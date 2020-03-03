Jackal

 Советник Jackal – Торговая стратегия


Работает в реальном режиме 4 месяца

После покупки все продукты останутся бесплатными навсегда.
 Скачать файл настроек
 Золото M1 | ECN-счёт: Работает с любым брокером

Jackal EA основан на многоуровневой и интеллектуальной стратегии прорыва, сочетающей продвинутое управление рисками и прибылью для адаптации к рыночной динамике.

1. Стратегия ловушки прорыва

После подтверждения рыночных условий, советник размещает два отложенных ордера в противоположных направлениях:

  • Buy Stop выше текущей цены
  • Sell Stop ниже текущей цены

Эта настройка гарантирует вход в рынок при сильном направленном движении без попытки предсказать его направление.

2. Умное управление сделками

  • Начальный Stop Loss (SL): Фиксированный стоп-лосс для ограничения риска.
  • Трейлинг-стоп: При достижении прибыли SL автоматически следует за ценой.
  • Режим без убытка: При достижении определённой прибыли SL переносится выше точки входа для гарантии чистой прибыли.

3. Системы восстановления и защиты прибыли

  • Умное закрытие: При убытке система стремится закрыть следующую сделку с прибылью, компенсируя предыдущий убыток.
  • Восстановление просадки: Активируется при определённых условиях для управления плавающими убытками.

Руководство по входным параметрам

Советник Jackal полностью настраиваем с помощью входных параметров:

Управление лотами

  • LotsSize: Фиксированный размер лота.
  • LotsPer1000: Если LotsSize = 0, размер лота рассчитывается от баланса (например, 0.01 на $1000).
  • MinLots / MaxLots: Минимальный и максимальный размер лота.

 Основные торговые параметры

  • Limit: Расстояние от текущей цены до отложенных ордеров.
  • def_SL: Начальное значение стоп-лосса в пунктах.
  • MaxDailyTrades: Максимальное количество сделок в день.
  • DailyProfitLimit: Лимит прибыли в день, после которого торговля останавливается.

Продвинутое управление прибылью и рисками

Трейлинг-стоп:

  • Start_trailing: Сколько пунктов прибыли до активации трейлинг-стопа.
  • Distance_trailing: Расстояние от цены до SL.

Режим без убытка:

  • EnableRiskFree: Включить/отключить режим.
  • RiskFreePips: Профит до включения режима.
  • RiskFreeProfitPips: Пункты сверх входа для фиксации прибыли.

Умное восстановление:

  • EnableSmartClose: Включить умное закрытие.
  • EnableDrawdownRecoveryClose: Включить восстановление просадки.

 Торговые фильтры

  • def_MaxSpread: Максимальный спред для торговли.
  • EnableMAFilter: Фильтр по скользящей средней (по тренду).
  • BB_PARAM / RSI_PARAM: Параметры индикаторов Bollinger Bands и RSI.
  • StartHour / EndHour: Разрешённое торговое время.

Технические параметры

  • MyMagicNumber: Уникальный ID для сделок советника.
  • Slippage: Максимальный допустимый проскальзывание цены.

