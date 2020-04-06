TW Sniper EA MT5
- Эксперты
- Altan Karakaya
- Версия: 1.3
- Активации: 20
TW Sniper EA MT5 — это профессиональный советник Forex для торговли золотом (XAUUSD), созданный с использованием продвинутой трендовой скальпинг-стратегии, обеспечивающей стабильную работу даже в условиях высокой волатильности рынка. Этот робот для скальпинга золота ориентирован на точные сделки во время ключевых сессий Лондона и Нью-Йорка, обеспечивая стабильный рост капитала при строгом контроле рисков и профессиональном управлении средствами. С этим полностью автоматизированным торговым роботом трейдеры получают надежные результаты, простую установку и долгосрочную защиту портфеля.
Why Choose TW Sniper EA?
Optimized Risk Control
- Исполняет только одну сделку по XAUUSD одновременно с расширенным управлением рисками.
Capital Protection
- Несколько алгоритмов защиты для сохранности торгового капитала.
Professional Money Management
- Скрытые Stop Loss (SL) и Take Profit (TP) с жестким контролем просадки.
Proven Performance
- До 80% успешных сделок и прирост капитала до 20% в месяц.
Session Optimization
- Оптимизирован специально для торговли золотом (XAUUSD) на сессиях Лондона и Нью-Йорка.
Exclusive Gold Scalping Strategy
- Основан на профессиональной логике следования тренду для точных результатов.
Easy Setup & Support
- Простая установка, бесплатные пожизненные обновления и круглосуточная поддержка 24/7.
Who Can Use TW Sniper EA MT5?
Будь вы начинающий или опытный трейдер, TW Sniper EA MT5 предоставляет профессиональное преимущество в скальпинге золота и автоматизированных трендовых торговых системах.
Optimal Settings for Maximum Performance
-
Broker: Выберите брокера с низкими спредами.
-
Account Type: Рекомендуется ECN или ECN_Pro.
-
Minimum Balance: Минимальный депозит $1000.
-
Leverage: Минимальное кредитное плечо 1:500.
-
Best Pair: Оптимизирован только для XAUUSD (золото).
-
VPS Requirement: Используйте надежный VPS для бесперебойной 24/7 работы.
Для полного руководства по установке и использованию обратитесь к нашему обучающему материалу и видео.