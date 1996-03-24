TW Trend Hunter MT5

TW Trend Hunter MT5 – EA di Scalping ad Alta Precisione per Oro e Strategie di Tendenza   


TW Trend Hunter MT5 non è un normale bot di trading — è un Expert Advisor sofisticato, testato sul campo, progettato per eccellere in mercati volatili sfruttando segnali di tendenza chiari e una gestione rigorosa del rischio.


Caratteristiche in Evidenza:

  1. Esegue solo una transazione alla volta per un migliore controllo del rischio
  2. Riconoscimento intelligente delle tendenze sia a breve che a lungo termine
  3. Pianificazione flessibile delle sessioni di trading per adattarsi alla tua strategia
  4. Focalizzato interamente su strategie guidate dalle tendenze
  5. Gestione completa del rischio con Take Profit e Stop Loss
  6. Lo stop loss rimane nascosto e completamente regolato
  7. Risultati comprovati: ~85% di tasso di vincita e fino al 20% di crescita del capitale
  8. Gestione rigorosa dei drawdown per la sicurezza del portafoglio
  9. Configurazione semplice, aggiornamenti gratuiti e supporto dedicato inclusi


Che tu sia un principiante o un trader esperto, TW Trend Hunter MT5 offre un vantaggio affidabile nel scalping dell'oro e nei sistemi di trading basati sulle tendenze.


Impostazioni Ottimali per Massime Prestazioni:

  • Broker: Scegli uno con spread costantemente bassi
  • Tipo di conto: ECN o ECN_Pro consigliato
  • Saldo iniziale minimo: $2000
  • Leva: Minimo di 1:500
  • Migliore abbinato con XAUUSD e principali coppie forex
  • VPS richiesto per un funzionamento ininterrotto 24/7

Per una guida completa all'impostazione e all'uso, consulta il nostro tutorial completo e i video esplicativi.



