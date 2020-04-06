TW Scalper Robot MT4

TW Scalper Robot MT4 : Профессиональный скальпирующий эксперт-советник :

Ищете профессиональное решение для быстрой и умной прибыли на рынке золота?

TW Scalper Robot — специализированный скальпирующий бот, который сочетает в себе 3 продвинутых индикатора и точные торговые алгоритмы, чтобы помочь вам стать настоящим охотником за трендами. Благодаря продвинутым стратегиям управления рисками этот робот открывает позиции с полной защитой.



Основные особенности TW Scalper Robot:

1- Только одна позиция за раз:
Сосредотачивается на одной сделке с наивысшей вероятностью успеха, избегает ненужных входов и сохраняет контроль над рисками.

2- Точное определение смены тренда:
Использует двухэтапный фильтр для высокоточной идентификации трендов.

3- Полное управление капиталом:
Каждая позиция сопровождается тейк-профитом, стоп-лоссом, трейлинг-стопом и безубыточным уровнем, чтобы ваш капитал всегда оставался в безопасности.

4- Возможность задания времени торговли:
Вы можете установить конкретное время для работы робота.

5- Умный и безопасный стоп-лосс:
Устанавливает стоп-лосс в логичных и безопасных точках, чтобы минимизировать потенциальные убытки.

6-Производительность в разумных условиях:
Процент выигрыша: от 70% до 80%
Просадка: около 10%–30%

7- Анализ объема рынка:
Использует индикатор объема для определения силы и достоверности тренда.

8- Отображение подходящих уровней для трейлинг-стопа:
Определяет технические уровни в долгосрочных трендах для размещения трейлинг-стопов.

9- Возможность предупреждения:
Эта функция предупреждает вас перед входом в сделки с высоким риском, позволяя при необходимости приостановить робота и снова активировать его после снижения риска.

10- Умные входы с оптимизированным стопом:
Стоп-лосс устанавливается на основе силы сигнала для достижения оптимального соотношения риск/прибыль.

11- Подходит для золота и коротких таймфреймов (M1 и M5):
Полностью оптимизирован для скальпирующей торговли по символу золота (XAUUSD).

12- Простая установка + бесплатные обновления:
С выделенной поддержкой и постоянными обновлениями вы всегда будете на шаг впереди рынка.


Рекомендуемые настройки для лучшей производительности:


  • Брокер: Любой брокер с низким спредом
  • Тип счета: ECN или ECN_Pro
  • Минимальный баланс: $1000
  • Рекомендуемое кредитное плечо: не менее 1:500
  • Предпочтительно торговать на XAUUSD и на минутном таймфрейме.
  • Использование VPS обязательно для круглосуточной работы

Для полного руководства по установке и использованию этого советника ознакомьтесь с нашей обучающей статьёй и полными видеоуроками.