Рекомендуем также
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Эксперты
Финансовый Робот SolarTrade Suite: LaunchPad Market Expert - предназначенный для открытия торговых сделок! Это торговый робот, который использует особые инновационные и передовые алгоритмы для рассчета своих значений, Ваш Помошник в Мире Финансовых Рынков. Испольуйте наш набор индикаторов из серии SolarTrade Suite чтобы лучше выбрать момент для запуска этого робота. Проверьте другие наши продукты из серии SolarTrade Suite внизу описания. Хотите уверенно ориентироваться в мире инвестиций и фи
Indicement MT5
Profalgo Limited
4.04 (26)
Эксперты
Добро пожаловать в Indicement! ПОДСТАВКА ГОТОВА! -> скачать файлы набора   здесь ЗАПУСК ПРОМО: По текущей цене осталось всего несколько экземпляров! Окончательная цена: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Лучшее комбо-предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ПУБЛИЧНОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT     привносит мой 15-летний опыт создания профессиональных торговых алгоритмов на рынки инде
Universal Auto Dynamic Engine
Norapan Tonphim
Эксперты
GAPHUNTERVIP — The Institutional Edge EA Exploit the system. Don't play by its rules. Tagline  A professional-grade AI agent designed to exploit market inefficiencies like Stop Hunts & FVGs with institutional-level risk management and exceptionally low drawdown. Stop Trading Like Retail. Start Thinking Like a Hacker. Are you tired of your stop loss being hunted, only for price to reverse moments later? This isn’t a coincidence. It’s the market’s built-in mechanism to engineer liquidi
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Эксперты
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
EXPERTteam
Netanel Kahan Abuluf
Эксперты
Expert XAU is an advanced, precision-focused trading robot designed exclusively for XAUUSD on the 1h  timeframe . This EA uses a proprietary logic to identify high-quality buy opportunities, execute trades with calculated precision, and manage risk dynamically — all while keeping strategy details private to protect its competitive edge. Key Features: – 100% automated – High probability long entries – Built-in risk management – Plug & play: attach to 1h chart and go - in 6.5months will do 11
SmartRisk MA Pro
Oleg Polyanchuk
Эксперты
SmartRisk MA Pro Обзор стратегии: SmartRisk MA Pro — это оптимизированная, риск-ориентированная автоматическая торговая стратегия (советник), разработанная для платформы MetaTrader 5. Она предназначена для идентификации торговых возможностей на основе динамики ценовых отклонений от скользящих средних и обладает комплексной системой управления капиталом. Советник работает по логике "нового бара", что обеспечивает стабильность и предсказуемость исполнения торговых сигналов. Принципы работы и торг
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
Эксперты
Hamster Scalping - полностью автоматический торговый советник. Стратегия ночной скальпинг. В качестве входов используется индикатор RSI и фильтр по ATR. Для работы советника требуется хеджинговый тип счета. ВАЖНО! Свяжитесь со мной сразу после покупки, чтобы получить инструкции и бонус! Мониторинг реальной работы, а также другие мои разработки можно посмотреть тут: https://www.mql5.com/ru/users/mechanic/seller Общие рекомендации Минимальный депозит 100 долларов, используйте ECN счета с минимальн
Nova WDX Trader
Anita Monus
Эксперты
Nova WDX Trader is a refined implementation of the classic ADX Wilder trend strength algorithm — engineered into a disciplined, automated trading strategy that respects momentum, structure, and timing. It builds on the original logic introduced by Welles Wilder, enhancing it with modern execution and risk control. Rather than reacting to short-term volatility, Nova WDX Trader waits for confirmed directional strength based on Wilder’s ADX formula, ensuring every trade has context and conviction.
ORKA Forex High Energy eurjpy mt5 ict killzones
Damiem Marchand De Campos
5 (3)
Эксперты
EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Этот советник был спроектирован, разработан и оптимизирован специально для вашего собственного использования. Это мощный советник (EA) для использования лучших и самых больших возможностей в инструменте EURJPY, во всех фазах тренда, от начала до конца, на таймфрейме H1 и на платформе MT5. Впечатляющая точность, производительность и последовательность в бэктестах за последние 3 года. Советник работает как охотник, снайпер, анализируя движение цены, ее силу и тренд,
