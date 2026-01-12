NEXA Logistic Regression EA

(Expert Advisor)

1. 제품 개요

NEXA Logistic Regression EA는

M15 타임프레임 기반의 추세 방향 거래를 수행하는 자동매매 프로그램입니다.

본 제품은 EMA200 방향 필터와

가격 데이터 기반의 수식형 Logistic Regression 계산 결과를 조합하여

매수 또는 매도 방향을 판단합니다.

모든 계산은 완료된 캔들(Closed Bar) 기준으로 이루어지며,

실시간 재계산 또는 차트 왜곡을 발생시키지 않습니다.

2. 동작 방식 요약

본 EA는 다음과 같은 흐름으로 동작합니다.

EMA200 기준으로 현재 가격의 방향 변화를 확인합니다. EMA200 상·하향 돌파 발생 시에만 거래 가능 상태로 전환됩니다. 최근 가격 데이터를 기반으로 Logistic Regression 계산을 수행합니다. 계산 결과와 EMA200 방향이 일치할 경우에만 진입을 고려합니다. 포지션은 단일 심볼 기준으로 관리되며, 중복 진입은 제한됩니다.

이 구조는 명확한 방향 조건이 충족된 경우에만 거래를 수행하도록 설계되었습니다.

3. 타임프레임 및 심볼

권장 타임프레임: M15

기본 거래 심볼: GOLD (XAUUSD)

단일 심볼 운용을 기준으로 설계됨

4. 리스크 및 포지션 관리 기능

본 제품에는 다음과 같은 관리 기능이 포함되어 있습니다.

고정 로트 또는 계좌 잔고 기반 동적 로트 선택 가능

하루 손실 제한 기능 (설정 횟수 도달 시 자동 거래 중지)

단일 포지션 운용 옵션

부분 청산 기능(다단계 이익 실현)

스프레드 필터 및 시간 필터 지원

모든 설정은 입력 매개변수에서 사용자가 직접 조정할 수 있습니다.

5. 차트 표시 기능

사용자는 다음 시각적 정보를 선택적으로 확인할 수 있습니다.

현재 계산된 매수/매도/대기 상태 표시

매수 및 매도 시점 화살표 표시

주요 설정 값 정보 패널 표시

차트 표시는 거래 로직과 분리되어 있으며,

표시 기능을 꺼도 EA의 동작에는 영향을 주지 않습니다.

6. 사용 방법

MetaTrader 5 플랫폼에서 차트를 엽니다. 권장 타임프레임(M15)을 설정합니다. NEXA Logistic Regression EA를 차트에 적용합니다. 입력 매개변수를 계좌 환경에 맞게 조정합니다. 자동매매를 활성화합니다.

7. 중요 안내 사항

본 제품은 컴파일된 EX5 파일 형태로만 제공 됩니다.

DLL 호출, 외부 라이브러리, WebRequest 기능을 사용하지 않습니다.

외부 서버, 링크, 제3자 시스템과 통신하지 않습니다.

사용자 개인 정보를 수집하지 않습니다.

본 제품은 수익을 보장하거나 암시하지 않습니다 .

모든 거래 결과는 시장 상황 및 설정에 따라 달라질 수 있습니다.

실제 운용 전에는 데모 계좌에서 충분한 테스트를 권장합니다.

8. 지원 및 문의

제품 관련 문의 및 지원은

MQL5.com 제품 댓글 및 메시징 시스템을 통해서만 제공됩니다.

외부 메신저, 이메일 또는 기타 플랫폼을 통한 지원은 제공되지 않습니다.