https://www.mql5.com/en/blogs/post/762670

Рекомендуем также
Breakout Lookback Bars
Yeoh Kia Gee
Эксперты
Breakout Lookback Bars EA 1. OVERVIEW Breakout Lookback Bars EA is a specialized trading algorithm designed to identify and trade price breakouts based on historical high and low levels over a defined period (LookbackBars). The EA ensures systematic trade entries using a FloatingPips mechanism, which helps optimize trade placement and risk management. 2. Trading Strategy The EA detects breakout levels by analyzing the highest and lowest price over a defined period (LookbackBars). A Buy trade is
MAx2RSI Gold
Kevin John Hastings
Эксперты
The MAx2RSI Gold trading robot is a precision-engineered Expert Advisor (EA) designed for the MetaTrader4 platform, built to capitalize on gold market volatility using a hybrid strategy of dual moving averages and the Relative Strength Index (RSI) . This robot suits traders who: Prefer algorithmic precision over emotional decision-making. Want exposure to gold without manual chart analysis. Are comfortable with high-reward strategies that may involve elevated risk. This robot trades a percentage
HFT Hunter
Volodymyr Hrybachov
1 (2)
Эксперты
Внутридневной скальперский советник, торговля заключается на ловле резких скачков цен при высокой волатильности рынка. Может работать как рыночными, так и отложенными ордерами. Основное время советник находится в режиме ожидания, поэтому не следует ждать от него сразу быстрых результатов. Отвечает правилам FIFO. В момент времени по символу может быть открыт только один рыночный ордер. Мартингейл, сетка, хеджирование не используются. Внимание! Данный советник работает на скорости движения котиров
BuckWise
Joel Protusada
Эксперты
BuckWise   is a fully automated scalping Expert Advisor that can be run successfully using EURUSD currency pair at H1 timeframe. Very Important This Expert Advisor can not run with any EAs in the same account. As part of the money management plan, it calculates and monitors the Margin Level % and assumes that all open trades are created by it. If you want an Expert Advisor that trades in a daily basis, this EA is not for you because using this requires a patience to wait for a few days or weeks
Gold of the Incas
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Gold of the Incas - это высокоэффективный торговый советник, созданный специально для платформы MT4 и ориентированный на рынок золота и мажорные валютные пары. Используя комплексные алгоритмы, он анализирует рыночные тренды и колебания цен в реальном времени, обеспечивая максимальную прибыль при минимальных рисках. полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Эффективность Gold of the Incas подтверждается длительными периодами тестирования, где он
Indicators Trader MT4
Konstantin Nikitin
Эксперты
Автоматизированный мультивалютный советник с неограниченным количеством валютных пар. При этом можно на каждую отдельную валютную пару указать, как советник будет с ней работать. Можно добавлять ордера вручную. В эксперте не заложена определенная стратегия. Каждый сам выбирает какие функции он будет использовать. И по каким индикаторам и на каких ТФ с ними работать. Реальный счет, который полностью ведет эксперт. Используются MACD и Envelopes . Индикаторы Two Moving Average Envelopes RSI Force I
Super Trader EA
Volodymyr Hrybachov
Эксперты
Полностью автоматизированный советник с использованием продвинутого сеточного алгоритма и функцией защиты от повышенной волатильности во время выхода новостей. Советник ищет предполагаемые уровни разворота/продолжения движения в узком ценовом диапазоне (предполагаемый новый уровень поддержки/сопротивления) на основе предыдущих движений. Применяет невидимые для брокера динамические уровни установки новых ордеров, стоп-лосса, тейк-профита и трейлинг-стопа. Если установить MagicNumber = 0, то эксп
Mr Forex
Stanislav Frolov
Эксперты
Mr. Forex Mr Forex  EA ️️️️ Mr Forex result of more than 3 year testing strategy in market. All you need is rent VPS with low latency, i.e London base vps Pairs: EURUSD , GBPUSD , USDCHF Use Time Frame M1 - M15 ( v.1.4 and above) Set file download here(coming soon) Easy to use: 1. After installation change Time Frame to M1 ( 1 Minute ) - M15 2. Change MM to TRUE i suggest you test this EA for 1 month with demo account and when see result try Real account. After your Purchase please
RoundLock EA
AW Trading Software Limited
4.33 (3)
Эксперты
Round Lock — умный советник с динамическим локированием позиций Round Lock — интеллектуальный советник с функцией динамической локировки позиций, продвинутый торговый советник, реализующий двустороннюю стратегию блокировки ордеров с постепенным ростом позиции и динамической адаптацией к рынку. Преимущества Round Lock : Контроль риска через локирование позиций, Динамический рост объёмов на трендовых участках рынка, Гибкая настройка поведения в зависимости от лимитов, Подходит для флэтовых и тренд
