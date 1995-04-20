TW Scalper Shoot MT4
- Индикаторы
- Altan Karakaya
- Версия: 1.8
- Обновлено: 26 февраля 2025
- Активации: 20
TW Trend Scalper Indicator:
TW Scalper Shoot предлагает вам уникальный опыт торговли, используя новейшие торговые стратегии и технологии искусственного интеллекта. Этот продукт соответствует разнообразным потребностям скальпирующих трейдеров, предоставляя две различные категории сигналов:
Категории сигналов:
1. Долгосрочные и безопасные сигналы: Эти сигналы определяются с использованием стратегий ценового действия (правила умных денег), уровней Фибоначчи, уровней поддержки и сопротивления, а также скользящих средних. Сигналы в этой категории отображаются с красными и синими стрелками и конкретными целями, что делает их идеальными для трейдеров, ищущих долгосрочные и надежные сделки.
2. Сигналы для скальпинга (для профессиональных скальперов): В дополнение к вышеупомянутым стратегиям, эти сигналы также используют эксклюзивную формулу индикатора Trade Wizards и методы снижения шума с помощью ИИ. Сигналы для скальпинга добавляются к сигналам первой категории с белыми стрелками в надежных трендах и подходят для тех, кто является скальпером на форекс.
Уникальные особенности индикатора скальпера:
1. Нет изменения цвета сигналов: Сигналы, SL и TP вообще не меняются и имеют высокую точность.
2. Точная детекция изменяющихся трендов: Изменяющиеся тренды определяются с высокой точностью с использованием двухступенчатого фильтра.
3. Визуальные и звуковые оповещения: Оповещения отображаются в виде вспышек на графике и чисел цен для входов, TPs и SLs в окне рядом с графиком.
4. Три области целевой прибыли: Для управления рисками и сохранения прибыли предоставляются три области целевой прибыли.
5. Безопасные точки SL: SL предоставляется в безопасном месте для защиты вашего капитала.
6. Возможность отключения сигналов: Вы можете отключить сигналы при необходимости.
7. Использование индикатора объема: Индикатор объема используется для определения силы трендов.
8. Отображение подходящих уровней для перемещения SL: Отображаются подходящие уровни для трейлинг SL в долгосрочных трендах.
9. Таблица рядом с графиком: Таблица рядом с графиком представляет сигналы и рассчитывает прошлые цели (тестируемые в тестере).
10. Используемый в золоте и валютах: Этот продукт можно использовать в золоте и он эффективен для всех валют.
11. Специализированные сигналы для скальперов: Сигналы с многоступенчатыми фильтрами и выровненные по трендам специально отображаются для профессиональных скальперов.
Лучший торговый таймфрейм:
Лучшие торговые таймфреймы для этого продукта – 5 и 15 минут.
Преимущества:
• Высокая точность в обнаружении сигналов
• Учет разнообразных потребностей трендовых скальперов
• Предоставление долгосрочных и краткосрочных сигналов для скальпирующих трейдеров
• Использование технологий искусственного интеллекта
• Управление рисками и сохранение прибыли для форекс-скальперов
Индикатор TW Trend Scalper предлагает точные и надежные сигналы для трендовых скальперов для достижения успеха на рынке FX-скальпинга.