Uranus STO
Encho Enev
Эксперты
Uranus STO expert is developed on the basis of a deep mathematical analysis, using the popular indicators: Stochastic, WPR, ATR, RSI. The Expert is optimized for EURUSD trading . The expert analyzes past periods, comparing them to the current period. According to the degree of probability and market behavior, the expert places orders at levels calculated for the best result. The strategy also features a permeability tool: Impact Bar. It works as a probability filter. The range of the Band is fro
MOVING 5 best expert advisor For all symbols
Mahmoud Mohammad Mohamm Banat
Эксперты
No need for strategies or thinking, just hire him for $300 or purchase him. I see that this expert is good in Forex in 2026! Tips: Note: These settings apply to the arrows; you can change the settings. Watch the video more than once, as you will encounter new information each time. You won't understand or benefit from it if you don't watch the entire video due to the overwhelming amount of information. Real-life experience with this expert: Earn from $3,000 to $227,272 per month and $2,500,000
Bear vs Bull EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Эксперты
Bear vs Bull EA Is a automated adviser for daily operation of the FOREX currency market in a volatile and calm market. Suitable for both experienced traders and beginners. It works with any brokers, including American brokers, requiring FIFO to close primarily previously opened transactions. *In order to enable the panel, it is necessary to set the parameter DRAW_INFORMATION = true in the settings; - Recommendations Before using on real money, test the adviser with minimal risk on a cent tradi
Santa Scalping MT5
Morten Kruse
Эксперты
Santa Scalping is a fully automated Expert Advisor with no use of martingale. Night scalping strategy. The SMA indicator filter are used for entries. This EA can be run from very small accounts. As small as 50 EUR. General Recommendations The minimum deposit is 50 USD,  default settings reccomend for eurusd m5 gmt +2 . Please use max spread 10 if you will not have orders change it to -1. Use a broker with good execution and with a spread of 2-5 points. A very fast VPS is required, preferably wi
Rambo Bitcoin Bot
Riaan Adriaan Swanepoel
5 (2)
Эксперты
Rambo Bitcoin Bot – M15 Timeframe, optimized for Exness and compatible with other brokers that offer competitive spreads and stable trading conditions. This algorithm operates on BTC/USD in the M15 timeframe, focusing on structured and selective entries rather than high-frequency or aggressive compounding. It maintains controlled exposure and aims for steady long-term growth. The equity curve shows a stable upward trajectory with an approximate slope between 28 and 35, indicating progressive
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Эксперты
Профессиональный эксперт форекс   Gyroscope (для пар EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY)  ализирующий рынок при помощи индекса волн эллиота. Волновая теория Эллиотта — интерпретация процессов на финансовых рынках через систему визуальных моделей (волн) на ценовых графиках.  Автор теории Ральф Эллиотт выделил восемь вариантов чередующихся волн (из них пять по тренду и три против тренда). Движение цен на рынках принимает форму пяти волн
CalcWave
Mohit Kumar
Эксперты
CalcWave EA: A Robust, Indicator-Free Trading Solution (Only for EURUSD daily & H1 chart) CalcWave is a professionally engineered Expert Advisor that relies purely on mathematical models and money management rules—no chart indicators are used for trade execution. Backed by over 20 years of trading experience, this EA treats trading as a business, not gambling, and adapts to today’s dynamic markets. Key Features Uses advanced price-action and statistical algorithms instead of visual indicators Co
Apolo AI MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Эксперты
Здравствуйте, трейдеры, я тщательно разработал этот инструмент с реальными результатами. Apolo AI предназначен и специально разработан для скальпирования с помощью алгоритма тренда, структурированного в AI и узлах в канадской валюте. Здесь мы можем увидеть результат его 1-летнего бэктеста от 10 тысяч до 40k, мы также можем увидеть сигнал реального счета с выигрышем реальных денег с аналогичными результатами, Apollo невероятен! Я расскажу вам немного о дизайне, основанном на диапазонах узлов дл
