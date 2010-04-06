TW Trend Hunter MT5
- エキスパート
- Altan Karakaya
- バージョン: 2.13
- アップデート済み: 5 10月 2025
- アクティベーション: 20
TW Trend Hunter MT5 – 高精度のスキャルピングEA（エキスパートアドバイザー） for Gold Trend Strategies
TW Trend Hunter MT5は、平均的なトレーディングボットではありません。これは、明確なトレンド信号と厳格なリスク管理を活用して、変動の大きい市場で優れた性能を発揮するために構築された洗練されたフィールドテスト済みのエキスパートアドバイザーです。
主な特徴：
- リスク管理を改善するために、一度に1つの取引のみを実行
- 短期および長期の両方でのスマートなトレンド認識
- あなたの戦略に合わせた柔軟な取引セッションのスケジューリング
- トレンド主導の戦略に完全に焦点を当てる
- テイクプロフィットとストップロスによる完全なリスク管理
- ストップロスは隠されたまま完全に管理される
- 実績のある結果：勝率約85％、資本成長最大20％
- ポートフォリオの安全性のための厳格なドローダウン管理
- 簡単なセットアップ、無料の更新、専用サポートが含まれています
初心者であっても経験豊富なトレーダーであっても、TW Trend Hunter MT5は金のスキャルピングとトレンドベースの取引システムにおいて信頼できる優位性を提供します。
最大パフォーマンスのための最適設定：
- ブローカー：一貫して低スプレッドのものを選択
- アカウントタイプ：ECNまたはECN_Proを推奨
- 最低開始残高：$2000
- レバレッジ：最低1:500
- XAUUSDおよび主要な外国為替ペアとの組み合わせが最適
- 24時間365日の中断のない運用にはVPSが必要
設定と使用に関する完全なガイダンスについては、包括的なチュートリアルとビデオウォークスルーを参照してください。