TW Session MT4

Этот продукт предназначен для отображения торговых сессий 15 стран на основе часового пояса вашего брокерского сервера и различных режимов отображения на основе желаемых вами настроек для предотвращения перегрузки графиков и возможности установки сессии в желаемое пользователем время.


На рынке Форекс никогда не заходит солнце, но его ритм танцует в такт отдельным торговым сессиям. Понимание этих сессий, их совпадений и их уникальной атмосферы имеет решающее значение для любого трейдера форекс, который хочет двигаться вместе с рынком, а не против него.


Основные особенности:
  1. Преобразование времени сеанса во время просмотра рынка
  2. Доступ к сессиям 15 стран с возможностью настройки
  3. Возможность создания личной сессии
  4. Показывать сессии в 3-х режимах отображения с персональными настройками: Как осциллятор, Флаг начала и конца сессии на графике, Вертикальные линии на графике
  5. Ограничение режимов отображения желаемым периодом времени пользователя
  6. Пользовательские настройки цвета для каждого сеанса

Преобразование времени сессии во время просмотра рынка:

Каждая торговая сессия основана на времени по местному времени страны и в зависимости от часового пояса страны, устанавливается разное время на основе (GMT) и (летнего времени). Кроме того, ваш график отслеживает свечи в часовом поясе сервера вашего брокера. Поэтому разницу во времени следует рассчитывать на основе часового пояса брокера, чтобы получить точную свечу открытия сессии. Этот инструмент выполняет расчеты разницы во времени и упрощает вашу работу.

Доступ к сессиям 15 стран с возможностью настройки:

Для торговли разными валютами эффективны разные сессии и более 4-х основных сессий. В этом инструменте подготавливаются сессии 15 различных стран, эффективные для валютных пар, индексов и товаров, которые можно активировать в зависимости от потребностей пользователя.

[ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, США, ИНДИЯ, СИНГАПУР, КИТАЙ, КАНАДА, АВСТРАЛИЯ, ЯПОНИЯ, НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ, ГЕРМАНИЯ, РОССИЯ, ШВЕЙЦАРИЯ, ЮЖНАЯ АФРИКА, БРАЗИЛИЯ, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ]

Возможность создания личной сессии:

Если у вас есть торговая стратегия, зависящая от определенного периода времени и она находится за пределами сессий, определенных в этом индикаторе, можно отобразить желаемое время.

Показ сеансов в 3 режимах отображения с персональными настройками:
Для простоты использования были разработаны различные режимы отображения сеансов, которые вы можете активировать или удалить по своему усмотрению:
- В качестве окна осциллятора:
Чтобы не занимать пространство графика, используются маленькие и полосовые осцилляторы.

- Флаг начала и конца сессии на графике:
Показаны начало и конец каждой сессии с флагом страны, на которой обозначен цветной флаг, начало сессии и чёрно-белое окончание сессии.

- Вертикальные линии на графике:

Начало и конец каждой сессии отображаются на графике вертикальными линиями для большей точности и точной идентификации свечей.

Ограничение режимов отображения желаемым пользователем временным интервалом:
Чтобы график не стал перегруженным и похожим на спагетти на верхних таймфреймах, можно ограничить отображение флажков и вертикальных линий отдельно определенным таймфреймом.
Пользовательские настройки цвета для каждого сеанса:
Для всех сеансов вы можете выбрать тот цвет, с которым вам наиболее комфортно работать.


** Этот продукт разработан как индикатор, который может работать с другими индикаторами и советниками на графике.
*** Этот продукт расширяется и обновляется, и в будущих версиях ему будут предоставлены дополнительные функции.
**** Если у вас есть предложения по улучшению производительности или добавлению полезных функций в продукт, свяжитесь с нами.
TradeWizards заранее благодарим вас за сотрудничество.


Nikola Behaein
149
Nikola Behaein 2024.10.28 16:18 
 

it is a good tool.it has covered more markets than others

Ответ на отзыв