TW Trend Hunter MT5

TW Trend Hunter MT5 – Hochpräziser Scalping EA für Gold  Trendstrategien   


TW Trend Hunter MT5 ist kein durchschnittlicher Handelsbot – es handelt sich um einen ausgeklügelten, im Feld getesteten Expert Advisor, der darauf ausgelegt ist, in volatilen Märkten durch die Nutzung klarer Trendsignale und strenger Risikomanagementpraktiken zu glänzen.


Hervorgehobene Funktionen:

  1. Führt nur einen Handel zurzeit aus, um das Risiko besser zu kontrollieren
  2. Intelligente Trendkennung auf kurzfristigen und langfristigen Ebenen
  3. Flexible Planung von Handelssitzungen, die zu Ihrer Strategie passt
  4. Vollständig auf trendbasierte Strategien fokussiert
  5. Vollständiges Risikomanagement mit Take Profit und Stop Loss
  6. Stop Loss bleibt verborgen und vollständig reguliert
  7. Nachgewiesene Ergebnisse: ~85% Gewinnrate und bis zu 20% Eigenkapitalwachstum
  8. Strenges Drawdown-Management für die Sicherheit des Portfolios
  9. Einfache Einrichtung, kostenlose Updates und dedizierter Support inklusive


Egal, ob Sie gerade erst anfangen oder bereits ein erfahrener Trader sind, TW Trend Hunter MT5 bietet Ihnen einen zuverlässigen Vorteil im Goldscalping und in trendbasierten Handelssystemen.


Optimale Einstellungen für maximale Leistung:

  • Broker: Wählen Sie einen mit konstant niedrigen Spreads
  • Kontotyp: ECN oder ECN_Pro empfohlen
  • Mindestanfangsbetrag: $2000
  • Hebel: mindestens 1:500
  • Am besten geeignet mit XAUUSD und wichtigen Forex-Paaren
  • VPS erforderlich für ununterbrochene 24/7-Betrieb

Für vollständige Anleitungen zur Einrichtung und Nutzung verweisen Sie bitte auf unser umfassendes Tutorial und die Videoanleitungen.



Indicement MT5
Profalgo Limited
4.04 (26)
Experten
Willkommen bei Indicement! PROP FIRM READY! -> Set-Dateien   hier herunterladen Einführungsaktion: Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990 $ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Ultimativer Kombi-Deal     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT     bringt meine 15-jährige Erfahrung in der Erstellung professioneller Handelsalgorithmen in die I
Ride Trend
Kambiz Shahriarynasab
Experten
Nur Gold und Bitcoin können profitabel sein. Die Handelszeit beträgt 30 Minuten und die Trendzeit 1 Stunde. Sie sollten die Effizienz dieses Roboters am Ende von drei Monaten überprüfen. Starke Trends bringen sehr gute Gewinne. Es gibt viele Eingaben für Ihre Personalisierung, aber die besten Einstellungen sind standardmäßig definiert. Dieser Indikator wird viele Updates haben und spezielle Einstellungen werden ihm hinzugefügt werden. Sie können uns über Instagram, Telegram, WhatsApp, E-Mail o
Gold Rush Turbo EA
Pham Tung Anh Nguyen
5 (1)
Experten
EINFÜHRUNG Gold Rush Turbo - Reiten Sie auf der schnellsten Welle des Goldhandels Erleben Sie den Nervenkitzel des rasanten Goldhandels. Gold Rush Turbo ist ein leistungsstarker Expert Advisor mit mittlerem Risiko, der für Händler entwickelt wurde, die sich in dynamischen Marktbedingungen wohl fühlen. Er wurde für aggressives Scalping auf XAUUSD (Gold) entwickelt und nutzt schnelle Markteintritte, enge Stopps und eine auf Momentum basierende Logik, um kurzfristige Preisbewegungen zu erfassen. We
Gap Rider
Ofer Dvir
Experten
GapRider EA - Dynamischer Kaufseitiger Gap-Trading-Expertenberater Überblick GapRider EA ist ein ausgeklügelter, adaptiver Expertenberater (EA) für MetaTrader 5, der auf kaufseitiges Gap-Trading spezialisiert ist. Dieser EA erkennt signifikante Marktlücken und platziert strategische Kaufaufträge, indem er dynamische Größenanpassung basierend auf Marktvolatilität nutzt, um Ein- und Ausstiegspunkte zu optimieren. Mit einer robusten Auswahl an Funktionen bietet GapRider Händlern ein leistungsstarke
