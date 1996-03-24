TW Trend Hunter MT5
- Experts
- Altan Karakaya
- Versione: 2.3
- Aggiornato: 6 agosto 2025
- Attivazioni: 15
TW Trend Hunter MT5 – EA di Scalping ad Alta Precisione per Oro e Strategie di Tendenza
TW Trend Hunter MT5 non è un normale bot di trading — è un Expert Advisor sofisticato, testato sul campo, progettato per eccellere in mercati volatili sfruttando segnali di tendenza chiari e una gestione rigorosa del rischio.
- Esegue solo una transazione alla volta per un migliore controllo del rischio
- Riconoscimento intelligente delle tendenze sia a breve che a lungo termine
- Pianificazione flessibile delle sessioni di trading per adattarsi alla tua strategia
- Focalizzato interamente su strategie guidate dalle tendenze
- Gestione completa del rischio con Take Profit e Stop Loss
- Lo stop loss rimane nascosto e completamente regolato
- Risultati comprovati: ~85% di tasso di vincita e fino al 20% di crescita del capitale
- Gestione rigorosa dei drawdown per la sicurezza del portafoglio
- Configurazione semplice, aggiornamenti gratuiti e supporto dedicato inclusi
Che tu sia un principiante o un trader esperto, TW Trend Hunter MT5 offre un vantaggio affidabile nel scalping dell'oro e nei sistemi di trading basati sulle tendenze.
- Broker: Scegli uno con spread costantemente bassi
- Tipo di conto: ECN o ECN_Pro consigliato
- Saldo iniziale minimo: $2000
- Leva: Minimo di 1:500
- Migliore abbinato con XAUUSD e principali coppie forex
- VPS richiesto per un funzionamento ininterrotto 24/7
Per una guida completa all'impostazione e all'uso, consulta il nostro tutorial completo e i video esplicativi.