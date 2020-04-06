TW Wolf Martingale MT4 — это продвинутый Grid Trading EA и Forex Expert Advisor, разработанный для трейдеров, которым необходим полный контроль рисков, гибкое исполнение и профессиональное управление сделками в различных рыночных условиях.



Этот Smart Grid EA сочетает структурированную grid-логику с передовыми инструментами управления рисками, позволяя адаптировать систему к различным торговым инструментам, таймфреймам и стилям торговли без использования фиксированных или агрессивных настроек. Основной акцент данного Advanced Forex EA сделан на контролируемом исполнении и более безопасном grid-трейдинге.





Продвинутые торговые функции

1. Двойная система входа

Поддерживает как логику Grid Trading EA, так и входы на основе индикаторов, позволяя переключать стратегии в зависимости от рыночных условий.

2. Поддержка нескольких таймфреймов

EA может работать на любом таймфрейме, полностью в зависимости от настроек управления рисками и торгового подхода пользователя.

3. Поддержка нескольких рынков

Совместим с валютными парами Forex, золотом (XAUUSD), индексами и криптовалютами, подходит для рынков со стабильной ликвидностью и контролируемой волатильностью. (Подробное описание и настройки приведены в статье)

4. Управление режимом торговли на графике

Позволяет в реальном времени переключать поведение входа в сделки через элементы управления на графике без остановки EA.

5. Экстренная защита сделок

Новые входы могут быть мгновенно отключены в условиях повышенного риска, при этом уже открытые позиции продолжают активно управляться.

6. Продвинутое управление Take Profit

Поддерживает одиночные или комбинированные уровни take profit для нескольких позиций с целью оптимизации риска и прибыли в соответствии с трендом.

7. Гибкое масштабирование лота

Обеспечивает полный контроль над множителем лота и минимальной дистанцией grid для точного управления размером позиции.

8. Оповещение о несоответствии тренду

Определяет потенциальные конфликты с трендом и предупреждает трейдера, помогая избежать чрезмерных входов против рынка.

9. Мультисимвольная торговля

Позволяет одновременно управлять несколькими торговыми инструментами, включая сделки в разных направлениях.

10. Торговая статистика на графике

Отображает данные в реальном времени, такие как просадка, количество открытых позиций и общий торговый объем по каждому инструменту.

11. Несколько режимов входа

Предлагает четыре различных режима входа для адаптации поведения Safe Grid Trading EA к разным рыночным условиям.

12. Защита с помощью фильтра спреда

Включает фильтр спреда для предотвращения открытия позиций в неблагоприятных рыночных условиях.

13. Полная настройка риска

Разработан как для начинающих, так и для профессиональных трейдеров, с полностью настраиваемыми параметрами под индивидуальную толерантность к риску.





Для повышения эффективности и профессионального использования пользователи, приобретающие TW Wolf Martingale, получают профессиональный индикатор тренда для торговли в направлении рынка.





Технические рекомендации

Требования к брокеру

Любой брокер с низкими спредами и стабильным исполнением ордеров.

Тип счета

Рекомендуются счета ECN или ECN Pro.

Минимальный депозит

Валютные пары: $500

Золото (XAUUSD): $3000

Кредитное плечо

Минимально рекомендуемое плечо — 1:100.

Таймфрейм

В зависимости от уровня риска, предпочтительно H1–H4.

VPS

Для стабильной круглосуточной работы требуется VPS.





Узнать больше

Для полного руководства по настройке и подробного объяснения параметров TW Wolf Martingale mt4 ознакомьтесь с нашей подробной обучающей статьей.

https://www.mql5.com/en/blogs/post/766466