Boom and Crash Upgrade
Godbless C Nygu
Эксперты
Join Deriv link on profile>>> Boom and Crash UPGRADE  BOOM AND CRASH upgrade is a 100% adaptive expert advisor based on price movement. It has a built-in unique Smart Recovery algorithm. Only one trade at a time. Every trade has Stop Loss and Take Profit from very beginning, and they do not change. This is for those, who are looking for stable growth over the long run. SETTINGS SL-1000 TP-10000 TSTOP-7 TSTEP-5 MONEY MANAGEMENT-CONSTANT LOT VALUE FOR "MONEY MANAGEMENT"- 0.2 USE TIME CONTROL-FAL
The Market Beast Dominator
Wilfried Ntamatungiro
5 (1)
Эксперты
The Market Beast Dominator EA is an automated trading system designed for the Forex market. It operates primarily based on market structure analysis , identifying key structural shifts such as Break of Structure (BOS) and Change of Character (CHOCH) to determine directional bias and precise entry zones. By focusing on how price behaves around structural breakpoints, the EA captures high-probability setups aligned with institutional order flow. In addition, it incorporates classic breakout patte
Gold Rush Turbo EA
Pham Tung Anh Nguyen
5 (1)
Эксперты
INTRODUCTION Gold Rush Turbo – Ride the Fastest Wave of Gold Trading Experience the thrill of fast-paced gold trading. Gold Rush Turbo is a high-performance, medium-risk Expert Advisor designed for traders who thrive in dynamic market conditions. Built for aggressive scalping on XAUUSD (gold), it uses rapid market entries, tight stops, and momentum-based logic to capture short-term price movements. If you’re ready for high-speed decision-making, Gold Rush Turbo keeps your strategy sharp and your
GhostSinobi
Muhammad Sadli
Эксперты
GHOST SINOBI – Ninja Scalper XAUUSD GHOST SINOBI is a fully automated Expert Advisor (EA) designed for XAUUSD (Gold) using a trend-following strategy with smart filters . Like a ninja, this EA operates fast, precise, and disciplined , delivering consistent profits with strong risk protection. Key Features Optimized for XAUUSD H1 timeframe Ultra-high win rate: 97%+ based on real tick backtests Works with small deposits (starting from $100) and prop firm accounts Full protection: Ad
Goldmost MT5
Hongliang Ding
Эксперты
Goldmost – Precision Trading for XAUUSD This EA implements a multi-timeframe breakout strategy for XAUUSD, identifying critical support/resistance levels to execute trades with dynamic SL/TP adjustments, and intelligent exit protocols for optimized risk management. The parameters are updated regularly to adapt to evolving market conditions. This ensures the model continuously adjusts to shifting sentiment, investor behavior, and emerging trends - keeping your strategy aligned with current marke
Kabuto Golden Balls 4
Tham Horanop
Эксперты
Gold EA: Proven Power for 1-Minute Gold Trading Transform your trading with our Gold EA, meticulously crafted for 1-minute charts and delivering over 2000% growth in 5 years from just $100-$1000 . No Martingale, No AI Gimmicks : Pure, time-tested strategies with robust money management, stop loss, and take profit for reliable performance across multiple charts. Flexible Trading Modes : Choose Fixed Balance for safe profits, Mark IV for bold growth, or %Balance for high rewards—combine Mark IV an
Supertrend G5 Prime
Van Minh Nguyen
Эксперты
Trend Trading - Capital Protection - Optimized for Strong Trends Supertrend G5 Prime is an upgraded version of Supertrend G5 for MetaTrader 5. It is designed to exploit strong market trends while protecting capital with professional risk management tools. The EA uses the Supertrend indicator combined with an EMA 200 filter on the D1 timeframe to open trades only in the direction of the main trend. Core strategy - Entry signals: Open BUY when Supertrend shifts to uptrend. Open SELL when Supert
Robot Titan Rex
Cesar Juan Flores Navarro
Эксперты
Asesor Experto (EA) totalmente automático, opera sin ayuda del usuario, se llama Titan T-REX Robot (TTREX_EA),actualizado a la versión 2, diseñado a base de cálculos matemáticos y experiencia del diseñador plasmado en operaciones complejas que tratan de usar todas las herramientas propias posibles. Funciona con todas las criptomonedas y/o divisas del mercado Forex. No caduca, ni pasa de moda ya que se puede configurar el PERIODO desde M1..15, M30, H1.... Utiliza Scalping de forma moderada busca
