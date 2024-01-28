TW Session MT4
- Индикаторы
- Altan Karakaya
- Версия: 1.8
- Обновлено: 29 ноября 2024
Этот продукт предназначен для отображения торговых сессий 15 стран на основе часового пояса вашего брокерского сервера и различных режимов отображения на основе желаемых вами настроек для предотвращения перегрузки графиков и возможности установки сессии в желаемое пользователем время.
На рынке Форекс никогда не заходит солнце, но его ритм танцует в такт отдельным торговым сессиям. Понимание этих сессий, их совпадений и их уникальной атмосферы имеет решающее значение для любого трейдера форекс, который хочет двигаться вместе с рынком, а не против него.
|Tokyo
|China
|London
|Canada
|New York
|Moscow
|Saudi Arabia
|...
|USDJPY
|***
|*
|***
|AUDJPY
|***
|NZDUSD
|*
|***
|EURAUD
|**
|GBPUSD
|***
|***
|EURCHF
|***
|USDCHF
|*
|***
|GBPJPY
|***
|***
|EURUSD
|***
|***
|USDCAD
|***
|***
|EURCAD
|***
|XAUUSD
|*
|**
|**
|****
|BRN
|*
|****
|**
|**
|WTI
|*
|****
|**
|**
- Преобразование времени сеанса во время просмотра рынка
- Доступ к сессиям 15 стран с возможностью настройки
- Возможность создания личной сессии
- Показывать сессии в 3-х режимах отображения с персональными настройками: Как осциллятор, Флаг начала и конца сессии на графике, Вертикальные линии на графике
- Ограничение режимов отображения желаемым периодом времени пользователя
- Пользовательские настройки цвета для каждого сеанса
Каждая торговая сессия основана на времени по местному времени страны и в зависимости от часового пояса страны, устанавливается разное время на основе (GMT) и (летнего времени). Кроме того, ваш график отслеживает свечи в часовом поясе сервера вашего брокера. Поэтому разницу во времени следует рассчитывать на основе часового пояса брокера, чтобы получить точную свечу открытия сессии. Этот инструмент выполняет расчеты разницы во времени и упрощает вашу работу.
Для торговли разными валютами эффективны разные сессии и более 4-х основных сессий. В этом инструменте подготавливаются сессии 15 различных стран, эффективные для валютных пар, индексов и товаров, которые можно активировать в зависимости от потребностей пользователя.
[ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, США, ИНДИЯ, СИНГАПУР, КИТАЙ, КАНАДА, АВСТРАЛИЯ, ЯПОНИЯ, НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ, ГЕРМАНИЯ, РОССИЯ, ШВЕЙЦАРИЯ, ЮЖНАЯ АФРИКА, БРАЗИЛИЯ, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ]
Если у вас есть торговая стратегия, зависящая от определенного периода времени и она находится за пределами сессий, определенных в этом индикаторе, можно отобразить желаемое время.
Начало и конец каждой сессии отображаются на графике вертикальными линиями для большей точности и точной идентификации свечей.
it is a good tool.it has covered more markets than others