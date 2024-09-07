Indicement MT5

4.04

Добро пожаловать в Indicement!

ПОДСТАВКА ГОТОВА! -> скачать файлы набора  здесь

ЗАПУСК ПРОМО:

  • По текущей цене осталось всего несколько экземпляров!
  • Окончательная цена: 990$
  • NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers)

Лучшее комбо-предложение   ->   нажмите здесь

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ПУБЛИЧНОЙ ГРУППЕ:  Нажмите здесь  

VERSION 4.0 LIVE RESULTS

OLD VERSION FINAL RESULTS


INDICEMENT    привносит мой 15-летний опыт создания профессиональных торговых алгоритмов на рынки индексов.

Советник использует очень хорошо продуманный алгоритм для поиска лучшей цены входа и применяет несколько внутренних стратегий для распределения риска сделок.

Все сделки имеют стоп-лосс и тейк-профит, но также используйте скользящий стоп-лосс и скользящий тейк-профит, чтобы минимизировать риск и максимизировать потенциал каждой сделки.

Система построена на очень популярной и проверенной стратегии: торговля на прорывах важных уровней поддержки и сопротивления.  

Я рад сказать, что за многие годы разработки EA я усовершенствовал эту стратегию.


Этот советник разработан специально для торговли индексами US500, US30 и NAS100.

Эти рынки особенно хорошо подходят для торговли по такому типу стратегии.


Бэктесты показывают очень стабильную кривую роста с очень контролируемыми просадками и быстрыми восстановлениями. 

Этот EA был протестирован на стресс-тесте для всех 3 индексов с использованием нескольких ценовых потоков для разных брокеров. Также было проведено кросс-рыночное тестирование для устранения риска чрезмерной оптимизации.

Никаких рекламных разговоров о «нейронной сети/машинном обучении ИИ/ChatGPT/квантовом компьютере/идеальных прямых тестах на исторических данных», а реальная и честная торговая система, основанная на проверенной методологии разработки и реального исполнения.

Как разработчик, я имею +15 лет опыта в создании автоматизированных торговых систем. Я знаю, что имеет потенциал для работы, а что нет. 

Я создаю честные системы, с самой высокой вероятностью торговли, как в тестах на истории, без мошенничества.


Основные характеристики:

  • Очень прост в использовании: установите только на 1 график H1 и используйте один из предоставленных файлов набора
  • Нет сетки/Нет Мартингейла/Нет рискованного управления рисками
  • Крайне стабильная долгосрочная перспектива при использовании полного набора стратегий
  • Простота использования для фирм, занимающихся продажей недвижимости
  • Минимальный баланс счета: 150$   (используйте setfile «extreme low risk» для счетов менее 300$)


Настройка для бэктестинга: 

A) убедитесь, что вы указали ПРАВИЛЬНЫЕ СИМВОЛЫ для трех индексов в параметрах (проверьте окно MarketWatch, чтобы увидеть фактические названия индексов)

B) Выберите символ EURUSD H1 в бэктестере. Он запустит все 3 индекса из параметров, независимо от того, какой символ вы выберете в тестере

C) Установите желаемую максимальную просадку для каждой стратегии в параметрах или загрузите  файл настроек .

(посмотрите на скриншот  здесь  , чтобы увидеть, как задать имена индексов)    


Настройка для реальной торговли:

A) Загрузите EA на любой  график H1,  который вы хотите (рекомендуется EURUSD, так как он имеет наибольшее количество тиков). EA автоматически запустит 3 индекса, независимо от того, на каком графике вы его запустите.    

B) ВАЖНО: убедитесь, что вы указали ПРАВИЛЬНЫЕ СИМВОЛЫ для 3 индексов в параметрах (проверьте окно MarketWatch, чтобы увидеть фактические названия индексов) (пример  здесь  )  

C) Установите желаемую максимальную просадку для каждой стратегии в параметрах (или загрузите один из файлов настроек, доступных  здесь  )


ВАЖНО:  Для работы AUTO_GMT -> необходимо добавить URL-адрес "https : // www . worldtimeserver.com/" (уберите пробелы!!) в "разрешенные URL-адреса" в вашем терминале MT4/MT5 (инструменты -> параметры -> советники)  