NOUX Forex Shield gbpjpy mt5 ict fgv
Damiem Marchand De Campos
5 (1)
Эксперты
EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Этот советник был спроектирован, разработан и оптимизирован специально для вашего собственного использования. Это мощный советник (EA) для использования лучших и самых больших возможностей в инструменте GBPJPY, во всех фазах тренда, от начала до конца, на таймфрейме H1 и на платформе MT5. Впечатляющая точность, производительность и последовательность в бэктестах за последние 3 года. Советник работает как охотник, снайпер, анализируя движение цены, ее силу и тренд,
Golden AI Magic Sphere
Jian Jie
Эксперты
Golden AI Magic Sphere – The Ultimate Gold Trading Strategy After four years of extensive backtesting and optimization, the Golden AI Magic Sphere strategy has demonstrated unparalleled performance in the gold market. This cutting-edge trading system combines state-of-the-art AI technology with expert-level market knowledge to create a truly unique and powerful solution for automated gold trading. Whether navigating volatile price swings or identifying breakout patterns, Golden AI Magic Sphere c
HAP Elhamed
Amirali Abazar
Эксперты
H_ap_sp EA is based on detection of spike trading algorithm and pending position strategy to EURUSD in M5 timeframe. I have developed H_ap_sp EA during 2022 and I have finished it at the end of 2022. I have been using H_ap_sp EA on REAL MONEY TEST since the beginning of 2023. As you may know real database and demo database are not exactly same, I have tested it on real account and it works on real account. Using H_ap_sp EA in your account is very easy: drag and drop on eurusd M5, then you will
Fundamental Robot MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Эксперты
Fundamental Robot is an Expert Advisor based on Fundamental Signals Indicator. The Fundamental Signals Indicator has a powerful calculation engine that can predict market movement over 30000 points. The indicator is named fundamental because it can predict trends with large movements, no complicated inputs and low risk.  The EA works with low margin levels and thus has low risk. Using EA : The EA is very simple and without complicated input parameters. These are main parameters must be set
С этим продуктом покупают
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Эксперты
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Эксперты
BLACK FRIDAY - скидка 20% Только 24 часа. Распродажа заканчивается 29 ноября. Это единственная распродажа для этого продукта. Представляем Syna Версия 4 - Первая в мире агентная экосистема торговли с ИИ Я рад представить Syna Версия 4, первую настоящую систему координации нескольких EA с агентной архитектурой в индустрии торговли на форекс . Эта революционная инновация позволяет нескольким экспертным советникам работать как единая интеллектуальная сеть в разных терминалах MT5 и брокерских сче
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Эксперты
Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
AiQ
William Brandon Autry
4.86 (36)
Эксперты
AIQ Версия 5.0 - Автономный Интеллект Через Институциональную Архитектуру Эволюция от автоматизации на основе правил к подлинному автономному интеллекту представляет собой естественное развитие алгоритмической торговли. То, что институциональные количественные отделы начали исследовать более десяти лет назад, созрело до практической реализации. AIQ Версия 5.0 воплощает это созревание: сложный многомодельный AI-анализ, независимая архитектура валидации и системы непрерывного обучения, усовершенс
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.54 (136)
Эксперты
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.79 (19)
Эксперты
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.3 (20)
Эксперты
Советник Bonnitta EA  основан на стратегии отложенной позиции ( PPS ) и очень продвинутом алгоритме скрытной торговли. Стратегия Bonnitta EA представляет собой комбинацию секретного пользовательского индикатора, линий тренда, уровней поддержки и сопротивления ( Price Action ) и наиболее важного алгоритма скрытной торговли, упомянутого выше. НЕ ПОКУПАЙТЕ EA БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ПРОВЕРОК НА РЕАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ БОЛЕЕ 3 МЕСЯЦЕВ, МНЕ ЗАНИМАЛОСЬ БОЛЕЕ 100 НЕДЕЛЬ (БОЛЕЕ 2 ЛЕТ), ЧТОБЫ ПРОВЕРИТЬ BONNITTA EA НА РЕ
Nexus EA Forex MT5
Enrique Enguix
4.43 (21)
Эксперты