Average EA MT5
Kenan Gokbak
Experts
It has a strategy developed by using the Relative Strength Index, Stotastic Oscillator, William's Percent Range and De Marker oscillators together. It gives the best results in EURUSD , EURCAD , EURAUD , USDCHF , AUDCAD , AUDCHF parities. It can operate at major parities.  It operates in the H1 period.  Recommended starting balance is $1000. You can also start with $100, but the risk level should be kept low.  Recommended TakeProfitLevel is between (10-50). Recommended StopLossLevel is between
Neuron Net GOLD
Sugianto
4.6 (10)
Experts
Neuron Net GOLD is an integration of the Python programming language, deep learning machine and mql5 code to be able to predict XAUUSD price movements so as to produce entries and exits based on artificial intelligence. How it works: At the start of asian session, Neuron Net Gold will carry out analysis based on historical data and predict gold price movements.  If the price prediction is up, Neuron Net Gold will take a long position, and vice versa.  Neuron Net Gold will close the position au
BTC Scalper King
Soraya Bahlekeh
Experts
BTC Scalper King – Scalping di Precisione per l’Era del Bitcoin BTC Scalper King   è un Expert Advisor (EA) avanzato progettato esclusivamente per il mercato veloce e altamente volatile del Bitcoin.  Sia che il mercato sia rialzista o ribassista, BTC Scalper King segue una strategia comprovata che si adatta alle condizioni in tempo reale. L’EA rileva e aggiorna automaticamente i segnali di acquisto/vendita, identifica configurazioni ad alta probabilità ed esegue più operazioni strategiche con
Universal Auto Dynamic Engine
Norapan Tonphim
Experts
GAPHUNTERVIP — The Institutional Edge EA Exploit the system. Don't play by its rules. Tagline A professional-grade AI agent designed to exploit market inefficiencies like Stop Hunts & FVGs with institutional-level risk management and exceptionally low drawdown. Stop Trading Like Retail. Start Thinking Like a Hacker. Are you tired of your stop loss being hunted, only for price to reverse moments later? This isn’t a coincidence. It’s the market’s built-in mechanism to engineer liquidit
TrendPulse Engulf EA
Berke Kadir Sinapli
Experts
RSI SMA Engulfing EA Trading automatico con RSI, SMA e pattern Engulfing Sintesi della strategia Verifica del trend (SMA) Prezzo sopra la SMA → trend rialzista Prezzo sotto la SMA → trend ribassista Filtro momentum (RSI) RSI > 50 in rialzo → solo BUY RSI < 50 in ribasso → solo SELL Pattern Engulfing Candela corrente ingloba completamente la precedente → conferma inversione Ingresso & Uscita EA apre posizioni quando le condizioni sono soddisfatte Stop-Loss = minimo/massimo della candela Engul
MMM Japanese Candles
Andre Tavares
Experts
The EA strategy : it is provided wirh built-in indicator based on Japanese Candles arrangements in order to determine the signals and has different inputs for Short and Long positions in order to improve its precision; You should purchase this EA because : it has been tested for a long time;  its indicator was deeply improved and optimized; the program is bugs free;  it is safe because its efficience is about 70% of assertiveness;  it is provided with Trailing Stop Loss technology; it has bad t
Santa Scalping MT5
Morten Kruse
3.33 (3)
Experts
Santa Scalping is a fully automated Expert Advisor with no use of martingale. Night scalping strategy. The SMA indicator filter are used for entries. This EA can be run from very small accounts. As small as 50 EUR. General Recommendations The minimum deposit is 50 USD,  default settings reccomend for eurusd m5 gmt +2 . Please use max spread 10 if you will not have orders change it to -1. Use a broker with good execution and with a spread of 2-5 points. A very fast VPS is required, preferably wi
Neopips Engine EA
Md Billal Hossain
Experts
NeoPips Engine EA: la rivoluzione definitiva del trading è arrivata! "Il vero potere del trading sta nel vedere ciò che gli altri non vedono. NeoPips Engine non segue il mercato, lo domina." Informazioni su NeoPips Engine EA: il tuo alleato di trading intelligente NeoPips Engine EA non è un robot di trading qualunque. È un consulente esperto multidimensionale, ottimizzato per l'intelligenza artificiale, creato per i trader che richiedono precisione, adattabilità e prestazioni a lungo t
BB King
Khima Gorania
Experts
BB King EA for MT5 BB King Expert Advisor uses a simple reversal strategy using Bollinger Bands and trend detection. It is designed to be easily used by newbies with very few parameters. Please try the demo and leave feedback.You will need to optimize it for the pair you wish to trade. Minimum deposit: $100 per lot size of 0.01 per currency pair. Risk Management There is NO Stop Loss or Take Profit set for each order placed. Stop Loss and Take Profit are controlled by the Input Variables. Stop
King of Trades
Renato Takahashi
Experts
Let the KING trades!!! KING of TRADES  is a trading system that can be optimized according to: - Trend indicator:  Ichimoku Kinko Hyo (either in different timeframe) - Trigger system:  Fractals - Filter - trade in:  Stochastic Oscillator (values and upper and lower limits) - Stops definition:  ATR (period and long and short takeprofit and stoploss) - General:  magic number, autolot (% balance), symbol digits, max spread and max number of openned orders Default configuration on EURUSD, H1.
GoDarkSun
Hung Wen Lin
Experts
GoDaekSun 是根據信號產生器做出交易決定後再根據現有的資金量調整下單的單量  設計目的希望所有參與交易的交易者,都能夠獲取合理的利潤 值得注意的是,過去的歷史回測匯或許會有相當大的利潤發生.但是將來的行情型態是不可知的.所以不要盲目地相信EA會創造出絕對的利潤,但也不要一昧地認為自動交易就是不可取的 特點 自適應的交易信號: 根據市場狀況自動調節信號產生的條件 簡單的設定方式: 只需簡單的設定即可. 多品種交易:   根據信號產生器做的交易 無華麗顯示面板:   將算力完全用在交易程序的計算 可以更高效續的執行工作 長期交易策略:  穩定的市場狀態時才會執行開單平倉 安全的風險控制:   在當前行情不例於持倉狀況時安全認損 不會早造成爆倉或是大量虧損 穩定的交易策略: 不存在高獲利比 交易過程穩定增加帳戶資金量 不參與高風險交易  環境 使用時間框 M15 建議交易品種 EURUSD GBPUSD EURGBP(品種必須列在報價清單上) 單一品種啟動資金使用1500美金即可運行 兩個品種建議使用3000美金 正式版可以交易多品種 購買或是測試可以聯繫我取得適當的參數
GoNewBig
Hung Wen Lin
Experts
GoNewBig 是根據信號產生器做出交易決定後再根據現有的資金量調整下單的單量  設計目的希望所有參與交易的交易者,都能夠獲取合理的利潤 值得注意的是,過去的歷史回測匯或許會有相當大的利潤發生.但是將來的行情型態是不可知的.所以不要盲目地相信EA會創造出絕對的利潤,但也不要一昧地認為自動交易就是不可取的 特點 自適應的交易信號: 根據市場狀況自動調節信號產生的條件 簡單的設定方式: 只需簡單的設定即可. 多品種交易:   根據信號產生器做交易 無華麗顯示面板:   將算力完全用在交易程序的計算 可以更高效續的執行工作 短期交易策略:  每周幾乎都會執行開單或是平倉 單品種年度交易約有一千筆 非常適合操盤或是代理人推薦給終端使用   安全的風險控制:   在當前行情不例於持倉狀況時安全認損 不會早造成爆倉或是大量虧損 環境 使用時間框 H1 建議交易品種 EURUSD GBPUSD EURGBP(品種必須列在報價清單上) 單一品種啟動資金使用1500美金即可運行 兩個品種建議使用3000美金 正式版可以交易多品種 購買或是測試可以聯繫我取得適當的參數 運行淨值保持在2500美