Параметры:

  • ShowInfoPanel    -> отобразить информационную панель на графике 
  • Настройка размера информационной панели    -> в случае отображения 4K установите значение «2»
  • обновить информационную панель во время тестирования    -> отключено для более быстрого бэктестинга
  • Пятничный стоп-час    -> если вы не хотите, чтобы торги приостанавливались на выходных, установите значение от 0 до 23. (25 означает «отключено»)
  • SetSL_TP_After_Entry    -> включить только если ваш брокер не разрешает отложенные ордера с SL и TP
  • Использовать виртуальное истечение срока действия    -> включать только в том случае, если ваш брокер не допускает отложенные ордера с датой истечения срока действия
  • BaseMagicNumber    -> базовое магическое число, которое будет использоваться для всех стратегий
  • Комментарий к сделкам    -> комментарий, который будет использоваться для сделок
  • Удалить суффикс комментария    -> удалить часть, которая добавляет дополнительную информацию к комментариям (например, «US500_A»)
  • RunUS500    -> включить стратегию для индекса US500 (SP500)
  • US500_Symbol    -> задать название символа для пары US500 (очень важно задать его правильно!!)
  • US500_Strat1    -> включить стратегию 1 для этой пары
  • US500_Strat2    -> включить стратегию 2 для этой пары
  • US500_Strat3    -> включить стратегию 3 для этой пары
  • Значение в $ за 1 единицу перемещения    -> по умолчанию "0" (авто). Изменяйте это только если размер лота слишком велик. Спросите меня об инструкциях
  • US500_MaxSpread    -> максимально допустимый спред
  • US500_Randomization    ->  это немного рандомизирует входы, выходы и значения TrailingSL, так что у нескольких пользователей одного брокера будут немного разные сделки. Также хорошо для проп-фирм.  
  • Те  же параметры для US30 и NAS100 (USTECH)
  • EnableNFP_Filter    -> включить или выключить фильтр NFP
  • AutoGMT    -> позвольте EA рассчитать правильное смещение GMT ​​для вашего брокера, чтобы время NFP было правильным
  • GMT_OFFSET_Winter    -> для ручной настройки смещения GMT в зимнее время (когда AutoGMT выключен или во время бэктестинга!)
  • GMT_OFFSET_Summer    -> для установки смещения GMT вручную в летнее время (когда AutoGMT выключен или во время бэктестинга!)
  • NFP_CloseOpenTrades    -> заставить советника закрыть все открытые сделки при запуске NFP (за X минут до NFP)
  • NFP_ClosePendingOrders    -> заставить советника удалить все отложенные ордера при запуске NFP (за X минут до NFP)
  • NFP_MinutesBefore    -> сколько минут до события NFP, чтобы закрыть сделки и отложенные ордера
  • NFP_MinutesAfter    -> сколько минут после события NFP, прежде чем советник снова возобновит торговлю
  • УНИКАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ ТОРГОВЛИ PROPIRM    -> здесь вы можете вручную изменить входы и выходы из сделок, чтобы сделать их отличными от других пользователей советника (для фирм-пропов)
  • Метод расчета размера лота   -> здесь вы определяете, как следует рассчитывать размер лота: фиксированный размер лота, максимальный риск на стратегию или шаг размера лота
  • Startlots   -> установить значение для фиксированного размера лота, когда выбрана эта опция. Этот параметр будет использоваться как "минимальный размер лота" при использовании любого из двух других вариантов расчета размера лота
  • Максимальный риск на стратегию   -> Предпочтительная максимально допустимая общая просадка (в %) для каждой стратегии. Затем EA определит размер лота на основе исторического максимального DD этой стратегии
  • LotsizeStep    -> устанавливает значение шага, для которого советник должен увеличить размер лота с 0,01 до 0,02 лота
  • Установить максимальную дневную просадку   -> Здесь вы можете установить максимально допустимую дневную просадку (в %). Если она будет достигнута, советник закроет все сделки и отложенные ордера и будет ждать следующего дня. Это полезно для проп-фирм
  • Использовать средства вместо баланса   -> использовать средства счета для расчета всех значений размера лота
  • OnlyUp   -> это предотвратит уменьшение размера лота после убытков (более агрессивный, но более быстрый способ восстановления после убытков)
  • Часы торговли    -> здесь вы можете установить часы, в которые советник должен торговать


