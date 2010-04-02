TW Trend Hunter MT4 – Ультра-скальпер EA для золота и трендовой торговли





TW Trend Hunter MT4 — это не просто еще один торговый бот — это умная, проверенная в боях система, разработанная для работы в быстро меняющихся рынках, используя чистые сигналы тренда и дисциплинированное управление капиталом.



Ключевые особенности:

Только одна активная позиция одновременно Умное определение краткосрочных и долгосрочных трендов Настраиваемое расписание в зависимости от ваших торговых сессий Торговая стратегия, основанная на тренде Полное управление капиталом с SL и TP Скрытый и контролируемый стоп-лосс Подтвержденная эффективность: ~85% успешных сделок, 20% рост капитала Точное управление просадкой Легкая установка, бесплатные обновления и полная поддержка



Независимо от того, новичок вы или профессионал, TW Trend Hunter MT4 дает надежное преимущество в скальпинге на золоте и трендовой торговле.



Рекомендуемые настройки для лучшей производительности:

Брокер: любой брокер с низкими спредами

Тип счета: ECN или ECN_Pro

Минимальный баланс: $2000

Рекомендуемое кредитное плечо: не менее 1:500

Предпочтительно XAUUSD и основные валютные пары

и основные валютные пары Необходим VPS для круглосуточной работы

Для полной инструкции по установке и работе этого экспертного советника ознакомьтесь с нашей статьей и видеоруководствами.

https://www.mql5.com/en/blogs/post/763412

