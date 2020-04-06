TW Scalper Robot MT5

TW Scalper Robot MT5 : Профессиональный скальпинг-бот для золота (XAUUSD):

Ищете умное и надежное решение для максимизации прибыли на рынке золота?

TW Scalper Robot MT5 — это мощный советник, специально разработанный для скальпинга золота. Комбинируя три продвинутых индикатора и точные торговые алгоритмы, он помогает вам ловить рыночные тренды как профессионал. Благодаря встроенным стратегиям управления рисками каждая сделка исполняется с уверенностью и защитой.


Ключевые особенности TW Scalper Robot

  1. Одна сделка за раз – концентрируется только на лучшей точке входа для контроля рисков.
  2. Определение тренда – двухуровневый фильтр для высокой точности.
  3. Защита капитала – встроенные TP, SL, трейлинг-стоп и безубыток.
  4. Гибкое время торговли – сделки только в выбранные часы.
  5. Умный стоп-лосс – логичное размещение для минимизации убытков.
  6. Сильная производительность – винрейт 70–80%, просадка 10–30%.
  7. Анализ объёмов – подтверждает силу тренда перед входом.
  8. Оптимизированный трейлинг-стоп – определяет уровни для безопасного выхода.
  9. Сигналы риска – предупреждает перед высокорисковыми сделками.
  10. Готов к скальпингу золота – идеально для XAUUSD на M1 и M5.
  11. Более надёжные и оптимизированные результаты в версии MT5.
  12. Простая установка + бесплатные обновления – пожизненная поддержка.


    Рекомендуемые настройки для лучшей работы:

    • Брокер: любой брокер с низким спредом

    • Тип счёта: ECN или ECN_Pro

    • Минимальный депозит: $1000

    • Рекомендуемое кредитное плечо: минимум 1:500

    • Желательно торговать XAUUSD на таймфрейме M1

    • VPS обязателен для работы 24/7

    Полное руководство по установке и использованию советника доступно в нашей статье и видеоуроках.


