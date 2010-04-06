TW Trend Hunter MT5

TW Trend Hunter MT5 – 高精度黄金剥头皮及趋势策略的专家顾问  

TW Trend Hunter MT5 并不是普通的交易机器人 — 它是一款经过实地测试的复杂专家顾问，旨在通过利用清晰的趋势信号和严格的风险管理，在波动市场中表现出色。


主要特点：

  1. 每次只执行一笔交易，以更好地控制风险
  2. 短期和长期水平上的智能趋势识别
  3. 灵活的交易时段安排以匹配您的策略
  4. 完全专注于基于趋势的策略
  5. 完整的风险管理，包括止盈和止损
  6. 止损保持隐蔽并完全受控
  7. 经验证的结果：约85%的胜率和高达20%的资金增长
  8. 紧密的回撤管理以确保投资组合安全
  9. 简单设置、免费更新和专门支持


无论您是刚刚起步还是已经是经验丰富的交易者，TW Trend Hunter MT5 都为黄金剥头皮和基于趋势的交易系统提供了可靠的优势。


最大性能的最佳设置：

  • 经纪商：选择一个持续低点差的经纪商
  • 推荐账户类型：ECN 或 ECN_Pro
  • 最低起始余额：$2000
  • 杠杆：最低 1:500
  • 最适合与 XAUUSD 和主要外汇对配对
  • 需要 VPS 以确保 24/7 不间断操作


有关完整的设置和使用指南，请参考我们的综合教程和视频演练。

https://www.mql5.com/en/blogs/post/763412


作者的更多信息
TW Swing Trading
Altan Karakaya
专家
TW Swing Trading EA：外汇趋势跟随型机器人，助您实现稳定收益 TW Swing Trading EA 是一款全自动的波段交易机器人，专为 XAUUSD 在 M30 和 H1 时间框架上设计。它采用先进的趋势过滤器、自适应止损逻辑和内置资金保护机制，在不断变化的市场环境中实现高精度和低回撤，提供稳定的表现。 为什么选择 TW Swing Trading EA？ 一笔交易，一个专注 该 EA 每次仅保持一个活跃仓位，帮助您精准控制风险并减少潜在回撤。 更智能的市场识别 通过三阶段趋势过滤器，它能够识别高概率机会并过滤掉虚假信号。 全面的资金管理 配备 止盈 (TP)、止损 (SL) 和移动止损 ，确保每一笔交易从进场到出场都受到监控和保护。 交易时段控制 可根据您偏好的交易时段限制交易活动。 验证过的表现 成功率约 70% ，回撤控制在 10–15% 。 自适应保护 止损和止盈水平根据市场变化自动调整，在波动期间保护您的资金。 专为黄金定制 特别针对 XAUUSD 的 M30 和 H1 时间框架优化，在波段与趋势行情中盈利潜力更高。 无忧体验 安装快速，终身免费更新
TW Support Resistance Level MT5
Altan Karakaya
指标
support resistance levels indicator   mt5： 此工具是一个多时间框架指标，能够在图表上识别和绘制支持和阻力线以及斐波那契水平，其准确性与人眼相同。TW 外汇支持和阻力水平具有复杂的算法，可以扫描图表以识别先前的价格稳定和反弹水平，并记录触碰次数。 您是否厌倦了手动绘制支持和阻力水平以及斐波那契回撤？ 查看此产品的功能；您会感到惊讶。 产品特点： 1. 次要和主要水平：您可以根据自己的喜好自定义次要和主要水平，并使用高级算法删除额外水平。 2. 水平触碰次数：TW 支持阻力水平与突破 mt5，计算并提供每个水平在过去被触碰的次数，使您能够评估每个水平的强度。 3. 斐波那契水平：最后一波的斐波那契水平动态绘制，这使您能够检查这些水平与静态支持和阻力水平计算器获得的值之间的对齐。 4. 开发者缓冲区：该产品包括开发交易策略所需的缓冲区。 5. 适用于所有货币和时间框架：您可以将 TW 支持和阻力水平用于黄金、欧元、英镑、美元等。 6. 简单且可定制的用户界面：该产品的用户界面非常简单且可定制，允许您根据自己的喜好个性化或禁用颜色