Zigzag Hedging EA
Samir Arman
Эксперты
he expert works on the Zigzag levels on the previous candle With some digital way to enter the deal On the five minute frame Work on currency pairs only Do not use TakeProfit or Stop Loss How the expert works It is placed on the three currency pairs GBPUSD GBPJPY GBP AUD Same settings without changing anything When he works, he will work on only one currency of them until it closes on a profit Profit is only seven points Please watch the video Explains how the expert works. Max Spread = 0.3 Bro
PipFinite EA Breakout EDGE
Karlo Wilson Vendiola
5 (5)
Эксперты
The Official Automated Version of the Reliable Indicator PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE takes the signal of PipFinite Breakout EDGE indicator and manages the trade for you. Because of numerous financial instruments to consider, many traders want the signals to be fully automated. The EA will make sure all your trades are executed from entry to exit. Saving you time and effort while maximizing your profits. The Edge of Automation Effortless price action trading is now possible acros
Flying Gold
Kantinan Manatkasemsak
Эксперты
Flying Gold EA It's an efficient gold trading system.  It's a unique strategy. The EA has accurate entry point calculations. If the conditions are not met, the EA will not open the order. Just install the EA, it can work immediately. Use the H4 time frame. XAUUSD Use initial Money 1000$ (Standard Account) /   initial Money  100$ (Cent / Micro Account) Back Test with 99% model quality from 2020 - 7 July. 2023 TIP !!! For good performance, choose a server that is close to the broker's server. Str
GoldStar MT4
Marek Kvarda
Эксперты
GoldStar EA is a fully automated trading program (Expert Advisor) designed exclusively for trading gold (XAU/USD). It analyzes multiple timeframes to detect high-probability trading opportunities and integrates advanced trade management tools — all while remaining easy to set up and operate . Key Advantages of GoldStar EA Advanced algorithm scanning multiple timeframes for optimal entry signals. Built-in money management and capital protection to minimize risk. Stable and consistent results ba
Hedge Guru
Safa Erden
Эксперты
Hedge Guru is a full automated Expert Advisor that can work on all timeframes with  all currencies . 1 Hour timeframe and major currencies recomended. It simply uses the combination of martingale and hedging strategies with stop loss to reduce the risk. MaximumLevel Parameter defines the point to close an order with loss. Attention: For targeting more profit with HEDGE GURU , using high lot size is not recommended, for targeting higher profits, HEDGE GURU should be used on multiple currencies
Teamwork Eur Gbp EA
Hulya Cinar
Эксперты
Teamwork EUR GBP EA   is based on the logic of order strategies and profit-taking strategies working as a team.  In general, EA consists of two parts as strategies and take profits section. Strategies section are special strategies that we create for symbols. Strategies continue to open buy and sell orders independently.  Takeprofits closes orders that are opened by working as a team. Take Profits logic is that profitable orders go by closing lost orders. They never work selfishly. In this way,
LL Grid EA MT4
Leopoldo Licari
Эксперты
********** CHRISTMAS OFFER - LIMITED TIME ONLY 30$ ********** 6 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $35  ---> NEXT PRICE $55 UPDATED v1.8 IS OUT ON MARCH 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " PLEASE READ ALL THE DESCRIPTION BEFORE USE IT -  Grid EA with  selectable
Wait and See
Safa Erden
Эксперты
Wait & See Wait & See is a fully automated Expert Advisor. No manual trading is suggested. All screenshots belong to backtests with EURUSD H1 timeframe. WARNING: Wait & See  uses 1,2,3,4 and 5 as magic numbers. If you are using other Expert Advisors to send orders at the same time with  Wait & See , do not use these preserved magic numbers for other orders. Wait & See  is based on three main steps: Open a new order, martingale if needed and take profit. Open new order:  Wait & See uses the MAC
WSN Edge RSI MA Forex EA
Michael Ferreira Da Silva
Эксперты
MT4 EA WSN Edge RSI-MA Multi v1.1 Automate your Forex trading with a complete Expert Advisor for MetaTrader 4 (Windows) . This EA executes an automated strategy using RSI + Moving Averages (MA) —ideal for traders who want disciplined, rules-based entries/exits. ️ Key Features RSI + MA signals for more assertive entries Risk/Reward 1:2 by default Automatic Trailing Stop to lock profits Light martingale (max. 2 steps) for controlled recovery Daily profit target : closes all orders once the t
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Эксперты
Dear Friend..  I share with you this simple Expert Adviser .. it is full automatic  this Expert Adviser following the trend of the pair you install on or any stocks or indices , it is works like that: - when the trend on H4 chart show a start of up trend the expert will wait till the 15M & 1H charts show an up trend the EA will open a buy order directly , and do the same for down trend and open a sell order the buy or sell  order lot size and take profit and stop loss will measured manually  by
FREE
Winter
Ivan Akimov
Эксперты
Принцип работы советника основан на открытии сделок при получении сигнала от своих индикаторов. Закрытие происходит при поступлении противоположного сигнала. Настройки упрощены до минимума, можно выставить только рабочий лот. Советник настроен на работу на паре EUR/USD, таймфреймы  M5, M15, M30, H1 Советник не  использует в торговле, мартингейл и усреднение. Мониторинг советника   https://www.mql5.com/ru/signals/795297
Secret Scalper
Burcak Sengezer
Эксперты
Secret Scalper - полностью автоматизированный советник. Является среднесрочным скальпером. Создан для скрытой работы. Советник закрывает ордера с прибылью или убытком по значению в валюте счета. Также устанавливает стоп-лосс. Работает по средне- и низкорисковой стратегии. При желании вы можете повысить риск, но делать это не рекомендуется. Логика работы советника достаточно сложна. Но сам он при этом прост в использовании. Большинство настроек устанавливаются автоматически при смене таймфрейма.
Intensive
Evgeniy Zhdan
Эксперты
Алгоритм советника определяет свечные фигуры дневных графиков, которые задают направление торговли внутри дня. Торговый эксперт определяет продолжительность нахождение цены в зонах перекупленности/перпроданности и начинает работу в сторону предполагаемого трендового движения. Каждая открываемая позиция имеет жесткие стоп-лосс и тейк-профит. В рынке может находиться только одна активная позиция. Разработка и тестирование советника производились на котировках 99% качества. Советник имеет встроенны
MAs combo EA
Dora Nafwa Mwabini
Эксперты
Описание продукта: MA Crossover EA MA Crossover EA с RSI Filter — это надежный и полностью автоматизированный торговый робот, разработанный для MetaTrader 4 (MT4). Этот советник идеально подходит для трейдеров, ищущих систематический и дисциплинированный подход к торговле, поскольку он устраняет эмоциональное принятие решений и обеспечивает последовательное выполнение торговых стратегий. Основные характеристики Трейлинг-стоп для управления рисками: Советник включает функцию трейлинг-стопа, кот
BG Grid Limited
Boris Gulikov
5 (1)
Эксперты
BG Grid Limited - это контртрендовый советник, для входа в рынок использующий стандартные индикаторы. Советник имеет гибкие настройки и может быть использован для многопарной торговли. Я предлагаю использовать сразу 10 валютных пар одновременно. Однако, это не значит, что советник сразу откроет 10 ордеров по одному на каждой валютной паре. Советник входит в рынок только при определённой совокупности показаний индикаторов. Советник в настройках имеет ограничения потерь в виде стандартного стоп-ло
Blue Dollar EA
Nguyen Nghiem Duy
Эксперты
Blue Dollar EA is based on a multifunctional template and is designed for intraday trading with all major currency pairs on any timeframe. The strategy is based on analysis of price action within the daily volatility range for a given period. The EA has a vast set of features - it can be configured for any trading style, which makes it not just a trading robot, but a multifunctional flexible designer. The EA applies order placement levels, stop loss, take profit and trailing stop levels invisibl
Expert Robocode Pro MT4
Ruslan Pishun
Эксперты
Советник использует трендовую стратегию основанную на многочисленных технических индикаторов "Moving Average" на таймфрейма: M4, M5, M6, M10, M12, M15, M20, M30, H1. Советник использует элементы из таких стратегий как: Мартингейл, Сетка и Усреднения. В торговли может быть открыто до 3 ордеров одновременно на каждой из валютных пар. Советник использует алгоритм частичного закрытия ордера и скрытый Стоп лосс, Тейк профит, Безубыток и Трейлинг стоп. Советник мультивалютный торгует на 17 валютных п
Flowing Gold
Nguyen Hang Hai Ha
Эксперты
Expert Flowing Gold is the latest generation of automated Gold trading robot programmed with unique and intelligent trading algorithms. The EA analyzes price movements in correlation with popular indicators to find high probability trading opportunities. The trading strategy combines scalping and smart position management to optimize performance and reduce risk. Trades are often closed quickly by Trailing, and Stop Loss is also available. The EA's position management strategy usually applies hig
