このエキスパートトレーディングツールは、スーパートレンド指標を強力なカスタム最適化メトリックと組み合わせ、低い停滞と高い純利益を持つ最適なシステムをトレーダーに見つけるために利用されます。 トレーダーは、バーが指標ラインの上または下に開くときにポジション（ロングまたはショート）を入れます。価格がシグナルを「反転」する場合はポジションを退出できます。リスクに基づいて（利益確定、ストップロス）、またはセッション終了時に退出してクローズさせることもできます。その他の機能には、価格の割合で利益確定やストップロスを設定することができること、トレードをより細かく制御するためのエントリーとクロージングの時間を設定できることが含まれます。さらに、1日あたりのトレード回数に制限を設け、定義された利益が得られたときにのみトレーリングストップが開始される機能もあります。 株式、CFD指数、暗号通貨、外国為替に適した価格の割合で利益確定やストップロスを設定してリスクを制御できます。さらに、エントリーとクロージングの時間を設定して、トレードをより細かく制御できます。カスタム最適化メトリックにより、高いCAGR