NEXUS – количественный адаптивный грид, развивающийся вместе с рынком NEXUS — это полностью автоматическая система, которая в реальном времени строит комбинации правил, валидирует их out-of-sample и открывает сделки только тогда, когда обнаруживает статистическое преимущество в корректном рыночном контексте. Краткие характеристики Тип системы: адаптивный грид с OOS (out-of-sample) валидацией и фильтрами среды (новости, волатильность, сессия/день и опциональные зоны объёмной стоимости). Инструмен
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Эксперты
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
Mean Machine
William Brandon Autry
4.92 (39)
Эксперты
Mean Machine GPT Версия 11.0 - Где Институциональный Интеллект Встречается Со Специализированной Торговлей С тех пор как мы стали пионерами подлинной интеграции AI в алгоритмической торговле, мы совершенствовали этот подход через множественные рыночные циклы, экономические режимы и технологические эволюции. То, что началось как наше убеждение, что адаптивное машинное обучение представляет естественное развитие количественной торговли, стало направлением индустрии. Версия 11.0 представляет нашу
NorthEastWay MT5
PAVEL UDOVICHENKO
4.5 (8)
Эксперты
NorthEastWay MT5 - это полностью автоматизированная торговая система «откатов», которая особенно эффективна для торговли на популярных валютных парах «откатов»: AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD. Система использует основные модели рынка Forex в торговле - возврат цены после резкого движения в любом направлении. Таймфрейм: M15 Основные валютные пары: AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD Дополнительные пары: EURUSD, USDCAD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP, GBPCAD После покупки EA обязательно напишите мне в личные сообщения, я доба
Xauron
Roberto Liguoro
Эксперты
XAURON EA – Smart Gold Breakout Expert Advisor XAURON is a Premium Gold Expert Advisor designed to capture explosive breakouts on XAU/USD using high-precision algorithms, dynamic protection and real-time adaptability to market conditions. LINK TO MYFXBOOK LIVE SIGNAL Trading performance can vary significantly depending on multiple factors, including: Broker conditions Execution speed and slippage Latency VPS quality Market conditions at the time of use Furthermore, it’s common to observe a
Bitcoin Prince EA
Fathy Mohamed Mohamed Abouelnaga
1 (1)
Эксперты
Trade Bitcoin Like Never Before—Faster, Smarter, and More Profitable! Why Choose  Bitcoin Prince  EA ?  Lightning-Fast Execution— Built  for speed, it enters and exits trades at the optimal moment, ensuring you   never miss a profitable setup   again. Proven  Bitcoin-Specific  Strategy  – Unlike generic EAs, Bitcoin  Prince  EA  is  fine-tuned exclusively for BC/USD , adapting to Bitcoin's  unique volatility and liquidity. No Emotions, No Guesswork Our   advanced algorithm   removes human erro
Ape Alpha Propfirm Edge
Jacob Hooper
Эксперты
Описание APE (Alpha Prop Edge) APE — это торговый советник, основанный на стратегии возврата к среднему. Он определяет чрезмерные рыночные движения и реагирует с помощью логики, направленной против тренда, согласно заранее заданным условиям. Система включает встроенные элементы управления рисками, такие как опциональные дневные лимиты убытков и конфигурируемые механизмы выхода. Пользователь может настраивать параметры в зависимости от размера счёта или условий оценки. Тестирование на историческ
BenefitEA Mt5
Vsevolod Merzlov
Эксперты
Benefit EA Используется только на счетах с хеджированием. Benefit EA - безиндикаторный гибкий сеточный советник со специальными точками входа, обеспечивающие статистическое преимущество,выявленное с помощью математического моделирования рыночных паттернов. В советнике не используется стоп-лосс, все сделки закрываются по тейк-профиту или трейлинг-стопу. Есть возможность планирования увеличений лота. Функция «Фильтр времени» - устанавливается в соответствии с внутренним временем терминала, соглас
EA Supremacy NT
Dmytro Melnyk
Эксперты
Наша команда - @Supremacy_Lab - рада представить свой первый продукт - EA_Supremacy_NT - уникальное техническое решение для day трейдинга, скальпинга и следования за трендом. EA_Supremacy_NT - это неавтоматическая версия нашего основного автоматизированного советника, который будет опубликован позже. Это действительно инновационный продукт, основанный на нетрадиционном подходе к обработке рыночных данных. Заложенный в основу алгоритм позволяет трейдерам извлекать максимально возможную прибыль
