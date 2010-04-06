TW Trend Hunter MT5
- Эксперты
- Altan Karakaya
- Версия: 2.13
- Обновлено: 5 октября 2025
- Активации: 20
TW Trend Hunter MT5 – Экспертный советник для высокоточной скальпировки золота и трендовых стратегий
TW Trend Hunter MT5 — это не обычный торговый бот. Это сложный, проверенный на практике экспертный советник, созданный для успешной торговли на волатильных рынках, используя четкие сигналы тренда и строгий риск-менеджмент.
Основные характеристики:
- Выполняет только одну сделку за раз для лучшего контроля рисков
- Умное распознавание трендов как на краткосрочных, так и на долгосрочных уровнях
- Гибкое планирование торговых сессий в соответствии с вашей стратегией
- Полная концентрация на стратегиях, основанных на трендах
- Полный риск-менеджмент с Take Profit и Stop Loss
- Стоп-лосс остается скрытым и полностью регулируется
- Доказанные результаты: ~85% уровень выигрыша и до 20% роста капитала
- Жесткое управление просадками для безопасности портфеля
- Простая настройка, бесплатные обновления и выделенная поддержка включены
Будь вы новичком или опытным трейдером, TW Trend Hunter MT5 предоставляет надежное преимущество в скальпировке золота и торговых системах на основе трендов.
Оптимальные настройки для максимальной производительности:
- Брокер: выберите с постоянно низкими спредами
- Рекомендуемый тип счета: ECN или ECN_Pro
- Минимальный стартовый баланс: $2000
- Кредитное плечо: минимум 1:500
- Лучше всего подходит для XAUUSD и основных валютных пар
- VPS необходим для бесперебойной работы 24/7
Для полного руководства по настройке и использованию обратитесь к нашему подробному руководству и видеопошаговым инструкциям.