TropangFX v1 MT5
Jordanilo Sarili
Experten
PROMO: VERBRINGEN SIE MEHR ZEIT MIT IHRER FAMILIE. GENIESSEN SIE DAS LEBEN ... TUN SIE NICHTS. Wir möchten unsere Programmierkenntnisse mit anderen Händlern und vor allem mit Menschen aus allen Gesellschaftsschichten teilen, um ihnen die Möglichkeit zu geben, mit Hilfe von Auto-Trading zu handeln oder zu investieren, um eine andere Einkommensquelle zu schaffen, während Sie den Roboter und Ihr Geld für sich arbeiten lassen. Empfehlungen: Zeitrahmen: H1 ( Jeder Zeitrahmen) Unterstützte Währung
SuperTrend Fit for low Stagnation
Smarterbot Software
Experten
Dieses Expertenhandelstool nutzt den SuperTrend-Indikator mit einer leistungsstarken individuellen Optimierungsmetrik, um Händlern bei der Suche nach den besten Systemen mit niedriger Stagnation und hohem Nettogewinn zu helfen. Händler eröffnen eine Position (long oder short), wenn die Bar über oder unter der Indikatorlinie eröffnet wird. Sie können die Position verlassen, wenn der Preis das Signal umkehrt oder nicht verlassen und es auf der Grundlage von Risiken (Take Profit, Stop Loss) oder d
Volatility Pullback
Heri Yusufu Kaniugu
Experten
Volatility Pullback EA ist ein automatisches Handelssystem, das ausschließlich für XAUUSD (Gold) entwickelt wurde. Der EA handelt Pullbacks bei hoher Volatilität mit automatisch generierten Rasterstufen , die sich dynamisch an die aktuelle Marktvolatilität anpassen und eine intelligente Positionsskalierung bei Preisrückgängen anstelle von festen Rasterabständen ermöglichen. Zum Schutz des Handelskapitals, insbesondere bei kleinen und Cent-Konten , beinhaltet der EA einen Eigenkapitalschutz , der
Aurum Vanguard EA
Phami Nhat Anh
Experten
NEURAL GOLD EDGE: Die KI-gesteuerte Revolution im XAUUSD-Scalping NEURAL GOLD EDGE stellt die Spitze der automatisierten Handelstechnologie dar. Dieser Expert Advisor wurde speziell für den XAUUSD (Gold) -Markt entwickelt und kombiniert fortschrittliche neuronale Netzwerklogik mit Preisaktionsanalyse, um die Marktvolatilität wie nie zuvor auszunutzen. Im Gegensatz zu herkömmlichen EAs, die sich auf nachlaufende Indikatoren verlassen, analysiert NEURAL GOLD EDGE die Marktstruktur in Echtzeit
ExtremeX
Noelle Chua Mei Ping
Experten
Dieser Algorithmus gedeiht unter extremen Volatilitätsbedingungen. Er bewertet die Bedingungen vor Marktschluss, geht eine Position ein und steigt aus, wenn der Markt zu Ihren Gunsten extrem schwankt. Der Algorithmus verwendet keine technischen Indikatoren, sondern nur einfache mathematische Berechnungen. Er funktioniert sehr gut auf nicht direktionalen Märkten, insbesondere auf FOREX, die kurzfristig sehr unruhig sind. Sie können die Regel auch auf andere Anlageklassen anwenden. 20 Jahre Backte
The Bitcoin Reaper
Profalgo Limited
3.67 (33)
Experten
EINFÜHRUNGSAKTION: Zum aktuellen Preis ist nur eine sehr begrenzte Anzahl Exemplare erhältlich! Endpreis: 999 $ NEU (ab 349 $) --> ERHALTEN SIE 1 EA GRATIS (für 2 Handelskontonummern). Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL V2.0 UPDATE 2.0 INFO Willkommen beim BITCOIN REAPER!   Nach dem enormen Erfolg von „Gold Reaper“ habe ich beschlossen, dass es an der Zeit ist, dieselben Erfolgsprinzipien auf den Bitcoin
US500 Scalper
Sergey Batudayev
Experten
Der S&P 500 Scalper Advisor ist ein innovatives Tool für Trader, die erfolgreich mit dem S&P 500 Index handeln möchten. Der Index ist einer der am häufigsten verwendeten und renommiertesten Indikatoren des amerikanischen Aktienmarktes und umfasst die 500 größten Unternehmen der USA. Besonderheiten: Automatisierte Handelslösungen:       Der Berater basiert auf fortschrittlichen Algorithmen und technischen Analysen, um die Strategie automatisch an veränderte Marktbedingungen anzupassen. Vielseitig