Отзывы 29
Dj_Hans
56
Dj_Hans 2025.11.27 19:31 
 

i m using Indicement since relase, i m very Happy with the rsults, like everey EA from Wim

Fidel Kpan
84
Fidel Kpan 2025.05.11 06:26 
 

Un EA performant avec un support exceptionnel ! Impressionné par ses performances. Il est stable, rentable et bien optimisé. Le développeur est réactif, professionnel et toujours prêt à aider, que ce soit pour l’installation, les réglages ou les conseils stratégiques. Je recommande vivement cet EA à tous ceux qui cherchent un outil sérieux, fiable, et bien accompagné !

cassfal
59
cassfal 2025.05.10 18:41 
 

Very good EA, not trading US30 atm, Wims support is the best you can trust!

Dj_Hans
56
Dj_Hans 2025.11.27 19:31 
 

i m using Indicement since relase, i m very Happy with the rsults, like everey EA from Wim

Maxim
30
Maxim 2025.10.26 19:23 
 

After almost a year of using the Indecement EA, I can say that the results have been disappointing. Throughout this time, I kept hoping it was just a bad period, a temporary cycle, or a reaction to certain news, but the performance never really improved. Every time it seemed to recover, another significant drawdown followed. In conclusion, I don’t plan to use this EA anymore unless major changes are made to its strategy or algorithm. In my opinion, small adjustments won’t make a difference — it will still lead to losses in the long run.

Ukrit Khonglao
387
Ukrit Khonglao 2025.09.24 18:11 
 

Beautiful work, Wim. I bought this EA a long time ago, paused for a while, and recently started testing it again after purchasing UBS. I really appreciate that you haven’t abandoned this EA. Solid trades so far. Daily breakout strategies for USTEC and US500 could be interesting - Overall, very happy — so far, so good.

Jorge Dominguez Martinez
455
Jorge Dominguez Martinez 2025.09.19 10:13 
 

Honest Review of “Indicement” (after ~1 year of use) This isn’t a pleasant review to write, but it’s the truthful one: after roughly a year, the EA hasn’t delivered the results I hoped for. On the positive side, Wim has replaced the US30 strategies with daily (D1) approaches. In my experience, this is a step in the right direction—D1 logic tends to be more stable, as H1 strats for indexes seems to have too much noise to predict results, and backtests on daily data usually resemble live trading more closely. However, for the other indices the gap remains. On US500 and USTEC, backtests still don’t align with real-account performance. Two of the four US500 strategies have already been replaced due to this mismatch, but none of the USTEC strategies currently mirror their backtested behavior in live trading. What I want to underline is Wim’s integrity. He’s one of the few genuinely honest EA developers on MQL5, and I’m confident he’ll keep working to turn Indicement’s performance around. I’ll update this review as progress is made.

Profalgo Limited
83383
Ответ разработчика Wim Schrynemakers 2025.09.19 10:14
thx for sharing your thoughts. I'll continue to work to improve the EA, no worries
Axel S
212
Axel S 2025.07.16 17:10 
 

It saddens me to write this review. I have used indicement since launch and has kept it running live for ~9 months now. - The result is a drawdown that equals approximately twice the drawdown in backtests. According to the developer, the max dd is expected to be around 5-6 times the risk per strategy, meaning 3% risk as used in the signal should stay below 15-18%. Currently it’s close to 30%. If all strategies theoretically would go down it’s worst expected drawdown simultaneously we would end up around here, but this is way worse than what has happened ever before according to the developer in other words. - using the prop firm setfile got me to lose my funded account. - US30 had bigger drawdowns than history and US500 performs worse than backtest but in line with drawdowns. What I find most disappointing is the fact that US30 was turned off in the live signal due to this and no information or update was given to the users. Only response has continuously been that every trader has his own responsibility. For example, current setfiles and information on this page still shows possibly outdated information. Don’t get me wrong, Wim has always been very helpful, informative and fast in response. This review might change after some more months of running it live or with future updates. What I would expect would be more information about differences from backtests published here and maybe a rearrangement of strategies etc. For example I know that NAS is still in line and has even more promising updates. Functional/more stable strategies could be left etc. There are ways to go forward using learning points from Indicement by analyzing what has happened or simply putting more focus on NAS/US100 with slightly higher lotsizes. I do welcome other points of perspective on this matter. I believe there are several ways to learn, adapt OR inform. 2015-07-16