Traders Toolbox
Jason Kisogloo
3 (2)
Эксперты
Traders Toolbox Premium  - это универсальный инструмент   создан на основе обширного обучения общим торговым стратегиям с целью автоматизации этих стратегий и расчетов.   Функции: 19 отдельных сигналов   - Каждый из этих сигналов ,   которые   смещены в нейронной сети конфигурации стиля ,   чтобы составить окончательный / общий результат.   Каждый сигнал имеет свои собственные настройки,   которые   при необходимости   можно   настроить или оптимизировать.   Всестороннее On   экран    Дисплей
Ew3
Roberto Alencar
Эксперты
EW3 - Expert Advisor for Forex Mean Reversion Trading Overview An Expert Advisor designed to operate on mean reversion strategy with disciplined risk management, avoiding high-risk approaches such as grid or martingale methods. Key Features • Mean Reversion Strategy: Identifies and trades market correction movements • Multi-Symbol Support: Operates on 26 currency pairs simultaneously • Centralized Risk Control: Global stop loss and take profit management across all positions • Multi-Timeframe
GoldPulser EA
Mohamed Hamdi Kaaniche
Эксперты
GoldPulser EA - Description pour le MQL5 Market English Description GoldPulser EA - Advanced Multi-Currency Scalping & Trend Following System GoldPulser EA is a sophisticated trading system that combines scalping precision with trend-following reliability. Designed for Forex traders seeking consistent returns, this expert advisor utilizes a proprietary algorithm to identify high-probability trading opportunities across multiple currency pairs. Key Features: Multi-timeframe analysis for accurate
Ai General EA MT5
Indra Maulana
Эксперты
30% discount only for 3-month subscription, message me : https://www.mql5.com/en/users/taiberhyphecu 70% refund policy (full version only) A fully automatic expert Designed and produced 100% by artificial intelligence, with the world's most advanced technology All trades have profit and loss limits, with the best and least risky market strategy, without using dangerous strategies such as Martingale and hedges, etc. A specialist who has been trained by artificial intelligence for years to correc
Gold Grabber Grid Hedge
Israel Odartei Lamptey
Эксперты
GOLD GRABBER Israel L. MT5 Grid-Hedge EA ВНИМАНИЕ: Советник оптимизирован Только для GOLD (XAUUSD) – тестируйте на других парах на свой страх и риск! (Минимальный капитал: $1000) Скачать готовые настройки можно по ссылке: Используйте эти настройки для XAUUSD: https://drive.google.com/drive/folders/1FBfc-eE7B7APhZ-P754R76d3xih8OnXX?usp=sharing Профессиональная сеточная торговая система с расширенным управлением рисками Данный продвинутый советник использует двухнаправленную сеточную стратегию, о
MAX Xauusd MT5
Peng Peng Gao
Эксперты
MAX XAUUSD – The Intelligent Trading System for the Gold Market Dear Traders, I am   MAX XAUUSD , the latest member of the trend-following intelligent trading system family, designed for exceptional performance. My specialty?   Gold . That’s right, I trade the Gold/USD pair with precision and confidence, offering unparalleled trading opportunities in the shining gold market. Why Choose MAX XAUUSD? Intelligent Trend-Following System Utilizes advanced trend-following algorithms to   minim
Master Oscillators
Ioannis Xenos
Эксперты
Познакомьтесь с Master Oscillators, ботом, который делает торговлю простой и гибкой! Выбирайте сигналы RSI, CCI или Stochastic и создавайте свою собственную стратегию. Этот бот предлагает вам множество инструментов, таких как фильтр MA, динамические размеры лотов, калькулятор Критерия Келли, динамические уровни SL и TP, и многое другое. Независимо от вашего стиля торговли, Master Oscillators здесь для вас. Он предоставляет вам важную информацию, статистику и многое другое, при этом всегда обеспе
Stealth 150 DE40
Szymon Jan Szarowski
4 (1)
Эксперты
Простите за выдающуюся доходность 340% годовых! Да, вы всё правильно прочитали: такие результаты тестирования в 340% годовых почти что неприлично хороши. Но, пожалуйста, не поймите меня неправильно — это не маркетинговый трюк, а результат чистого программирования и честных бэктестов. Конечно, такие "сказочные" доходности не могут сохраняться вечно, ведь через несколько лет любой советник в тесте сталкивается с ограничениями по объёму лота. Тем не менее: Stealth 150 DE40 показывает, на что