Goldpapi
Gun Gun Gunawan
Experten
GoldPapi Trend Trailing Stop Daily ist ein erstklassiger Expert Advisor, der speziell für den XAUUSD (Gold)-Handel entwickelt wurde und über eine robuste Trendfolge-Architektur, adaptive Risikomanagement-Mechanismen und ein außergewöhnlich präzises Trailing Stop-System auf Tagesbasis verfügt. Dieser EA wurde mit einer Logik auf institutioneller Ebene, einem dynamischen Stop-Level-Schutz und einer intelligenten Margin-Kontrolle entwickelt und gewährleistet maximale Kompatibilität und Stabilität b
HAP Elhamed
Amirali Abazar
Experten
H_ap_sp EA basiert auf der Erkennung von Spike-Handelsalgorithmus und Pending Position Strategie zu EURUSD in M5 Zeitrahmen. Ich habe H_ap_sp EA im Laufe des Jahres 2022 entwickelt und Ende 2022 fertiggestellt. Ich habe H_ap_sp EA auf REAL MONEY TEST seit Anfang 2023 verwendet. Wie Sie vielleicht wissen, sind reale Datenbank und Demo-Datenbank nicht genau das gleiche, ich habe es auf realen Konto getestet und es funktioniert auf realen Konto. Die Verwendung von H_ap_sp EA in Ihrem Konto ist seh
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
Experten
Neue Produktbeschreibung für MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro - Der intelligenteste Krypto-Krieger ️ Kampferprobt auf BTC & ETH. Gebaut für Echtzeit-Chaos. --- MadoCryptoXPro ist nicht nur ein weiterer technischer Bot. Er ist eine Schlachtfeldmaschine, die entwickelt wurde, um den Wahnsinn von BTCUSD und ETHUSD mit chirurgischer Präzision zu bewältigen. Egal, ob der Markt stagniert, sich im Trend befindet oder einfach nur verrückt ist - er bleibt fokussiert, passt sich schnell an un
MACD Hedge
Ahmet Gokcen Sirma
Experten
MACD Hedge EA: Der smarte Trading-Roboter mit Multi-Strategie-Unterstützung     candleforms.co 1. Signalgrundlage: Kombination aus MACD und RSI MACD Hedge EA generiert Einstiegssignale durch zwei bewährte technische Indikatoren: MACD : Erkennt Trendrichtung und Markt-Momentum RSI : Filtert überkaufte oder überverkaufte Marktbedingungen für präzisere Signale Diese Kombination sorgt für fundierte und zuverlässige Handelsentscheidungen. 2. 6 Strategien zur Auswahl Der Roboter bietet dem Nutzer 6
GhostSinobi
Muhammad Sadli
Experten
GHOST SINOBI - Ninja Scalper XAUUSD GHOST SINOBI ist ein vollautomatischer Expert Advisor (EA), der für XAUUSD (Gold) entwickelt wurde und eine Trendfolgestrategie mit intelligenten Filtern verwendet. Wie ein Ninja arbeitet dieser EA schnell, präzise und diszipliniert und liefert beständige Gewinne bei starker Risikoabsicherung. Hauptmerkmale Optimiert für XAUUSD H1 Zeitrahmen Ultra-hohe Gewinnrate: 97%+ basierend auf echten Tick-Backtests Funktioniert mit kleinen Einlagen (ab 100 $
Supertrend G5 Prime
Van Minh Nguyen
Experten
Trend Trading - Kapitalschutz - Optimiert für starke Trends Supertrend G5 Prime ist eine verbesserte Version von Supertrend G5 für MetaTrader 5. Er wurde entwickelt, um starke Markttrends auszunutzen und gleichzeitig das Kapital mit professionellen Risikomanagement-Tools zu schützen. Der EA verwendet den Supertrend-Indikator in Kombination mit einem EMA 200-Filter auf dem D1-Zeitrahmen, um Trades nur in Richtung des Haupttrends zu eröffnen. Kernstrategie - Einstiegssignale: BUY eröffnen, wenn
TSageHuz Gold
Nguyen Trung Khiem
Experten