TW Scalper Robot MT5
Altan Karakaya
专家
TW Scalper Robot MT5：黄金 (XAUUSD) 专业剥头皮机器人 正在寻找一种智能且可靠的方法来最大化黄金市场利润吗？ TW Scalper Robot MT5 是一款专为黄金剥头皮交易设计的强大智能交易顾问（EA）。它结合了三种先进指标与精确的交易算法，帮助您像专业人士一样捕捉市场趋势。凭借内置的风险管理策略，每一笔交易都在信心与保护下完成。 TW Scalper Robot 的主要功能 单笔交易模式 – 只专注于最佳入场点，严格控制风险。 趋势识别 – 双重过滤器，高精度捕捉趋势。 资金保护 – 内置止盈、止损、移动止损与保本。 灵活的交易时间 – 可根据喜好设定运行时段。 智能止损 – 合理设置，最大限度减少亏损。 强劲表现 – 胜率70–80%，回撤10–30%。 成交量分析 – 在入场前确认趋势强度。 优化的移动止损 – 检测技术位，确保安全出场。 风险警报 – 高风险交易前发出提示。 黄金剥头皮专用 – 适用于XAUUSD的M1和M5周期。 MT5版本数据更可靠、结果更优化。 简单安装 + 免费更新 – 终身支持。 推荐设置以获得更好表现： 经纪商：
TW Sniper EA MT5
Altan Karakaya
专家
TW Sniper EA – 黄金剥头皮机器人，基于趋势跟随策略的XAUUSD交易 TW Sniper EA MT5 是一款专业的外汇智能交易顾问 (Forex Expert Advisor)，专为黄金交易 (XAUUSD) 设计。它采用先进的趋势跟随剥头皮策略，即使在高度波动的市场条件下也能提供稳定的表现。这款黄金剥头皮EA专注于伦敦和纽约关键交易时段的精确交易，在保持严格风险控制和专业资金管理的同时，实现稳定增长。通过这款全自动黄金交易机器人，交易者可以获得可靠的结果、简单的安装以及长期的投资组合安全。 Why Choose TW Sniper EA? Optimized Risk Control 每次仅执行一笔XAUUSD交易，并采用先进的风险管理。 Capital Protection 多重保护算法保障您的交易账户安全。 Professional Money Management 隐藏的止损 (SL) 和止盈 (TP)，并具备严格的回撤控制。 Proven Performance 胜率高达80%，月度资金增长可达20%。 Session Optimization 专为伦敦和
TW Calendar MT5
Altan Karakaya
指标
该新闻助手旨在从主要发布源获取交易者所需的经济事件，这些发布源基于终端的市场观察，通过各种简单的过滤器实时发布新闻。 外汇交易者利用宏观经济指标就买卖货币做出明智的决定。例如，如果交易者认为美国经济增长速度将超过日本经济，他们可能会买入美元并卖出日元。 本产品特点： 根据经纪商的市场观察显示项目 数值一经发布 从活动发布者的主要来源接收信息 发布事件值时发出警告 轻松过滤的可能性 显示最近的事件 在事件值发布前 X 分钟发出警报 有用的事件描述 显示事件的当前值和预测以及重要性 简单易用的图形用户界面 明暗主题 能够最小化和移动面板 简易安装 您可以使用这一基本工具结合专业的信号指标来分析趋势。 再赠送一件 产品。 根据经纪商的市场观察显示项目： 该软件根据您经纪商的市场观察终端时间显示过滤后的事件，因此 您无需 转换或计算事件的 时间间隔 ，并且可以轻松计算它们的发布时间。 发布事件的主要来源发布新闻后立即显示值： TW Calendar 使用事件发布者的 主要来源 来接收事件，因此该产品能够显示一些其他信誉良好的外汇日历提供商网站上未显示的事件。 数值一发布就报警并显示：
FREE
TW Volume Signal Pro MT5
Altan Karakaya
指标
TW Volume Signal Pro MT5 利用先进的人工智能技术和专有智能算法，让您在黄金市场中交易更有信心，带来独特且无与伦比的交易体验。 您是否正在寻找高精度和卓越的黄金市场交易信号？  通过 TW Volume Signal Pro MT5，您可以成为专业交易者，并在黄金市场取得巨大成功。立即免费试用！ TW Volume Signal Pro MT5 的主要特点： 精准信号，固定止盈和止损 快速识别市场趋势变化 实时进出场提醒 三重利润目标的风险管理 安全区域自动止损 完全可调和自定义 在图表旁显示信号历史 在黄金和外汇市场表现出色 适合剥头皮交易者（M5 和 M15） 可在策略测试器中测试 为何选择此产品？ 高准确性：精确且固定的信号 易用性：简洁友好的界面 灵活性：可自定义设置，兼容您的个人策略 可测试性：可以回测并精确计算盈利 购买此产品可获得价值 $37 的赠品。 要了解如何设置该产品，请阅读此文章。 https://www.mql5.com/en/blogs/post/759779 我们的客服团队随时为您解答！
TW Trend Sniper MT4
Altan Karakaya
5 (5)
指标
TW Trend Sniper：最佳趋势策略 TW Trend Sniper 指标利用先进的技术分析技术的智能组合，帮助您准确识别市场趋势并及时接收获利交易信号。Trade Wizards 的专有公式以及价格行为分析、斐波那契水平和其他技术分析工具为您提供精确可靠的交易信号。该指标是专业交易员和熟练程序员共同努力的结果，旨在为交易员提供强大而高效的工具。 您是否正在寻找一种强大的工具来准确预测和识别金融市场的进入和退出点？ “TW趋势狙击手”产品采用最先进的技术和人工智能算法，为您提供精准可靠的交易信号。 如果您正在寻找一款专业且强大的金融市场技术分析和盈利工具，那么本产品是您的最佳选择。使用本产品，您可以： 节省时间：依靠精确的信号意味着您不再需要复杂且耗时的分析。 降低交易风险：通过利用安全的盈亏水平以及智能风险管理，您可以防止重大损失。 实现可持续利润：通过准确识别进入点和退出点，您可以充分利用有利可图的市场机会。 增强信心：使用这个强大而可靠的工具可以让您更有信心地在市场上进行交易。 灵活的设置：您可以轻松自定义各种资产类型和时间范围的信号。该产品适用于所有货币和 5
TW Sniper EA MT4
Altan Karakaya
专家
TW Sniper EA – 黄金剥头皮交易专家顾问，用于 XAUUSD 趋势交易 TW Sniper EA MT4 是一款先进的黄金交易外汇专家顾问，基于精确的趋势逻辑设计，即使在高波动市场环境下也能提供稳定表现。这款强大的黄金剥头皮机器人专注于 XAUUSD 的关键交易时段，确保持续盈利，同时严格控制风险并实施专业资金管理。凭借其智能自动化策略，交易者可以体验可靠的交易结果、简单的设置流程以及长期投资组合安全。 为什么选择 TW Sniper EA？ 独家剥头皮策略，基于趋势跟随逻辑 每次只执行一笔交易，实现优化风险控制 多重保护算法保障交易资金安全 高级资金管理，隐藏止损 (SL) 和止盈 (TP) 严格的回撤控制，保障账户安全 胜率高达 80%，潜在月度资本增长 20% 针对伦敦和纽约交易时段的 XAUUSD 黄金交易优化 简单安装，终身免费更新，并提供专属支持 无论您是新手还是经验丰富的交易者，TW Sniper EA MT4 都能在黄金剥头皮及趋势交易系统中提供可靠优势。 最大化性能的最佳设置： 经纪商：选择点差稳定低的 账户类型：推荐 ECN 或 ECN_Pro
TW Session
Altan Karakaya
指标
