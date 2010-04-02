TW Trend Hunter MT4

TW Trend Hunter MT4 – Ультра-скальпер EA для золота и трендовой торговли

TW Trend Hunter MT4 — это не просто еще один торговый бот — это умная, проверенная в боях система, разработанная для работы в быстро меняющихся рынках, используя чистые сигналы тренда и дисциплинированное управление капиталом.


Ключевые особенности:

  1. Только одна активная позиция одновременно
  2. Умное определение краткосрочных и долгосрочных трендов
  3. Настраиваемое расписание в зависимости от ваших торговых сессий
  4. Торговая стратегия, основанная на тренде
  5. Полное управление капиталом с SL и TP
  6. Скрытый и контролируемый стоп-лосс
  7. Подтвержденная эффективность: ~85% успешных сделок, 20% рост капитала
  8. Точное управление просадкой
  9. Легкая установка, бесплатные обновления и полная поддержка


    Независимо от того, новичок вы или профессионал, TW Trend Hunter MT4 дает надежное преимущество в скальпинге на золоте и трендовой торговле.


    Рекомендуемые настройки для лучшей производительности:

    • Брокер: любой брокер с низкими спредами
    • Тип счета: ECN или ECN_Pro
    • Минимальный баланс: $2000
    • Рекомендуемое кредитное плечо: не менее 1:500
    • Предпочтительно XAUUSD и основные валютные пары
    • Необходим VPS для круглосуточной работы

      Для полной инструкции по установке и работе этого экспертного советника ознакомьтесь с нашей статьей и видеоруководствами.

      https://www.mql5.com/en/blogs/post/763412