Wichtiger Hinweis: "Dieser EA ist für Gold konzipiert, da sich unsere Tests hauptsächlich auf Gold konzentrierten. Sie können ihn auch für andere Forex-Symbole verwenden, müssen aber geeignete Einstellungen für diese finden. Er funktioniert möglicherweise nicht effektiv bei Indizes oder anderen Rohstoffen." Kein Expert Advisor (EA) kann beständige langfristige Gewinne garantieren. tSageHuz v10 - Scalper Trading EA for Gold" wurde jedoch vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Oktober 2024 einem strengen
Future EA MT5
Mansour Babasafary
3.33 (6)
Experten
Dieser Experte ist der neueste Experte unseres Teams. Wir wollen in ihm die neuesten Marktstrategien implementieren. Ein langfristiges Projekt von mehreren Jahren Wenn Sie ein Partner bei der Entwicklung dieses Experten sein wollen, können Sie ihn zu einem sehr niedrigen Preis kaufen. Ein Experte, der auf gemischten Strategien basiert Wir werden mehrere Strategien in diesem Experten kombinieren Preisaktionen, Muster, Wellen, vielleicht sogar künstliche Intelligenz und... Eigenschaften der Vers
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experten
| Vollautomatische, vom Smart Money Concept (ICT) inspirierte Handelslösung mit Multi-Strategie-Fähigkeiten | Gebaut von einem Grid Trader >> für Grid Trader. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Echtes Überwachungssignal --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - kurz für Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor - ist ein Multi-Währungs- Multi-Timeframe EA der nächsten Generation.EA basiert auf der weithin bekannten (un
Master Gold Scapler EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
3 (2)
Experten
Master Gold Scalper EA ist eine EA Combo 4 Strategie: STRATEGY_1: STOCH+MA Dies ist eine einfache Forex Scalping-Strategie, die den EMA200 und den Stochastik-Indikator verwendet, um zusammen zu kaufen oder zu verkaufen. STRATEGIE_2: 2MA+STOCH Dies ist ein Scalping-System für Gold, das zwei Indikatoren kombiniert: Stochastik-Indikatoren und 2MA mit dem Ziel, Einstiegspunkte entsprechend den aktuellen Trends zu finden. STRATEGIE_3: MACD Scalping-Strategie mit Trendlinien und MACD-Indikatoren
QuantumPip
Evgeniy Scherbina
4.36 (11)
Experten
Der Experte "QuantumPip" ist ein vollautomatischer Experte, der mehrere Symbole aus einem Chart handeln kann. Der Experte verwendet auch Preise von Gold, Öl, "Schmuksie" (meine Adaption des "Dixie"-Indikators), DAX oder FTSE, um Eingaben für die Symbole zu berechnen. Der Experte verwendet 2 Arten von rekurrenten neuronalen Modellen - 1 Netzwerk (Entscheidungen "Kauf" oder "Verkauf") und 2 Netzwerke (Entscheidungen "Kauf" oder "Unsicherheit" und "Verkauf" oder "Unsicherheit"). QuantumPip kann dah
Average EA MT5
Kenan Gokbak
Experten
Es hat eine Strategie entwickelt, die den Relative Strength Index, Stotastic Oscillator, William's Percent Range und De Marker Oszillatoren zusammen verwendet. Es gibt die besten Ergebnisse in EURUSD , EURCAD , EURAUD , USDCHF , AUDCAD , AUDCHF Paritäten. Er kann bei den wichtigsten Paritäten eingesetzt werden. Er arbeitet in der H1-Periode . Empfohlenes Startguthaben ist $1000. Sie können auch mit $100 beginnen, aber das Risikoniveau sollte niedrig gehalten werden. Das empfohlene TakeProfitLev
GainX 400 Weltrade
Angel Torres
Experten
EA GainX 400 - Weltrade (Synthetische Indizes | M15) Empfohlene Mindesteinlage: 50 USD GainX 400 ist ein spezialisiertes automatisiertes Handelssystem, das ausschließlich für Synthetische Indizes beim Broker Weltrade entwickelt wurde. Es arbeitet auf dem M15-Zeitrahmen und zielt auf direktionale Momentum-Expansionen ab. Die Strategie folgt einer High-Ratio-Struktur, d.h. sie akzeptiert kleine, kontrollierte Verluste, während sie auf große Gewinnbewegungen abzielt, die Drawdown-Perioden mehr als
Max ScalperSpeed MT5
Paranchai Tensit
Experten
