Jackal
- Эксперты
- Версия: 1.1
- Обновлено: 10 августа 2025
Советник Jackal – Торговая стратегия
Золото M1 | ECN-счёт: Работает с любым брокером
Jackal EA основан на многоуровневой и интеллектуальной стратегии прорыва, сочетающей продвинутое управление рисками и прибылью для адаптации к рыночной динамике.
1. Стратегия ловушки прорыва
После подтверждения рыночных условий, советник размещает два отложенных ордера в противоположных направлениях:
- Buy Stop выше текущей цены
- Sell Stop ниже текущей цены
Эта настройка гарантирует вход в рынок при сильном направленном движении без попытки предсказать его направление.
2. Умное управление сделками
- Начальный Stop Loss (SL): Фиксированный стоп-лосс для ограничения риска.
- Трейлинг-стоп: При достижении прибыли SL автоматически следует за ценой.
- Режим без убытка: При достижении определённой прибыли SL переносится выше точки входа для гарантии чистой прибыли.
3. Системы восстановления и защиты прибыли
- Умное закрытие: При убытке система стремится закрыть следующую сделку с прибылью, компенсируя предыдущий убыток.
- Восстановление просадки: Активируется при определённых условиях для управления плавающими убытками.
Руководство по входным параметрам
Советник Jackal полностью настраиваем с помощью входных параметров:
Управление лотами
- LotsSize: Фиксированный размер лота.
- LotsPer1000: Если LotsSize = 0, размер лота рассчитывается от баланса (например, 0.01 на $1000).
- MinLots / MaxLots: Минимальный и максимальный размер лота.
Основные торговые параметры
- Limit: Расстояние от текущей цены до отложенных ордеров.
- def_SL: Начальное значение стоп-лосса в пунктах.
- MaxDailyTrades: Максимальное количество сделок в день.
- DailyProfitLimit: Лимит прибыли в день, после которого торговля останавливается.
Продвинутое управление прибылью и рисками
Трейлинг-стоп:
- Start_trailing: Сколько пунктов прибыли до активации трейлинг-стопа.
- Distance_trailing: Расстояние от цены до SL.
Режим без убытка:
- EnableRiskFree: Включить/отключить режим.
- RiskFreePips: Профит до включения режима.
- RiskFreeProfitPips: Пункты сверх входа для фиксации прибыли.
Умное восстановление:
- EnableSmartClose: Включить умное закрытие.
- EnableDrawdownRecoveryClose: Включить восстановление просадки.
Торговые фильтры
- def_MaxSpread: Максимальный спред для торговли.
- EnableMAFilter: Фильтр по скользящей средней (по тренду).
- BB_PARAM / RSI_PARAM: Параметры индикаторов Bollinger Bands и RSI.
- StartHour / EndHour: Разрешённое торговое время.
Технические параметры
- MyMagicNumber: Уникальный ID для сделок советника.
- Slippage: Максимальный допустимый проскальзывание цены.