Prop Grid
Ioannis Xenos
5 (1)
Эксперты
XignalCoding Prop Grid EA Build your own strategy. Pass prop firm challenges with confidence. The XignalCoding Prop Grid EA is a highly flexible and powerful trading tool designed for traders who want full control over their strategy, grid system, and risk. Whether you're testing ideas or aiming to pass prop firm challenges like FTMO, this EA gives you the structure and safety you need. Main Features Custom Strategy Creation Choose your entry signal: RSI, CCI, Stochastic, Williams, Bollinger Ba
Crystal Algo Pro
Muhammad Jawad Shabir
Эксперты
CRYSTAL AI PRO v7.21 — советник MT5 Обзор CRYSTAL AI PRO — автоматическая система для XAUUSD (золото) и основных валютных пар. Управляет входами, SL/TP, трейлингом и контролем просадки по фиксированным правилам. Прибыль не гарантируется; см. предупреждение о рисках. Требования Платформа: MetaTrader 5 Тип счёта: ECN/RAW рекомендуется Подключение: 24/7 (желательно VPS) Таймфреймы: M1–H4 Начальная настройка Включите Algo Trading . Прикрепите советник к графику (один символ — один график). В Input
GOLD Max MT5
Peng Peng Gao
Эксперты
GOLD MAX — A New Era in Gold Trading Intelligence Welcome to a whole new dimension of gold trading! We proudly present   GOLD MAX , the latest member of the Trend Intelligent Trading System family, specializing in precise trading of   XAUUSD (Gold/USD) . No matter how the market fluctuates, GOLD MAX leverages exceptional strategies and stable performance to help you seize brilliant trading opportunities in the gold market! Why Choose GOLD MAX? Smart Trading, Focused on Gold Trend
DayRest
Viktor Timofeev
Эксперты
ПРИНЦИПЫ DAYREST: с оветник   основан на контр-трендовой стратегии Мы используем две особенности: 1. Наличие коррекций в тренде. Как правило, после поступательных импульсов всегда происходит "откат". 2.   Цикличность рынка. Цена ходит между историческими максимальными и минимальными значениями. Наибольшая вероятность коррекции фиксируется при достижении ценой границ этого канала. Сигналом для открытия позиции служит пересечение ценой верхней или нижней границы индикаторов Price Channel и EMA. Эт
TecBot
Rodrigo Santhiago Batista Dos Reis
Эксперты
Scalper EA Pro - Высокоточный робот для автоматической торговли!   FOR GOLD - XAUUSD Что нового в версии 3.0? После месяцев разработки и тщательного тестирования мы представляем самую продвинутую и надежную версию Scalper EA Pro! С новыми интеллектуальными фильтрами, улучшенным управлением рисками и более точными входами, этот советник создан для работы на рынках с максимальной эффективностью. Ключевые обновления: Настраиваемый фильтр тренда Теперь с настраиваемыми EMA (по ум
Другие продукты этого автора
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (1)
Эксперты
Одна из самых мощных автоматических торговых стратегий 2025 года Мы преобразовали одну из сильнейших ручных торговых стратегий 2025 года в полностью автоматический торговый советник , основанный на TMA (треугольная скользящая средняя) с логикой CG . Данный Expert Advisor разработан для точных входов, умных отложенных ордеров и строгого контроля риска , что делает его подходящим как для валютных пар Forex, так и для золота (XAUUSD) . Советник лучше всего работает на ECN-счетах со спредом ниже 10
LENA Scalp
Cence Jk Oizeijoozzisa
4.4 (5)
Эксперты
LENA Scalp С передовой технологией стоп-лосса с использованием искусственного интеллекта Lena Expert Advisor предлагает инновационный опыт торговли. Робот Lena избегает больших уровней стоп-лосса, мартингейла и сеточной торговли. Вместо этого используется динамическая система стоп-лосса, которая адаптируется к рыночным условиям. Анализ на основе искусственного интеллекта помогает выявлять ключевые рыночные возможности, соответствующие разработанной стратегии. Это автоматизированное торговое ре
Jesko
Cence Jk Oizeijoozzisa
Эксперты
Jesko EA  Jesko — это особый торговый советник , созданный на основе проверенной стратегии, которая оптимизировалась и тестировалась в течение многих лет. Он был протестирован на реальных счетах и показал себя как прибыльное и низкорисковое решение . Теперь мы решили сделать его доступным для всех. Signal live       Четыре месяца реального счета  Простая установка  Работает у любого брокера (рекомендуется ECN)  Минимальный депозит: 100$ 1,5 мин.: Золото Для тестирования: убедитесь, что на график
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв