TW Wolf Martingale MT4
- Эксперты
- Altan Karakaya
- Версия: 1.8
- Активации: 20
TW Wolf Martingale MT4 — это продвинутый Grid Trading EA и Forex Expert Advisor, разработанный для трейдеров, которым необходим полный контроль рисков, гибкое исполнение и профессиональное управление сделками в различных рыночных условиях.
Этот Smart Grid EA сочетает структурированную grid-логику с передовыми инструментами управления рисками, позволяя адаптировать систему к различным торговым инструментам, таймфреймам и стилям торговли без использования фиксированных или агрессивных настроек. Основной акцент данного Advanced Forex EA сделан на контролируемом исполнении и более безопасном grid-трейдинге.
Продвинутые торговые функции
1. Двойная система входа
Поддерживает как логику Grid Trading EA, так и входы на основе индикаторов, позволяя переключать стратегии в зависимости от рыночных условий.
2. Поддержка нескольких таймфреймов
EA может работать на любом таймфрейме, полностью в зависимости от настроек управления рисками и торгового подхода пользователя.
3. Поддержка нескольких рынков
Совместим с валютными парами Forex, золотом (XAUUSD), индексами и криптовалютами, подходит для рынков со стабильной ликвидностью и контролируемой волатильностью. (Подробное описание и настройки приведены в статье)
4. Управление режимом торговли на графике
Позволяет в реальном времени переключать поведение входа в сделки через элементы управления на графике без остановки EA.
5. Экстренная защита сделок
Новые входы могут быть мгновенно отключены в условиях повышенного риска, при этом уже открытые позиции продолжают активно управляться.
6. Продвинутое управление Take Profit
Поддерживает одиночные или комбинированные уровни take profit для нескольких позиций с целью оптимизации риска и прибыли в соответствии с трендом.
7. Гибкое масштабирование лота
Обеспечивает полный контроль над множителем лота и минимальной дистанцией grid для точного управления размером позиции.
8. Оповещение о несоответствии тренду
Определяет потенциальные конфликты с трендом и предупреждает трейдера, помогая избежать чрезмерных входов против рынка.
9. Мультисимвольная торговля
Позволяет одновременно управлять несколькими торговыми инструментами, включая сделки в разных направлениях.
10. Торговая статистика на графике
Отображает данные в реальном времени, такие как просадка, количество открытых позиций и общий торговый объем по каждому инструменту.
11. Несколько режимов входа
Предлагает четыре различных режима входа для адаптации поведения Safe Grid Trading EA к разным рыночным условиям.
12. Защита с помощью фильтра спреда
Включает фильтр спреда для предотвращения открытия позиций в неблагоприятных рыночных условиях.
13. Полная настройка риска
Разработан как для начинающих, так и для профессиональных трейдеров, с полностью настраиваемыми параметрами под индивидуальную толерантность к риску.
Для повышения эффективности и профессионального использования пользователи, приобретающие TW Wolf Martingale, получают профессиональный индикатор тренда для торговли в направлении рынка.
Технические рекомендации
Требования к брокеру
Любой брокер с низкими спредами и стабильным исполнением ордеров.
Тип счета
Рекомендуются счета ECN или ECN Pro.
Минимальный депозит
Валютные пары: $500
Золото (XAUUSD): $3000
Кредитное плечо
Минимально рекомендуемое плечо — 1:100.
Таймфрейм
В зависимости от уровня риска, предпочтительно H1–H4.
VPS
Для стабильной круглосуточной работы требуется VPS.
Узнать больше
Для полного руководства по настройке и подробного объяснения параметров TW Wolf Martingale mt4 ознакомьтесь с нашей подробной обучающей статьей.