Max ScalperSpeed MT5 ist ein vollautomatischer Expert Advisor. Dieses System wurde entwickelt, um die Effizienz der Generierung von mehr Rendite zu verbessern. Es stützt sich auf Scalping- und Erholungsstrategien mit angemessenen Handelsfrequenzen und ist in der Lage, unter allen Marktbedingungen gut zu funktionieren, egal ob es sich um einen Trend oder eine Seitwärtsbewegung handelt, und ist in der Lage, unter allen Bedingungen Vollzeit zu handeln. Aktivieren oder deaktivieren Sie die Nachrich
Neuron Net GOLD
Sugianto
4.6 (10)
Experten
Neuron Net GOLD ist eine Integration der Programmiersprache Python, der Deep-Learning-Maschine und des mql5-Codes, um die Kursbewegungen des XAUUSD vorhersagen zu können und so auf der Grundlage künstlicher Intelligenz Ein- und Ausstiege zu ermöglichen. Wie es funktioniert: Zu Beginn der asiatischen Sitzung führt Neuron Net Gold eine Analyse auf der Grundlage historischer Daten durch und sagt die Entwicklung des Goldpreises voraus. Wenn die Preisvorhersage positiv ist, geht Neuron Net Gold ein
Femto Core
Imam Nasrudin
5 (1)
Experten
[Femto Core] Professioneller, zuverlässiger und sicherer Goldhandelsroboter. Einführung in die fortschrittliche Expert Advisor für die XAUUSD Paar entwickelt, EA kombiniert 2 Core Level Breakout Engines in 1 EA, nämlich Breakout M5 und M6, dann ist dieser EA in einer solchen Art und Weise durch die Verwendung von benutzerdefinierten Fibonacci-Levels und mit dem BULL BEAR POWER-Vergleichsfilter entwickelt, um Trendstärke auf der M15 TimeFrame zu erkennen, Dieser Indikator ist ein spezieller Indik
EA Stork MT5
Mikhail Rudyk
Experten
Der Handelsroboter (Scalper) arbeitet nach der Gesamtheit der Signale von mehreren Indikatoren. Und prüft die Kursgeschwindigkeit. Es ist ratsam, auf TF M5 zu handeln (beste Ergebnisse). Eingabeparameter: Fix Lot - Handel mit einem festen Lot Autolot verwenden - der Roboter wählt das Lot in Abhängigkeit vom Depot selbst aus und erhöht bei einer Erhöhung des Depots das Lot Min Distance Between Deals - ist der Mindestabstand zwischen den Transaktionen Für Währungen können Sie diesen Parameter nic
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.68 (40)
Experten
AOT MT5 - KI-Multi-Währungs-System der nächsten Generation Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten: Ressource Beschreibung Verständnis der AOT-Handelsfrequenz Warum der Bot nicht jeden Tag handelt So richten Sie den AOT Bot ein Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung Set files AOT MT5 ist ein fortschr
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (88)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (12)
Experten
X Fusion AI — Neural-Adaptives Hybrides Handelssystem Zeitlich begrenzter Rabatt. Nur noch 7 von 20 verfügbar — fast ausverkauft. Der aktuelle Angebotspreis beträgt 149 USD und wird bald wieder auf 999 USD steigen. Démonstration de fonctionnement Echtkonto-Performance Bitte denken Sie nach dem Kauf daran, uns eine private Nachricht zu senden, um die empfohlenen Parameter, Anleitungen, Hinweise, Nutzungstipps und weitere Informationen zu erhalten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 1. Überblic
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (4)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Experten
Golden Synapse EA ist ein präzises Handelssystem, das eine fortschrittliche Strategie mit strenger technischer Analyse kombiniert, um eine konsistente und risikoarme Performance zu erzielen. Es wurde entwickelt, um diszipliniert zu handeln, vermeidet riskante Ansätze und konzentriert sich ganz auf Qualität statt Quantität. Jeder Handel wird sorgfältig ausgewählt und immer durch einen Stop-Loss geschützt. Golden Synapse verwendet niemals Grid- oder Martingale-Systeme. Es wird immer nur eine Posit