Fidel Kpan
84
Fidel Kpan 2025.05.11 06:26 
 

Un EA performant avec un support exceptionnel ! Impressionné par ses performances. Il est stable, rentable et bien optimisé. Le développeur est réactif, professionnel et toujours prêt à aider, que ce soit pour l’installation, les réglages ou les conseils stratégiques. Je recommande vivement cet EA à tous ceux qui cherchent un outil sérieux, fiable, et bien accompagné !

cassfal
59
cassfal 2025.05.10 18:41 
 

Very good EA, not trading US30 atm, Wims support is the best you can trust!

gwayne9595
339
gwayne9595 2025.05.02 14:25 
 

Working really well, especially on Nasdaq and US500, thanks Wim! I trust his experience, he is no BS, and he has great support.

Andrii Soma
724
Andrii Soma 2025.01.27 11:56 
 

I bought the Indicement EA on the 1st day (7 September 2024) and it has been on a live account since then. First, it had a DD, and was vulnerable to news, I had a huge slippage on NFP. After Wim has added the news filter and breakout filter, this EA looks promising long term and is making profits for me now! Using in my portfolio and can recommend it. Huge thanks for Wim's support 🙌

RehanRM M
173
RehanRM M 2025.01.13 11:41 
 

This is one of my favourite EA’s I’ve been using Wims ea’s for around 7 months with the combo deal and I’m looking forward to the future. The EA had drawdown at the start although this was small and was recovered one thing to note from this is it is perfectly aligned with the backtest which I believe shows this is an honest EA from an honest person with the backtest being actually real it shows some really good potential in long term stability and profit. This is a normal strategy that dose not use gambling strategies unlike other EAs on the market like grid and martingale this is just a strategy which I like I’ve learnt the hard way to stay away from martingale systems learn from my mistakes and never go near them. There are not many EAs on the market that trade indices so even if you use other EAs I highly reccomend you purchase this ea for diversification in your portfolio. The author is very good with support and communication which is important when you are buying a ea. Overall this system is very reliable and shows amazing performance in the long run, this is an honest ea from an honest seller so I highly recommend

Profalgo Limited
83383
Ответ разработчика Wim Schrynemakers 2025.01.13 13:11
Thx mate!
Lion
389
Lion 2025.01.12 15:58 
 

I've tested this EA since it's launch and unfortunately it's in the negative consistently occasionally going to a small profit only to drop back down. I also removed certain aspects to see if I could improve the results but it made no difference so I can't quite recommend the ea (For now- though i saw there is new update). In saying that some of the devs other EAs are superb and he is super helpful and responsive.

Update 05/11/2025 - Marginal improvement (we are at break even again), it's becoming clear that this EA is a clear case of "too many cooks spoil the broth" there is a lot - too much infact going on - positive results are being offset by bad results - the simplicity of Wim's other Ea's is why they work and this one is perpetually flopping (even after literally HUNDREDS of updates - another one just came through now)!.

unfortunately Wim in my eyes is becoming one of those devs that continually pumps out EA's until he has a winner then focus' some more on that particular one. don't get me wrong I think he's a great guy but being a great guy and dev doesn't help my success trading if the tools provided don't perform.

Gravity Tool
324
Gravity Tool 2024.12.28 07:36 
 

Still a young EA at this point. It behaves like in the backtests which indicates high longterm potential. The autor's support is amazing and he is further developing his products. Very trustful and reliable. I run also his other products in a portfolio and managed to be profitable. Not for every month, of course, but in the longterm and with a decent risk management. Wim and his EAs are highly recommended!

Nice Trader
2744
Aller Uja 2024.12.19 23:15 
 

Short update – December 2025

After the latest updates and new set files I’m now running this EA on US500, NAS100 and also US30 on a separate indices account.

Results so far are very solid: around 57% win rate, profit factor about 1.18 and balance drawdown roughly 15–16%, with lower equity DD.

