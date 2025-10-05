TW Trend Hunter MT5
- Experten
- Altan Karakaya
- Version: 2.13
- Aktualisiert: 5 Oktober 2025
- Aktivierungen: 20
TW Trend Hunter MT5 – Hochpräziser Scalping EA für Gold Trendstrategien
TW Trend Hunter MT5 ist kein durchschnittlicher Handelsbot – es handelt sich um einen ausgeklügelten, im Feld getesteten Expert Advisor, der darauf ausgelegt ist, in volatilen Märkten durch die Nutzung klarer Trendsignale und strenger Risikomanagementpraktiken zu glänzen.
- Führt nur einen Handel zurzeit aus, um das Risiko besser zu kontrollieren
- Intelligente Trendkennung auf kurzfristigen und langfristigen Ebenen
- Flexible Planung von Handelssitzungen, die zu Ihrer Strategie passt
- Vollständig auf trendbasierte Strategien fokussiert
- Vollständiges Risikomanagement mit Take Profit und Stop Loss
- Stop Loss bleibt verborgen und vollständig reguliert
- Nachgewiesene Ergebnisse: ~85% Gewinnrate und bis zu 20% Eigenkapitalwachstum
- Strenges Drawdown-Management für die Sicherheit des Portfolios
- Einfache Einrichtung, kostenlose Updates und dedizierter Support inklusive
Egal, ob Sie gerade erst anfangen oder bereits ein erfahrener Trader sind, TW Trend Hunter MT5 bietet Ihnen einen zuverlässigen Vorteil im Goldscalping und in trendbasierten Handelssystemen.
- Broker: Wählen Sie einen mit konstant niedrigen Spreads
- Kontotyp: ECN oder ECN_Pro empfohlen
- Mindestanfangsbetrag: $2000
- Hebel: mindestens 1:500
- Am besten geeignet mit XAUUSD und wichtigen Forex-Paaren
- VPS erforderlich für ununterbrochene 24/7-Betrieb
Für vollständige Anleitungen zur Einrichtung und Nutzung verweisen Sie bitte auf unser umfassendes Tutorial und die Videoanleitungen.