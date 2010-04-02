TW Trend Hunter MT4
- Altan Karakaya
- Версия: 3.2
- Обновлено: 23 сентября 2025
- Активации: 20
TW Trend Hunter MT4 – Ультра-скальпер EA для золота и трендовой торговли
TW Trend Hunter MT4 — это не просто еще один торговый бот — это умная, проверенная в боях система, разработанная для работы в быстро меняющихся рынках, используя чистые сигналы тренда и дисциплинированное управление капиталом.
Ключевые особенности:
- Только одна активная позиция одновременно
- Умное определение краткосрочных и долгосрочных трендов
- Настраиваемое расписание в зависимости от ваших торговых сессий
- Торговая стратегия, основанная на тренде
- Полное управление капиталом с SL и TP
- Скрытый и контролируемый стоп-лосс
- Подтвержденная эффективность: ~85% успешных сделок, 20% рост капитала
- Точное управление просадкой
- Легкая установка, бесплатные обновления и полная поддержка
Независимо от того, новичок вы или профессионал, TW Trend Hunter MT4 дает надежное преимущество в скальпинге на золоте и трендовой торговле.
Рекомендуемые настройки для лучшей производительности:
- Брокер: любой брокер с низкими спредами
- Тип счета: ECN или ECN_Pro
- Минимальный баланс: $2000
- Рекомендуемое кредитное плечо: не менее 1:500
- Предпочтительно XAUUSD и основные валютные пары
- Необходим VPS для круглосуточной работы
Для полной инструкции по установке и работе этого экспертного советника ознакомьтесь с нашей статьей и видеоруководствами.