Multi Pair Hedging System EA
Stanislav Sarbey
Эксперты
THIS ADVISOR REALLY WORKS !!!  Представляю Вашему вниманию собственный советник, разработанный для работы по инструменту TSLA (акциии компании Тесла). Работа советника основана на хеджировании позиций. Чисто математическая модель усреднения позиций. Советник можно настроить на работу на бай или на селл, а также на бай и селл одновременно. Советник мультивалютный, поэтому использовать его можно одновременно на наскольких инструментах одновременно,  при этом работу по каждому инструменту можно зад
Grid Averaging Pro MT4
Mean Pichponreay
Эксперты
Grid Averaging Pro  is a combination of Grid Trading and Cost Averaging with sophisticated algorithm and build-in Hedging to protect your account drawdown. Once your initial trade moves into negative territory, the recovery mechanism will kick in and place consecutive market orders in the same direction, all of which will be closed with a combined profit or approximately break even. Product Links Fully  Description in English   :  [USER GUIDE ENGLISH] - GRID AVERAGING PRO (MT4/MT5) Fully  Descr
One Punch GBPUSD
Didit Haryadi Saputra
Эксперты
This Expert Advisor is the legend of EA.   The Expert Advisor only opens one high precision entry. This EA can make you a nice profit.   Works on GBPUSD on M30   Features: Very easy to use and, if necessary, customize to your own requirements. Consistent Profit EA The EA uses the adaptive trade management algorithm.   PRICE WILL INCREASE..  BUY TODAY AT LESS PRICE !!   One Punch GBPUSD was tested and has successfully passed the stress test with slippage and commission approximate to the real mar
С этим продуктом покупают
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Эксперты
Vortex - ваши инвестиции в будущее Советник Vortex Gold EA создан специально для торговли золотом (XAU/USD) на платформе Metatrader. Построенный с использованием запатентованных индикаторов и секретных авторских алгоритмов, этот советник использует комплексную торговую стратегию, направленную на захват прибыльных движений на рынке золота. Ключевыми компонентами стратегии являются такие классические индикаторы, как CCI и Parabolic Indicator, которые работают вместе, чтобы точно сигнализировать о
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить   Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Эксперты
Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Эксперты
Технология на основе искусственного интеллекта с ChatGPT Turbo Infinity EA — это продвинутый торговый экспертный советник, разработанный для GBPUSD и XAUUSD. Он ориентирован на безопасность, постоянную прибыль и бесконечную прибыльность. В отличие от многих других советников, которые полагаются на высокорисковые стратегии, такие как мартингейл или сеточная торговля. Infinity EA использует дисциплинированную, прибыльную стратегию скальпинга, основанную на нейронной сети, встроенной в машинное об
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT5:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT4, и вы сможете получить Quantum StarMan бесплатно!*** За более подробной информацией обращайтесь в личном сообщении! Правило  
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Эксперты
Aura Neuron — это уникальный экспертный советник, который продолжает серию торговых систем Aura. Используя передовые нейронные сети и передовые классические торговые стратегии, Aura Neuron предлагает инновационный подход с превосходной потенциальной производительностью. Полностью автоматизированный, этот экспертный советник предназначен для торговли валютными парами, такими как XAUUSD (GOLD). Он продемонстрировал постоянную стабильность на этих парах с 1999 по 2023 год. Система избегает опасных
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Эксперты
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Эксперты
Goldex AI:  сегодняшний успех станет завтрашним плодом СУПЕРСКИДКА В ТЕЧЕНИЕ ОГРАНИЧЕННОГО ВРЕМЕНИ! ПОСЛЕДНИЕ 2 ЭКЗЕМПЛЯРА ЗА 299 USD ДО ПОВЫШЕНИЯ ЦЕНЫ. Живые сигналы > IC Markets Real: Goldex AI Набор высокого риска Руководство и файлы конфигурации: Свяжитесь со мной после покупки, чтобы получить руководство и файлы конфигурации. Цена: Стартовая цена $899 и будет увеличиваться на $199 после каждых десяти продаж. Доступные копии: 2 Goldex AI - продвинутый торговый робот с нейронными сетями, т
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Эксперты
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.85 (40)
Эксперты
