist von der Handelslogik getrennt und kann deaktiviert werden, ohne die Ausführung zu beeinflussen.

6. Anwendung

Öffnen Sie ein Chart in der MetaTrader-5-Plattform. Stellen Sie das empfohlene Zeitfenster (M15) ein. Fügen Sie den NEXA Logistic Regression EA zum Chart hinzu. Passen Sie die Eingabeparameter an Ihre Handelsumgebung an. Aktivieren Sie den automatisierten Handel.

7. Wichtige Hinweise

Das Produkt wird ausschließlich als kompilierte EX5-Datei bereitgestellt.

Es werden keine DLL-Aufrufe, externen Bibliotheken oder WebRequest-Funktionen verwendet.

Der EA stellt keine Verbindung zu externen Servern oder Drittanbietersystemen her.

Es werden keine personenbezogenen Nutzerdaten erfasst oder übertragen.

Dieses Produkt garantiert oder impliziert keine Gewinne .

Handelsergebnisse hängen von den Marktbedingungen und den Benutzereinstellungen ab.

Vor dem Einsatz auf einem Live-Konto wird ein Test auf einem Demokonto empfohlen.

8. Support

Der Produktsupport erfolgt ausschließlich über den Kommentarbereich und das interne Nachrichtensystem von MQL5.com.

Support über externe Messenger oder Drittanbieterplattformen wird nicht angeboten.