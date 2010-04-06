TW Trend Hunter MT5
- Altan Karakaya
- Versão: 2.13
- Atualizado: 5 outubro 2025
- Ativações: 20
TW Trend Hunter MT5 – Expert Advisor de Scalping de Alta Precisão para Ouro e Estratégias de Tendência
TW Trend Hunter MT5 não é um robô de trading comum — é um Expert Advisor sofisticado e testado em campo, projetado para se destacar em mercados voláteis aproveitando sinais claros de tendência e uma gestão rigorosa de riscos.
- Executa apenas uma operação por vez para melhor controle de risco
- Reconhecimento inteligente de tendências em níveis de curto e longo prazo
- Agendamento flexível de sessões de trading para corresponder à sua estratégia
- Totalmente focado em estratégias orientadas por tendências
- Gestão completa de risco com Take Profit e Stop Loss
- O stop loss permanece oculto e totalmente regulado
- Resultados comprovados: ~85% de taxa de vitória e até 20% de crescimento do capital
- Gestão rigorosa de drawdown para segurança do portfólio
- Configuração simples, atualizações gratuitas e suporte dedicado incluídos
Quer você esteja começando ou já seja um trader experiente, o TW Trend Hunter MT5 oferece uma vantagem confiável em scalping de ouro e sistemas de trading baseados em tendências.
- Corretora: Escolha uma com spreads consistentemente baixos
- Tipo de conta: ECN ou ECN_Pro recomendado
- Saldo inicial mínimo: $2000
- Alavancagem: Mínimo de 1:500
- Melhor emparelhado com XAUUSD e principais pares de forex
- VPS necessário para operação ininterrupta 24/7
Para orientação completa sobre configuração e uso, consulte nosso tutorial abrangente e vídeos explicativos.