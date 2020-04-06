TW Scalper Robot MT5
- Altan Karakaya
- Версия: 3.5
- Обновлено: 5 октября 2025
- Активации: 20
TW Scalper Robot MT5 : Профессиональный скальпинг-бот для золота (XAUUSD):
Ищете умное и надежное решение для максимизации прибыли на рынке золота?
TW Scalper Robot MT5 — это мощный советник, специально разработанный для скальпинга золота. Комбинируя три продвинутых индикатора и точные торговые алгоритмы, он помогает вам ловить рыночные тренды как профессионал. Благодаря встроенным стратегиям управления рисками каждая сделка исполняется с уверенностью и защитой.
Ключевые особенности TW Scalper Robot
- Одна сделка за раз – концентрируется только на лучшей точке входа для контроля рисков.
- Определение тренда – двухуровневый фильтр для высокой точности.
- Защита капитала – встроенные TP, SL, трейлинг-стоп и безубыток.
- Гибкое время торговли – сделки только в выбранные часы.
- Умный стоп-лосс – логичное размещение для минимизации убытков.
- Сильная производительность – винрейт 70–80%, просадка 10–30%.
- Анализ объёмов – подтверждает силу тренда перед входом.
- Оптимизированный трейлинг-стоп – определяет уровни для безопасного выхода.
- Сигналы риска – предупреждает перед высокорисковыми сделками.
- Готов к скальпингу золота – идеально для XAUUSD на M1 и M5.
- Более надёжные и оптимизированные результаты в версии MT5.
- Простая установка + бесплатные обновления – пожизненная поддержка.
Рекомендуемые настройки для лучшей работы:
Брокер: любой брокер с низким спредом
Тип счёта: ECN или ECN_Pro
Минимальный депозит: $1000
Рекомендуемое кредитное плечо: минимум 1:500
Желательно торговать XAUUSD на таймфрейме M1
VPS обязателен для работы 24/7
Полное руководство по установке и использованию советника доступно в нашей статье и видеоуроках.