该产品旨在根据您的经纪商服务器的时区显示 15 个国家的交易时段，并根据您所需的设置提供各种显示模式，以防止图表拥塞，并可以根据用户所需的时间设置时段。 外汇市场上的太阳永远不会落下，但它的节奏随着不同交易时段的节拍而舞动。了解这些交易时段、它们的重叠部分以及它们独特的氛围对于任何想要跟随市场而不是对抗市场的外汇交易者来说至关重要。 Tokyo China London Canada New York Moscow Saudi Arabia ... USDJPY   ***   *   *** AUDJPY   *** NZDUSD   *     *** EURAUD   ** GBPUSD   ***   *** EURCHF   *** USDCHF   *   *** GBPJPY  ***      ***            EURUSD       ***      ***       USDCAD          ***   ***       EURCAD        
FREE
TW Session MT4
Altan Karakaya
5 (1)
指标
该产品旨在根据您的经纪商服务器的时区显示 15 个国家的交易时段，并根据您所需的设置提供各种显示模式，以防止图表拥塞，并可以根据用户所需的时间设置时段。 外汇市场上的太阳永远不会落下，但它的节奏随着不同交易时段的节拍而舞动。了解这些交易时段、它们的重叠部分以及它们独特的氛围对于任何想要跟随市场而不是对抗市场的外汇交易者来说至关重要。 Tokyo China London Canada New York Moscow Saudi Arabia ... USDJPY   ***   *   *** AUDJPY   *** NZDUSD   *     *** EURAUD   ** GBPUSD   ***   *** EURCHF   *** USDCHF   *   *** GBPJPY  ***      ***            EURUSD       ***      ***       USDCAD          ***   ***       EURCAD        
FREE
TW Volume Signal Pro MT4
Altan Karakaya
指标
TW Volume Signal Pro MT4  利用先进的人工智能技术和专有智能算法，让您在黄金市场中交易更有信心，带来独特且无与伦比的交易体验。 您是否正在寻找高精度和卓越的黄金市场交易信号？ 通过 TW Volume Signal Pro MT4，您可以成为专业交易者，并在黄金市场取得巨大成功。立即免费试用！ TW Volume Signal Pro MT4 的主要特点： 精准信号，固定止盈和止损 快速识别市场趋势变化 实时进出场提醒 三重利润目标的风险管理 安全区域自动止损 完全可调和自定义 在图表旁显示信号历史 在黄金和外汇市场表现出色 适合剥头皮交易者（M5 和 M15） 可在策略测试器中测试 为何选择此产品？ 高准确性：精确且固定的信号 易用性：简洁友好的界面 灵活性：可自定义设置，兼容您的个人策略 可测试性：可以回测并精确计算盈利 购买此产品可获得价值 $37 的赠品。 要了解如何设置该产品，请阅读此文章。 https://www.mql5.com/en/blogs/post/759779 我们的客服团队随时为您解答！
TW Support Resistance Level MT4
Altan Karakaya
指标
support resistance levels indicator mt4： 此工具是一个多时间框架指标，能够在图表上识别和绘制支持和阻力线以及斐波那契水平，其准确性与人眼相同。TW 外汇支持和阻力水平具有复杂的算法，可以扫描图表以识别先前的价格稳定和反弹水平，并记录触碰次数。 您是否厌倦了手动绘制支持和阻力水平以及斐波那契回撤？ 查看此产品的功能；您会感到惊讶。 产品特点： 1. 次要和主要水平：您可以根据自己的喜好自定义次要和主要水平，并使用高级算法删除额外水平。 2. 水平触碰次数：TW 支持阻力水平与突破 mt4，计算并提供每个水平在过去被触碰的次数，使您能够评估每个水平的强度。 3. 斐波那契水平：最后一波的斐波那契水平动态绘制，这使您能够检查这些水平与静态支持和阻力水平计算器获得的值之间的对齐。 4. 开发者缓冲区：该产品包括开发交易策略所需的缓冲区。 5. 适用于所有货币和时间框架：您可以将 TW 支持和阻力水平用于黄金、欧元、英镑、美元等。 6. 简单且可定制的用户界面：该产品的用户界面非常简单且可定制，允许您根据自己的喜好个性化或禁用颜色和项