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experten
How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Experten
AxonShift — Algorithmisches Handelssystem mit adaptiver Ausführungslogik AxonShift ist ein autonomes Handelssystem, das speziell für den Handel mit XAUUSD im H1-Zeitrahmen entwickelt und optimiert wurde. Die Architektur basiert auf einem modularen Aufbau, der das Marktverhalten durch die Kombination aus kurzfristiger Dynamik und mittelfristigen Impulsen analysiert. Das System verzichtet bewusst auf übermäßige Reaktionen auf Marktrauschen und verwendet keine Hochfrequenzansätze. Stattdessen liegt
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Experten
Erstmals auf dieser Plattform | Ein EA, der den Markt versteht Zum ersten Mal auf dieser Plattform nutzt ein Expert Advisor die volle Power von Deep Seek. In Kombination mit der Dynamic Reversal Zoning-Strategie entsteht ein System, das Marktbewegungen nicht nur erkennt – sondern versteht. Live Signal __________     Setup Zeitfenster: H1 Hebel: min 1:30 Einzahlung: min 200$ Symbol: XAUUSD Broker: alle Diese Kombination aus Deep Seek und Reversal-Strategie ist neu – und genau das macht sie be
TW Sniper EA MT5
Altan Karakaya
Experten
TW Sniper EA – Gold-Scalping-Roboter mit Trendfolgestrategie für XAUUSD TW Sniper EA MT5 ist ein professioneller Forex Expert Advisor für den Handel mit Gold (XAUUSD), entwickelt mit einer fortschrittlichen Trendfolge-Scalping-Strategie, um selbst unter sehr volatilen Marktbedingungen stabile Ergebnisse zu erzielen. Dieser Gold-Scalping-Roboter konzentriert sich auf präzises Trading während der London- und New-York-Sessions und sorgt für stetiges Wachstum bei striktem Risikomanagement und profe
TW Swing Trading
Altan Karakaya
Experten
TW Swing Trading EA: Forex-Trendfolgender Roboter für konstante Gewinne TW Swing Trading EA ist ein vollständig automatisierter Swing-Trading-Roboter, der speziell für XAUUSD in den M30- und H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er nutzt fortschrittliche Trendfilter, adaptive Stop-Loss-Logik und integrierten Kapitalschutz, um die Genauigkeit zu maximieren und den Drawdown zu minimieren – und liefert so konsistente Ergebnisse in wechselnden Marktbedingungen. Warum TW Swing Trading EA wählen? Ein Tra
TW Support Resistance Level MT5
Altan Karakaya
Indikatoren
support resistance levels indicator   mt5: Dieses Tool ist ein Multi-Zeitrahmen-Indikator, der Support- und Widerstandslinien sowie Fibonacci-Niveaus mit der gleichen Genauigkeit wie das menschliche Auge auf einem Chart identifiziert und darstellt. Die TW-Support- und Widerstandsniveaus für Forex verfügen über einen komplexen Algorithmus, der das Chart scannt, um frühere Preisstabilisierungs- und Rückprallniveaus zu identifizieren und die Anzahl der Berührungen aufzuzeichnen. Sind Sie es leid
TW Scalper Robot MT5
Altan Karakaya
Experten
TW Scalper Robot MT5: Ein professioneller Scalping-Bot für Gold (XAUUSD): Suchen Sie nach einer intelligenten und zuverlässigen Möglichkeit, Ihre Gewinne auf dem Goldmarkt zu maximieren? TW Scalper Robot MT5 ist ein leistungsstarker Expert Advisor, der speziell für Gold-Scalping entwickelt wurde. Durch die Kombination von drei fortschrittlichen Indikatoren mit präzisen Handelsalgorithmen hilft er Ihnen, Markttrends wie ein Profi zu erkennen. Mit integrierten Risikomanagement-Strategien wird jed
TW Calendar MT5
Altan Karakaya
Indikatoren