Советник Trend Ai разработан для работы с индикатором Trend Ai, который выполняет собственный анализ рынка, сочетая определение тренда с оперативными точками входа и оповещениями о развороте, и автоматически обрабатывает все сигналы индикатора! Советник содержит ряд внешних параметров, которые полностью настраиваются и позволяют трейдеру настроить советник по своему усмотрению. Как только появится зеленая точка, советник будет готов к покупке. Как только восходящий тренд подтвердится синей стр
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Эксперты
Советник является системой, предназначенной для восстановления убыточных позиций. Авторский алгоритм локирует убыточную позицию, дробит ее на множество отдельных частей, и закрывает каждую из них отдельно. Простая настройка, отложенный запуск при просадке, локирование, отключение других советников, усреднение с фильтрацией тренда и частичное закрытие убыточной позиции встроенные в один инструмент Именно использование закрытия убытков частями позволяет уменьшать убытки с меньшей загрузкой депозит
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
3.5 (4)
Эксперты
Scalp Unscalp — это краткосрочная двунаправленная скальпинг-система, которая стремится быстро извлечь прибыль за счёт точных входов. Сигнал Scalp Unscalp в реальном времени скоро появится! Текущая цена будет повышена. Ограниченная цена 99 USD Без сетки, без мартингейла. Каждая сделка открывается отдельно Доступен фиксированный стоп-лосс с виртуальной системой динамического трейлинг-стопа Интерактивная торговая панель и точные настройки размера лота Рекомендуется График: EURUSD, GBPUSD, USDCHF,
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Эксперты
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Эксперты
ПРОП ФИРМА ГОТОВА!   (   скачать SETFILE   ) ЗАПУСК ПРОМО: Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$. Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Добро пожаловать в Gold Reaper! Созданный на основе очень успешного Goldtrade Pro, этот советник был разработан для одновременной работы на нескольких таймфреймах и имеет возможность уста
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Эксперты
AlphaCore System   - это профессиональный торговый советник для MetaTrader 5, использующий стратегию торговли на основе динамического анализа локальных экстремумов и статистического прогнозирования пробоев. === Купите AlphaCore System MT4, и вы сможете получить AlphaCore System для MT5 бесплатно! === За более подробной информацией обращайтесь в личном сообщении! Торговая концепция Советник работает по методологии   адаптивных ценовых коридоров . Система непрерывно отслеживает формирование локал
DCA CycleMax
Jin Sangun
Эксперты
Введение в DCA CYCLEMAX Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Обзор DCA CYCLEMAX — это мощная полуавтоматическая программа торговли по сетке (EA), оптимизированная для активов с сильными однонаправленными трендами на рынке. Она особенно эффективна для активов с высокой волатильностью и устойчивыми трендами в одном направлении, таких как золото (GOLD), Nasdaq 100 (NS100) и криптовалюты. Используя стра
SNeox AI
Anastasiya Morozova
Эксперты
SNeox AI — автоматический мультивалютный торговый робот для стабильной долгосрочной торговли на рынке Forex. Советник разработан на базе проверенных алгоритмов анализа рыночной цены и волатильности и ориентирован на аккуратную торговлю с контролируемыми рисками. ВНИМАНИЕ! Новогодняя акция, первые 15 покупок - 99$ Следующие 15 - 159$ Финальная цена - 229$ Торопитесь воспользоваться предложением! MT5 Version:  https://www.mql5.com/ru/market/product/158518 Торговые инструменты: EURUSD GBPUSD NZDUS
The Golden Way
Lin Lin Ma
Эксперты
The Golden Way — это автоматическое торговое программное обеспечение для платформы MT4. Оно использует комплексную гибридную стратегию, которая работает благодаря совместному действию нескольких субстратегий. Это позволяет точно выявлять возможности для покупки (лонгов) и продажи (шортов) на рынке золота (XAUUSD), помогая вам своевременно воспользоваться торговыми моментами при различных рыночных условиях. Основываясь на продуманной торговой логике, The Golden Way обеспечивает профессиональные
Fundamental Trader
Sara Sabaghi
4.82 (17)
Эксперты
Ziwox Fundamental trader Ziwox Fundamental trader — это торговый помощник, который помогает трейдерам финансовых рынков принимать взвешенные решения на основе информационных данных советника. Этот советник использует онлайн-источники для сбора всей необходимой информации, такой как фундаментальное смещение валют, отношение розничных трейдеров в реальном времени к паре, прогноз банка и института, данные отчета COT и другие данные в сложной панели советника. Вкратце, это интегрированный источник
HFT Prop Firm EA
Dilwyn Tng
4.97 (632)
Эксперты