TW Scalper Shoot MT4
Altan Karakaya
指标
TW Trend Scalper Indicator: TW Scalper Shoot 为您提供独特的交易体验，利用最新的交易策略和人工智能技术。该产品满足剥头皮交易者的多样化需求，提供两种不同类别的信号： 今天就测试这个卓越的产品，开始您成为趋势剥头皮交易者的独特体验。 信号类别： 1. 长期和安全信号：这些信号使用价格行为策略（聪明资金规则）、斐波那契水平、支撑和阻力水平以及移动平均线进行识别。该类别中的信号用红色和蓝色箭头及特定目标显示，非常适合寻求长期和可靠交易的交易者。 2. 剥头皮信号（适合专业剥头皮交易者）：除了上述策略外，这些信号还利用独特的 Trade Wizards 指标公式和人工智能降噪方法。剥头皮信号以白色箭头添加到第一类信号中，适合外汇剥头皮交易者。 剥头皮指标的独特功能： 1. 信号不变色：信号、SL 和 TP 完全不变且具有高准确性。 2. 精确检测变化趋势：使用两步过滤器高精度识别变化趋势。 3. 视觉和音频警报：警报以闪烁形式显示在图表上，并在图表旁的窗口中显示入场、TP 和 SL 的价格数字。 4. 三个利润目标区域：为了管理
TW Scalper Robot MT4
Altan Karakaya
专家
TW Scalper Robot MT4：专业剥头皮交易智能顾问： 您是否正在寻找在黄金市场中快速、智能盈利的专业解决方案？ TW Scalper Robot 是一款专为剥头皮交易设计的机器人，它结合了3种先进指标和精确的交易算法，助您成为真正的趋势猎手。借助先进的风险管理策略，该机器人能够在全面保护的情况下执行您的交易头寸。 TW Scalper Robot 的主要特点： 1- 同一时间仅开一个仓位： 专注于成功率最高的单一交易，避免不必要的进场，保持风险控制。 2- 精确识别趋势变化： 利用双重过滤器，高精度识别市场趋势。 3- 完整的资金管理： 每一单都设置止盈、止损、移动止损和平衡点，确保资金始终安全。 4- 支持交易时段设置： 您可以设置机器人在特定时间运行。 5- 智能安全止损： 止损位设置在逻辑且安全的位置，最大限度降低潜在损失。 6- 在合理条件下的表现： 胜率：70% 到 80% 回撤：约10% 到 30% 7- 市场成交量分析： 通过成交量指标判断趋势的强度与有效性。 8- 显示适合设置移动止损的水平： 识别长期趋势中的技术水平，以便设置追踪止损。 9- 风险警
TW Trend Hunter MT4
Altan Karakaya
专家
TW Trend Hunter MT4 – 黄金与趋势交易的超强剥头皮EA TW Trend Hunter MT4 不仅仅是一个普通的交易机器人 —— 它是一个智能、经过实战检验的系统，能够通过清晰的趋势信号和严格的资金管理，在快速变化的市场中脱颖而出。 主要特点： 每次仅持有一个活跃仓位 智能识别短期和长期趋势 可根据您喜欢的交易时段自定义交易时间表 基于趋势的交易策略 完整的资金管理（含止损和止盈） 隐藏且可控的止损 经过验证的表现：胜率约 85% ，股本增长20% 精确的回撤控制 安装简便，免费更新和全面支持 无论您是新手还是专业交易者，TW Trend Hunter MT4 都能为您的黄金剥头皮和趋势交易提供可靠优势。 推荐设置以获得更好性能： 经纪商：任何低点差的经纪商 账户类型：ECN 或 ECN_Pro 最低账户余额：$2000 推荐杠杆：至少 1:500 推荐交易品种： XAUUSD 及主要货币对 需要VPS支持全天候运行 有关此专家顾问的完整安装与操作说明，请参阅我们的详细教程文章和视频。 https://www.mql5.com/en/blogs/post/
