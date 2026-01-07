TW Wolf Martingale MT5
- Эксперты
- Altan Karakaya
- Версия: 2.1
- Активации: 20
Профессиональный Grid & Martingale EA
TW Wolf Martingale MT5 — это профессиональный Grid & Martingale EA и продвинутый Smart Grid Trading EA, разработанный для трейдеров, которым необходим точный контроль рисков, гибкое исполнение и безопасная автоматизированная торговля в различных рыночных условиях.
Этот продвинутый Martingale EA сочетает структурированную grid-логику с умным управлением рисками, позволяя вести низкорисковую grid-торговлю на нескольких символах и таймфреймах без агрессивных или фиксированных настроек, что делает его надёжным профессиональным форекс-роботом MT5 с акцентом на контролируемое исполнение и адаптивные торговые стратегии.
Ключевые возможности TW Wolf Martingale MT5
1- Двойная система входа
Поддерживает входы на основе grid и индикаторов для максимальной гибкости и адаптивных стратегий.
2- Работа на нескольких таймфреймах
Работает на любом таймфрейме в зависимости от настроек риска и выбранной grid или martingale стратегии.
3- Совместимость с несколькими рынками
Оптимизирован для Forex, золота (XAUUSD), индексов и криптовалют.
4- Управление сделками на графике
Позволяет переключать торговые режимы в реальном времени прямо с графика без остановки EA.
5- Режим экстренной защиты
Мгновенно блокирует новые сделки в условиях повышенного риска, одновременно управляя открытыми позициями.
6- Умное управление Take Profit
Использует одиночные или комбинированные уровни TP для оптимизации прибыли и контроля просадки.
7- Гибкое масштабирование лота
Полностью настраиваемые множители лота и шаг grid для точного управления рисками.
8- Оповещение о конфликте тренда
Обнаруживает расхождение тренда и предупреждает трейдера о риске входа против рынка.
9- Мультисимвольная торговля
Одновременное управление несколькими инструментами, включая сделки в противоположных направлениях.
10- Статистика в реальном времени
Отображает просадку, открытые позиции и торговый объём в реальном времени.
11- Несколько режимов входа
Предлагает четыре метода входа для адаптации Professional Grid EA MT5 к рынку.
12- Защита с помощью фильтра спреда
Предотвращает торговлю при высоком или неблагоприятном спреде.
13- Полная настройка рисков
Гибкие параметры для начинающих и профессиональных трейдеров.
Бонус для пользователей
При покупке TW Wolf Martingale MT5 предоставляется профессиональный индикатор тренда для торговли по направлению рынка.
Технические рекомендации
Брокер: Брокер с низким спредом и стабильным исполнением
Тип счёта: Хеджинговый (рекомендуется ECN)
Минимальный депозит:
Forex: $500
Gold (XAUUSD): $3000
Кредитное плечо: Минимум 1:100
Таймфрейм: H1 – H4
VPS: Необходим для стабильной работы 24/7
Почему стоит выбрать TW Wolf Martingale MT5?
TW Wolf Martingale MT5 — это надёжный и гибкий автоматизированный Grid Trading EA для трейдеров, которым важны безопасная martingale стратегия, профессиональное управление сделками и полный контроль рисков. Он предоставляет профессиональное решение для пользователей MetaTrader 5.
Для полного руководства по настройке и подробного описания параметров TW Wolf Martingale MT5 ознакомьтесь с нашим подробным обучающим материалом.