For an intraday indices strategy this is absolutely acceptable for me. 📊

All trades are fully automated with clear SL/TP and no martingale or grid, which is important for my risk management.

I plan to keep this EA as a long-term part of my indices portfolio. As always, I recommend new users to start on demo first and use reasonable risk settings according to their own capital. 🤖✅

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Updated: 18.05.2025

I’m adjusting my review slightly. I've paused US30 trading on my real-money account, as this pair has negatively impacted the overall performance of the EA.

Other pairs have been profitable from the start, so I’ve kept them active. US30 trading will remain active on a demo account, and if I notice improvements, I’ll consider reactivating it on the live account.

Overall, the EA appears to be profitable in the bigger picture, and I recommend using a more conservative risk management approach.

It's not impossible for the EA to have several consecutive losing months — but at the same time, the strategies show strong potential for long-term profitability based on years of development.

Let’s review and re-evaluate again in 2 to 4 months.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

edited 13.03.2025

I am changing my assessment. I have been testing this EA on a small-capital account for over six months now, and the results have not changed. And for this price, such an EA? 😀

The developer is helpful, but that only serves as good salesmanship, benefiting the developer rather than the users. No one truly evaluates the EA's actual performance.

Just like the developer's other EAs, this one does not generate real profit either. If we are talking about long-term results with just 2% annual returns in this manner, then you might as well get a fixed-term deposit at your local bank—you’d earn more with less risk.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

I have tested this EA for over 3 months on a real-money live account, and the results are still negative. I have given this EA sufficient time, and the outcome remains disappointing. Fortunately, it hasn’t destroyed the account’s capital, but simply waiting and hoping for better trades and profits feels like a waste of time at this point.

The developer, however, is very helpful and professional in their communication.

I’ll still keep it active on a small-capital account with minimal lot size, as the risk is negligible—perhaps things will improve (purely out of trust in the developer, as this is not a scammer and there is potential). I also reserve the right to change my review if I see improvements or declines in the EA’s performance.

Profalgo Limited
83383
Ответ разработчика Wim Schrynemakers 2024.12.20 06:52
Thx for the feedback!
Sharif Hamwi
203
Sharif Hamwi 2024.12.16 01:34 
 

The author support is amazing and very honest and after checking so many EAs on mql5 I can say for sure. He has the best strategies and I really do appreciate all his hard work,Indicement life trading matches backtesting very reliable EA and trustworthy author

Profalgo Limited
83383
Ответ разработчика Wim Schrynemakers 2024.12.16 07:39
thx mate! much appreciated!
Klogarg
142
Klogarg 2024.10.23 10:34 
 

The EA is excellent, real trades match the backtest and the support from Wim is outstanding.

David Alba Mourenza
631
David Alba Mourenza 2024.10.19 09:16 
 

Ugh, as soon as I put the EA in, it hasn't stopped generating losses, I have to eliminate it from my portfolio.

Evgeny Mikhaylov
864
Evgeny Mikhaylov 2024.10.17 11:40 
 

Generate losses only. Do not buy it. Profits are very rare and relatively small.

mike27399
372
mike27399 2024.09.18 07:41 
 

Schnell zugreifen solange der EA noch günstiger ist, Ich hab den EA gleich auf meinen Echtgeldkonto installiert. Ich verwende die Propeinstellung. Seit Montag live im Betrieb - jeder Tag wurde insgesamt ein Gewinn produziert - perfekt. Einfach Backtest machen bevor man den EA kauft (MT5) .

Ich verwende ICMarketsSC MT5 Broker, leider produziert der EA nur Verluste- nicht zu empfehlen

Malhar Utpalkumar Jivrajani
278
Malhar Utpalkumar Jivrajani 2024.09.16 16:51 
 

Not just limited to Indicement, Wim's other consistent products like Day Trade Pro, Gold Trade Pro are reliable if you have patience. None of Profalgo's EAs will bring you quick profit. There are loss months too. If you stick to the strategy, you will end-up in green. There are regular updates. Support is next to none. My experience with Indicement is good so far. Testing Gold Trade Pro. I will keep updating here. Wim is one of the most reliable person in this chaos. Thank you.

Moreno Dainese
1577
Moreno Dainese 2024.09.10 21:06 
 

non profittevole

12