Dieser Nachrichtenassistent wurde entwickelt, um die von Händlern benötigten wirtschaftlichen Ereignisse aus den wichtigsten Veröffentlichungsquellen abzurufen, die Nachrichten in Echtzeit basierend auf der Market Watch des Terminals mit verschiedenen und einfachen Filtern veröffentlichen. Forex-Händler nutzen makroökonomische Indikatoren, um fundierte Entscheidungen über den Kauf und Verkauf von Währungen zu treffen. Wenn ein Händler beispielsweise glaubt, dass die US-Wirtschaft schneller wac
FREE
TW Volume Signal Pro MT5
Altan Karakaya
Indikatoren
TW Volume Signal Pro MT5 nutzt fortschrittliche KI-Technologien und proprietäre intelligente Algorithmen, um Ihnen ein selbstbewusstes Handeln am Goldmarkt zu ermöglichen und ein einzigartiges, unvergleichliches Handelserlebnis zu bieten. Suchen Sie nach hoher Genauigkeit und außergewöhnlichen Handelssignalen im Goldmarkt? Mit TW Volume Signal Pro MT5 können Sie ein professioneller Trader werden und großen Erfolg im Goldhandel erzielen. Probieren Sie es kostenlos aus! Hauptfunktionen von TW V
TW Trend Sniper MT4
Altan Karakaya
5 (5)
Indikatoren
TW Trend Sniper: Die beste Trendstrategie Der TW Trend Sniper-Indikator verwendet eine intelligente Kombination aus fortschrittlichen technischen Analysetechniken und hilft Ihnen, Markttrends genau zu erkennen und rechtzeitig Signale für profitable Trades zu erhalten. Die proprietäre Formel von Trade Wizards liefert Ihnen zusammen mit der Price Action-Analyse, Fibonacci-Levels und anderen technischen Analysetools präzise und zuverlässige Handelssignale. Dieser Indikator ist das Ergebnis der Zu
TW Sniper EA MT4
Altan Karakaya
Experten
TW Sniper EA – Gold Scalping Expert Advisor for XAUUSD Trend Trading TW Sniper EA MT4 ist ein fortschrittlicher Forex Expert Advisor für den Goldhandel, entwickelt mit präziser trendbasierter Logik, um auch unter volatilen Marktbedingungen stabile Leistungen zu liefern. Dieser leistungsstarke Gold-Scalping-Roboter konzentriert sich auf den XAUUSD-Handel während der wichtigsten Handelssitzungen und gewährleistet konsistentes Wachstum bei strikter Risikokontrolle und professionellem Geldmanagemen
TW Session
Altan Karakaya
Indikatoren
Dieses Produkt dient zur Anzeige der Handelssitzungen von 15 Ländern basierend auf der Zeitzone Ihres Broker-Servers und verschiedenen Anzeigemodi basierend auf Ihren gewünschten Einstellungen, um eine Überlastung der Diagramme zu verhindern und die Möglichkeit zu bieten, eine Sitzung mit der vom Benutzer gewünschten Zeit festzulegen. Auf dem Forex-Markt geht die Sonne nie unter, aber ihr Rhythmus tanzt im Takt der verschiedenen Handelssitzungen. Das Verständnis dieser Sitzungen, ihrer Übersch
FREE
TW Session MT4
Altan Karakaya
5 (1)
Indikatoren
Dieses Produkt dient zur Anzeige der Handelssitzungen von 15 Ländern basierend auf der Zeitzone Ihres Broker-Servers und verschiedenen Anzeigemodi basierend auf Ihren gewünschten Einstellungen, um eine Überlastung der Diagramme zu verhindern und die Möglichkeit zu bieten, eine Sitzung mit der vom Benutzer gewünschten Zeit festzulegen. Auf dem Forex-Markt geht die Sonne nie unter, aber ihr Rhythmus tanzt im Takt der verschiedenen Handelssitzungen. Das Verständnis dieser Sitzungen, ihrer Übersch
FREE
TW Volume Signal Pro MT4
Altan Karakaya
Indikatoren
TW Volume Signal Pro MT4 nutzt fortschrittliche KI-Technologien und proprietäre intelligente Algorithmen, um Ihnen ein selbstbewusstes Handeln am Goldmarkt zu ermöglichen und ein einzigartiges, unvergleichliches Handelserlebnis zu bieten. Suchen Sie nach hoher Genauigkeit und außergewöhnlichen Handelssignalen im Goldmarkt? Mit TW Volume Signal Pro MT4 können Sie ein professioneller Trader werden und großen Erfolg im Goldhandel erzielen. Probieren Sie es kostenlos aus! Hauptfunktionen von TW V
TW Support Resistance Level MT4
Altan Karakaya
Indikatoren
