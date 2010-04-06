TW Trend Hunter MT5

TW Session Altan Karakaya Indicadores

Este produto foi projetado para exibir os pregões de 15 países com base no fuso horário do servidor da sua corretora e vários modos de exibição com base nas configurações desejadas para evitar o congestionamento do gráfico e a possibilidade de definir uma sessão com o horário desejado pelo usuário. O sol nunca se põe no mercado cambial, mas o seu ritmo dança ao ritmo de sessões de negociação distintas. Compreender estas sessões, as suas sobreposições e as suas atmosferas únicas é crucial para