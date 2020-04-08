TW Scalper Shoot MT5

TW Trend Scalper Indicator:





TW Scalper Shoot предлагает вам уникальный опыт торговли, используя новейшие торговые стратегии и технологии искусственного интеллекта. Этот продукт соответствует разнообразным потребностям скальпирующих трейдеров, предоставляя две различные категории сигналов:





Проверьте этот исключительный продукт сегодня и начните свой уникальный опыт на пути к тому, чтобы стать трендовым скальпером.





Категории сигналов:





1. Долгосрочные и безопасные сигналы: Эти сигналы определяются с использованием стратегий ценового действия (правила умных денег), уровней Фибоначчи, уровней поддержки и сопротивления, а также скользящих средних. Сигналы в этой категории отображаются с красными и синими стрелками и конкретными целями, что делает их идеальными для трейдеров, ищущих долгосрочные и надежные сделки.





2. Сигналы для скальпинга (для профессиональных скальперов): В дополнение к вышеупомянутым стратегиям, эти сигналы также используют эксклюзивную формулу индикатора Trade Wizards и методы снижения шума с помощью ИИ. Сигналы для скальпинга добавляются к сигналам первой категории с белыми стрелками в надежных трендах и подходят для тех, кто является скальпером на форекс.





Уникальные особенности индикатора скальпера:





1. Нет изменения цвета сигналов: Сигналы, SL и TP вообще не меняются и имеют высокую точность.





2. Точная детекция изменяющихся трендов: Изменяющиеся тренды определяются с высокой точностью с использованием двухступенчатого фильтра.





3. Визуальные и звуковые оповещения: Оповещения отображаются в виде вспышек на графике и чисел цен для входов, TPs и SLs в окне рядом с графиком.





4. Три области целевой прибыли: Для управления рисками и сохранения прибыли предоставляются три области целевой прибыли.





5. Безопасные точки SL: SL предоставляется в безопасном месте для защиты вашего капитала.





6. Возможность отключения сигналов: Вы можете отключить сигналы при необходимости.





7. Использование индикатора объема: Индикатор объема используется для определения силы трендов.





8. Отображение подходящих уровней для перемещения SL: Отображаются подходящие уровни для трейлинг SL в долгосрочных трендах.





9. Таблица рядом с графиком: Таблица рядом с графиком представляет сигналы и рассчитывает прошлые цели (тестируемые в тестере).





10. Используемый в золоте и валютах: Этот продукт можно использовать в золоте и он эффективен для всех валют.





11. Специализированные сигналы для скальперов: Сигналы с многоступенчатыми фильтрами и выровненные по трендам специально отображаются для профессиональных скальперов.





Лучший торговый таймфрейм:

Лучшие торговые таймфреймы для этого продукта – 5 и 15 минут.





Преимущества:





• Высокая точность в обнаружении сигналов





• Учет разнообразных потребностей трендовых скальперов





• Предоставление долгосрочных и краткосрочных сигналов для скальпирующих трейдеров





• Использование технологий искусственного интеллекта





• Управление рисками и сохранение прибыли для форекс-скальперов





Индикатор TW Trend Scalper предлагает точные и надежные сигналы для трендовых скальперов для достижения успеха на рынке FX-скальпинга.





Чтобы полностью ознакомиться с этим продуктом, посмотрите эту статью и видео.