support resistance levels indicator   mt4: Dieses Tool ist ein Multi-Zeitrahmen-Indikator, der Support- und Widerstandslinien sowie Fibonacci-Niveaus mit der gleichen Genauigkeit wie das menschliche Auge auf einem Chart identifiziert und darstellt. Die TW-Support- und Widerstandsniveaus für Forex verfügen über einen komplexen Algorithmus, der das Chart scannt, um frühere Preisstabilisierungs- und Rückprallniveaus zu identifizieren und die Anzahl der Berührungen aufzuzeichnen. Sind Sie es leid
TW Scalper Shoot MT4
Altan Karakaya
Indikatoren
TW Trend Scalper Indicator: Der TW Scalper Shoot bietet Ihnen ein einzigartiges Trading-Erlebnis, indem er die neuesten Trading-Strategien und Technologien der künstlichen Intelligenz nutzt. Dieses Produkt erfüllt die vielfältigen Bedürfnisse von Scalper-Tradern, indem es zwei verschiedene Kategorien von Signalen bereitstellt: Testen Sie dieses außergewöhnliche Produkt noch heute und beginnen Sie Ihre einzigartige Erfahrung, ein Trend-Scalper zu werden. Signal-Kategorien: 1. Langfristige un
TW Scalper Robot MT4
Altan Karakaya
Experten
TW Scalper Robot MT4: Ein professioneller Scalping Expert Advisor: Suchen Sie nach einer professionellen Lösung für schnelle und intelligente Rentabilität auf dem Goldmarkt? Der TW Scalper Robot, ein spezialisierter Scalping-Bot, kombiniert 3 fortschrittliche Indikatoren und präzise Handelsalgorithmen, um Ihnen zu helfen, ein echter Trendjäger zu werden. Mit fortschrittlichen Risikomanagementstrategien führt dieser Roboter Ihre Positionen mit vollständigem Schutz aus. Hauptmerkmale des TW Sca
TW Trend Hunter MT4
Altan Karakaya
Experten
TW Trend Hunter MT4 – Der Ultra-Scalper-EA für Gold & Trendbasierten Handel TW Trend Hunter MT4 ist nicht nur ein weiterer Trading-Bot – es ist ein intelligentes, praxiserprobtes System, das in schnelllebigen Märkten mit klaren Trendsignalen und diszipliniertem Money Management glänzt. Hauptfunktionen: Nur eine aktive Position gleichzeitig Intelligente Erkennung von kurz- und langfristigen Trends Anpassbare Handelszeiten basierend auf deinen bevorzugten Sessions Trendbasierte Handelsstrategie
TW Wolf Martingale MT4
Altan Karakaya
Experten
TW Wolf Martingale MT4 – Fortschrittlicher Grid-Trading-EA mit intelligentem Risikomanagement TW Wolf Martingale MT4 ist ein fortschrittlicher Grid-Trading-EA und Forex Expert Advisor, der für Trader entwickelt wurde, die vollständige Kontrolle über das Risiko, flexible Ausführung und professionelles Trade-Management unter unterschiedlichen Marktbedingungen benötigen. Dieser Smart Grid EA kombiniert eine strukturierte Grid-Logik mit erweiterten Risikomanagement-Tools und ermöglicht es Tradern,
TW Trend Sniper
Altan Karakaya
Indikatoren
TW Trend Sniper: Die beste Trendstrategie Der TW Trend Sniper-Indikator verwendet eine intelligente Kombination aus fortschrittlichen technischen Analysetechniken und hilft Ihnen, Markttrends genau zu erkennen und rechtzeitig Signale für profitable Trades zu erhalten. Die proprietäre Formel von Trade Wizards liefert Ihnen zusammen mit der Price Action-Analyse, Fibonacci-Levels und anderen technischen Analysetools präzise und zuverlässige Handelssignale. Dieser Indikator ist das Ergebnis der Zu
TW Scalper Shoot MT5
Altan Karakaya
Indikatoren
TW Trend Scalper Indicator: Der TW Scalper Shoot bietet Ihnen ein einzigartiges Trading-Erlebnis, indem er die neuesten Trading-Strategien und Technologien der künstlichen Intelligenz nutzt. Dieses Produkt erfüllt die vielfältigen Bedürfnisse von Scalper-Tradern, indem es zwei verschiedene Kategorien von Signalen bereitstellt: Testen Sie dieses außergewöhnliche Produkt noch heute und beginnen Sie Ihre einzigartige Erfahrung, ein Trend-Scalper zu werden. Signal-Kategorien: 1. Langfristige un
