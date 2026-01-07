TW Wolf Martingale MT5

Профессиональный Grid & Martingale EA

TW Wolf Martingale MT5 — это профессиональный Grid & Martingale EA и продвинутый Smart Grid Trading EA, разработанный для трейдеров, которым необходим точный контроль рисков, гибкое исполнение и безопасная автоматизированная торговля в различных рыночных условиях.
Этот продвинутый Martingale EA сочетает структурированную grid-логику с умным управлением рисками, позволяя вести низкорисковую grid-торговлю на нескольких символах и таймфреймах без агрессивных или фиксированных настроек, что делает его надёжным профессиональным форекс-роботом MT5 с акцентом на контролируемое исполнение и адаптивные торговые стратегии.


Ключевые возможности TW Wolf Martingale MT5

1- Двойная система входа
Поддерживает входы на основе grid и индикаторов для максимальной гибкости и адаптивных стратегий.

2- Работа на нескольких таймфреймах
Работает на любом таймфрейме в зависимости от настроек риска и выбранной grid или martingale стратегии.

3- Совместимость с несколькими рынками
Оптимизирован для Forex, золота (XAUUSD), индексов и криптовалют.

4- Управление сделками на графике
Позволяет переключать торговые режимы в реальном времени прямо с графика без остановки EA.

5- Режим экстренной защиты
Мгновенно блокирует новые сделки в условиях повышенного риска, одновременно управляя открытыми позициями.

6- Умное управление Take Profit
Использует одиночные или комбинированные уровни TP для оптимизации прибыли и контроля просадки.

7- Гибкое масштабирование лота
Полностью настраиваемые множители лота и шаг grid для точного управления рисками.

8- Оповещение о конфликте тренда
Обнаруживает расхождение тренда и предупреждает трейдера о риске входа против рынка.

9- Мультисимвольная торговля
Одновременное управление несколькими инструментами, включая сделки в противоположных направлениях.

10- Статистика в реальном времени
Отображает просадку, открытые позиции и торговый объём в реальном времени.

11- Несколько режимов входа
Предлагает четыре метода входа для адаптации Professional Grid EA MT5 к рынку.

12- Защита с помощью фильтра спреда
Предотвращает торговлю при высоком или неблагоприятном спреде.

13- Полная настройка рисков
Гибкие параметры для начинающих и профессиональных трейдеров.


Бонус для пользователей

При покупке TW Wolf Martingale MT5 предоставляется профессиональный индикатор тренда для торговли по направлению рынка.


Технические рекомендации

Брокер: Брокер с низким спредом и стабильным исполнением
Тип счёта: Хеджинговый (рекомендуется ECN)

Минимальный депозит:
Forex: $500
Gold (XAUUSD): $3000

Кредитное плечо: Минимум 1:100
Таймфрейм: H1 – H4
VPS: Необходим для стабильной работы 24/7


Почему стоит выбрать TW Wolf Martingale MT5?

TW Wolf Martingale MT5 — это надёжный и гибкий автоматизированный Grid Trading EA для трейдеров, которым важны безопасная martingale стратегия, профессиональное управление сделками и полный контроль рисков. Он предоставляет профессиональное решение для пользователей MetaTrader 5.

Для полного руководства по настройке и подробного описания параметров TW Wolf Martingale MT5 ознакомьтесь с нашим подробным обучающим материалом.

https://www.mql5.com/en/market/product/159357