TW Wolf Martingale MT4
Altan Karakaya
专家
TW Wolf Martingale MT4 – 具备智能风险管理的高级网格交易 EA TW Wolf Martingale MT4 是一款高级网格交易 EA 和外汇智能交易系统（Expert Advisor），专为需要全面风险控制、灵活执行能力以及在不同市场条件下进行专业交易管理的交易者而设计。 这款智能网格 EA 将结构化的网格逻辑与先进的风险管理工具相结合，使交易者无需依赖固定或激进的配置，即可将系统灵活应用于不同的交易品种、时间周期和交易风格。本高级外汇 EA 的核心重点在于受控执行和更安全的网格交易行为。 高级交易功能 1. 双重入场系统 同时支持网格交易 EA 逻辑和基于指标的入场方式，允许交易者根据市场环境灵活切换交易策略。 2. 多时间周期兼容 EA 可运行于任何时间周期，完全取决于用户的风险管理设置和交易方式。 3. 多市场支持 兼容外汇货币对、黄金（XAUUSD）、指数和加密货币，适用于具备稳定流动性和可控波动性的市场。（详细说明和参数设置请参阅文章） 4. 图表交易模式控制 通过图表上的控制面板实时切换入场行为，无需停止 EA 运行。 5. 紧急交易保护 在高风
TW Trend Sniper
Altan Karakaya
指标
TW Trend Sniper：最佳趋势策略 TW Trend Sniper 指标利用先进的技术分析技术的智能组合，帮助您准确识别市场趋势并及时接收获利交易信号。Trade Wizards 的专有公式以及价格行为分析、斐波那契水平和其他技术分析工具为您提供精确可靠的交易信号。该指标是专业交易员和熟练程序员共同努力的结果，旨在为交易员提供强大而高效的工具。 您是否正在寻找一种强大的工具来准确预测和识别金融市场的进入和退出点？ “TW趋势狙击手”产品采用最先进的技术和人工智能算法，为您提供精准可靠的交易信号。 如果您正在寻找一款专业且强大的金融市场技术分析和盈利工具，那么本产品是您的最佳选择。使用本产品，您可以： 节省时间：依靠精确的信号意味着您不再需要复杂且耗时的分析。 降低交易风险：通过利用安全的盈亏水平以及智能风险管理，您可以防止重大损失。 实现可持续利润：通过准确识别进入点和退出点，您可以充分利用有利可图的市场机会。 增强信心：使用这个强大而可靠的工具可以让您更有信心地在市场上进行交易。 灵活的设置：您可以轻松自定义各种资产类型和时间范围的信号。该产品适用于所有货币和 5 分钟以上
TW Scalper Shoot MT5
Altan Karakaya
指标
TW Trend Scalper Indicator: TW Scalper Shoot 为您提供独特的交易体验，利用最新的交易策略和人工智能技术。该产品满足剥头皮交易者的多样化需求，提供两种不同类别的信号： 今天就测试这个卓越的产品，开始您成为趋势剥头皮交易者的独特体验。 信号类别： 1. 长期和安全信号：这些信号使用价格行为策略（聪明资金规则）、斐波那契水平、支撑和阻力水平以及移动平均线进行识别。该类别中的信号用红色和蓝色箭头及特定目标显示，非常适合寻求长期和可靠交易的交易者。 2. 剥头皮信号（适合专业剥头皮交易者）：除了上述策略外，这些信号还利用独特的 Trade Wizards 指标公式和人工智能降噪方法。剥头皮信号以白色箭头添加到第一类信号中，适合外汇剥头皮交易者。 剥头皮指标的独特功能： 1. 信号不变色：信号、SL 和 TP 完全不变且具有高准确性。 2. 精确检测变化趋势：使用两步过滤器高精度识别变化趋势。 3. 视觉和音频警报：警报以闪烁形式显示在图表上，并在图表旁的窗口中显示入场、TP 和 SL 的价格数字。 4. 三个利润目标区域：为了管理