HFT Prop Firm EA, также известный как Green Man из-за своего отличительного логотипа, является экспертом-советником (EA), специально созданным для преодоления проблем или оценок со стороны проприетарных торговых компаний (prop firms), которые разрешают стратегии высокочастотной торговли (HFT). На ограниченный период: бесплатные утилиты стоимостью $198 при покупке HFT Prop Firm EA Версия для MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/117386 Мониторинг производительности при прохождении HFT Ch
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Эксперты
Javier Gold Scalper: Наша технология на вашей стороне! Руководство и файлы конфигурации: свяжитесь со мной после покупки, чтобы получить руководство и файлы конфигурации Цена: Цена увеличивается в зависимости от количества проданных лицензий Доступные копии: 5 Торговля золотом, одним из самых волатильных активов на финансовом рынке, требует высокой точности, тщательного анализа и крайне эффективного управления рисками. Javier Gold Scalper был разработан именно для объединения этих основ в надеж
GoldMiner mt4 pro
Van Hoa Nguyen
Эксперты
GOLDMINER MT4 PRO is a Gold trading robot on the M15 or H1 timeframe, combining candlestick patterns, technical indicators and support and resistance breakouts. The robot uses a smart trend recognition strategy to keep the EA stable. Committed to accompanying you in new versions and being updated SETFILE closely following each market cycle helps the robot to be stable and suitable for the market slope at each time. GOLDMINER MT4 PRO is a safe strategy with manually entered pipstep coefficient d
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Эксперты
CyNera: Ваш трейдинг, наши технологии Руководство и файлы набора: свяжитесь со мной после покупки, чтобы получить руководство и файлы набора Цена: Цена увеличивается в зависимости от количества проданных лицензий Доступно копий: 4 Торговля золотом, одним из самых волатильных инструментов на рынке, требует точности, глубокого анализа и эффективного управления рисками. Экспертный советник CyNera безупречно интегрирует все эти элементы в сложную систему, разработанную для оптимальной торговли золо
AW Double Grids EA
AW Trading Software Limited
4.5 (8)
Эксперты
Cоветник AW Double Grids MT4 - это агрессивный, полностью автоматизированный сеточный советник, с информационно торговой панелью и простой настройкой. Стратегия заключается в одновременной двухсторонней работе, мультиплицируя объем одного направления. Встроенный автоматический расчет лота, реализованы разные вариации увеличения объема позиций, и другие функции.  Инструкция ->   ЗДЕСЬ   /  Решение проблем - >  ЗДЕСЬ  /  МТ5 версия  - >   ЗДЕСЬ   Как торгует советник: AW Double Grids ведет двухст
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Эксперты
KonokaSystemNEO - одна из трех сестер ( NEO, JOY, FUN ), основанных на KonokaSystem, с новой индивидуальностью и является оригинальным советником. Торговый стиль - дневная торговля с полуночи до середины дня по японскому времени. Валютная пара - "USDJPY", вход осуществляется по цене открытия M5. Каждая из трех сестер имеет свою логику и оснащена двумя типами входов и двумя типами выходов. Никакой логики сетки или мартингейла не используется. Внутренняя логика повторяет прибыль и убыток, проглат
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.1 (10)
Эксперты
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (15)
Эксперты
CHRISTMAS SALE — LIMITED TIME! Get Infinity Trader EA with a huge –65% discount AND receive Trend Matrix EA as a FREE BONUS ! Special Christmas Price: $187 (Regular Price: $547 — You Save $360!) FREE BONUS: Trend Matrix EA A powerful multi-symbol strategy packed with advanced features, supporting 10 trading pairs — real value: $447! After completing your purchase, simply contact me and I will send you your BONUS EA immediately. Don’t miss this once-a-year opportunity! Infinity Trader EA Live
ThraeX
Vasile Verdes
3.6 (5)
Эксперты
ThraeX – скальпирование на M1. (DAX, XAU, etc) Вдохновлённый дисциплиной и точностью римской эпохи, ThraeX — это специализированный экспертный советник для MetaTrader 4, разработанный специально для высокочастотной торговли с использованием 1-минутного графика. Он предназначен для обработки быстрых колебаний рынка, стремясь выявлять и реагировать на краткосрочные ценовые движения с высокой скоростью и адаптивностью. Ключевые характеристики: ️ Логика скальпинга для M 1 – Предназначен для высокоч
Gold Zenith mt4
Marina Arkhipova
5 (1)
Эксперты
Gold Zenith — премиальный советник для золота (XAUUSD) Gold Zenith — премиальный советник для золота (XAUUSD) Gold Zenith — мощный и дисциплинированный алгоритм для XAUUSD (золото). Он не использует опасные методы (сетка, мартингейл и т. п.), а каждая сделка защищена стоп-лоссом. Логика: поиск трендового движения и работа на откатах, при этом открывается только одна сделка по сигналу. Никаких сложных настроек — по умолчанию всё готово к работе: добавьте советник на график и торгуйте. Почему это
