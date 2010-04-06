TW Trend Hunter MT5

TW Trend Hunter MT5 – Expert Advisor de Scalping de Alta Precisão para Ouro e Estratégias de Tendência   


TW Trend Hunter MT5 não é um robô de trading comum — é um Expert Advisor sofisticado e testado em campo, projetado para se destacar em mercados voláteis aproveitando sinais claros de tendência e uma gestão rigorosa de riscos.


Características em destaque:

  1. Executa apenas uma operação por vez para melhor controle de risco
  2. Reconhecimento inteligente de tendências em níveis de curto e longo prazo
  3. Agendamento flexível de sessões de trading para corresponder à sua estratégia
  4. Totalmente focado em estratégias orientadas por tendências
  5. Gestão completa de risco com Take Profit e Stop Loss
  6. O stop loss permanece oculto e totalmente regulado
  7. Resultados comprovados: ~85% de taxa de vitória e até 20% de crescimento do capital
  8. Gestão rigorosa de drawdown para segurança do portfólio
  9. Configuração simples, atualizações gratuitas e suporte dedicado incluídos


Quer você esteja começando ou já seja um trader experiente, o TW Trend Hunter MT5 oferece uma vantagem confiável em scalping de ouro e sistemas de trading baseados em tendências.


Configurações ótimas para desempenho máximo:

  • Corretora: Escolha uma com spreads consistentemente baixos
  • Tipo de conta: ECN ou ECN_Pro recomendado
  • Saldo inicial mínimo: $2000
  • Alavancagem: Mínimo de 1:500
  • Melhor emparelhado com XAUUSD e principais pares de forex
  • VPS necessário para operação ininterrupta 24/7

Para orientação completa sobre configuração e uso, consulte nosso tutorial abrangente e vídeos explicativos.

https://www.mql5.com/en/blogs/post/763412


