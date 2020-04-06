TW Sniper EA MT5

TW Sniper EA – Робот для скальпинга золота с трендовой стратегией для XAUUSD


TW Sniper EA MT5 — это профессиональный советник Forex для торговли золотом (XAUUSD), созданный с использованием продвинутой трендовой скальпинг-стратегии, обеспечивающей стабильную работу даже в условиях высокой волатильности рынка. Этот робот для скальпинга золота ориентирован на точные сделки во время ключевых сессий Лондона и Нью-Йорка, обеспечивая стабильный рост капитала при строгом контроле рисков и профессиональном управлении средствами. С этим полностью автоматизированным торговым роботом трейдеры получают надежные результаты, простую установку и долгосрочную защиту портфеля.



Why Choose TW Sniper EA?

Optimized Risk Control

  • Исполняет только одну сделку по XAUUSD одновременно с расширенным управлением рисками.

Capital Protection

  • Несколько алгоритмов защиты для сохранности торгового капитала.

Professional Money Management

  • Скрытые Stop Loss (SL) и Take Profit (TP) с жестким контролем просадки.

Proven Performance

  • До 80% успешных сделок и прирост капитала до 20% в месяц.

Session Optimization

  • Оптимизирован специально для торговли золотом (XAUUSD) на сессиях Лондона и Нью-Йорка.

Exclusive Gold Scalping Strategy

  • Основан на профессиональной логике следования тренду для точных результатов.

Easy Setup & Support

  • Простая установка, бесплатные пожизненные обновления и круглосуточная поддержка 24/7.



Who Can Use TW Sniper EA MT5?

Будь вы начинающий или опытный трейдер, TW Sniper EA MT5 предоставляет профессиональное преимущество в скальпинге золота и автоматизированных трендовых торговых системах.


Optimal Settings for Maximum Performance

  • Broker: Выберите брокера с низкими спредами.

  • Account Type: Рекомендуется ECN или ECN_Pro.

  • Minimum Balance: Минимальный депозит $1000.

  • Leverage: Минимальное кредитное плечо 1:500.

  • Best Pair: Оптимизирован только для XAUUSD (золото).

  • VPS Requirement: Используйте надежный VPS для бесперебойной 24/7 работы.



Для полного руководства по установке и использованию обратитесь к нашему обучающему материалу и видео.