Kaufman Smart Regime EA
Davit Beridze
Эксперты
Настройки по умолчанию для теста по золоту (Gold M15) с 2024 года Kaufman Smart Regime EA: Адаптивный Рыночный Интеллект СПЕЦИАЛЬНОЕ ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Мощь советника Smart Regime EA выпускается по цене, составляющей лишь часть его истинной ценности. Забронируйте свою лицензию прямо сейчас за $50 , прежде чем цена начнет поэтапно расти до финальной стоимости в $500 . Это инвестиция в беспрецедентную рыночную логику. Раскройте потенциал адаптивного алгоритмического трейдинга. Kaufman Smar
Другие продукты этого автора
TW Swing Trading
Altan Karakaya
Эксперты
TW Swing Trading EA: Форекс-робот, следующий за трендом, для стабильной прибыли TW Swing Trading EA — это полностью автоматизированный робот для свинг-трейдинга, специально разработанный для XAUUSD на таймфреймах M30 и H1. Он использует продвинутые фильтры тренда, адаптивную логику стоп-лосса и встроенную защиту капитала, чтобы максимально повысить точность и минимизировать просадку, обеспечивая стабильные результаты в изменяющихся рыночных условиях. Почему выбрать TW Swing Trading EA? Одна сд
TW Support Resistance Level MT5
Altan Karakaya
Индикаторы
support resistance levels indicator mt5: Этот инструмент является индикатором многовременных рамок, который определяет и отображает линии поддержки и сопротивления, а также уровни Фибоначчи на графике с такой же точностью, как человеческий глаз. Уровни поддержки и сопротивления TW для форекс имеют сложный алгоритм, который сканирует график для определения предыдущих уровней стабилизации цен и отскоков, фиксируя количество касаний. Вы устали вручную рисовать уровни поддержки и сопротивления и
TW Trend Hunter MT5
Altan Karakaya
Эксперты
TW Trend Hunter MT5 – Экспертный советник для высокоточной скальпировки золота и трендовых стратегий   TW Trend Hunter MT5 — это не обычный торговый бот. Это сложный, проверенный на практике экспертный советник, созданный для успешной торговли на волатильных рынках, используя четкие сигналы тренда и строгий риск-менеджмент. Основные характеристики: Выполняет только одну сделку за раз для лучшего контроля рисков Умное распознавание трендов как на краткосрочных, так и на долгосрочных уровнях Г
TW Scalper Robot MT5
Altan Karakaya
Эксперты
TW Scalper Robot MT5 : Профессиональный скальпинг-бот для золота (XAUUSD): Ищете умное и надежное решение для максимизации прибыли на рынке золота? TW Scalper Robot MT5 — это мощный советник, специально разработанный для скальпинга золота. Комбинируя три продвинутых индикатора и точные торговые алгоритмы, он помогает вам ловить рыночные тренды как профессионал. Благодаря встроенным стратегиям управления рисками каждая сделка исполняется с уверенностью и защитой. Ключевые особенности TW Scalper
TW Sniper EA MT5
Altan Karakaya
Эксперты
TW Sniper EA – Робот для скальпинга золота с трендовой стратегией для XAUUSD TW Sniper EA MT5 — это профессиональный советник Forex для торговли золотом (XAUUSD), созданный с использованием продвинутой трендовой скальпинг-стратегии, обеспечивающей стабильную работу даже в условиях высокой волатильности рынка. Этот робот для скальпинга золота ориентирован на точные сделки во время ключевых сессий Лондона и Нью-Йорка, обеспечивая стабильный рост капитала при строгом контроле рисков и профессионал
TW Calendar MT5
Altan Karakaya
Индикаторы
Этот новостной помощник предназначен для получения необходимых трейдерам экономических событий из основных издательских источников, которые публикуют новости в режиме реального времени на основе «Обзора рынка» терминала с различными и простыми фильтрами. Трейдеры Форекс используют макроэкономические индикаторы для принятия обоснованных решений о покупке и продаже валют. Например, если трейдер считает, что экономика США будет расти быстрее, чем экономика Японии, он может купить доллар США и про
FREE
TW Volume Signal Pro MT5
Altan Karakaya
Индикаторы
TW Volume Signal Pro MT5 , используя передовые технологии ИИ и запатентованные интеллектуальные алгоритмы, позволяет вам с большей уверенностью торговать на рынке золота и предоставляет уникальный и непревзойденный опыт торговли. Ищете высокоточность и исключительные торговые сигналы на рынке золота? С TW Volume Signal Pro MT5 вы можете стать профессиональным трейдером и достичь большого успеха на рынке золота. Попробуйте бесплатно! Ключевые особенности TW Volume Signal Pro MT5: Точные сигна
TW Trend Sniper MT4
Altan Karakaya
5 (5)
Индикаторы
TW Trend Sniper: Лучшая трендовая стратегия Индикатор TW Trend Sniper, использующий интеллектуальное сочетание передовых методов технического анализа, помогает вам точно определять рыночные тенденции и получать своевременные сигналы для прибыльных сделок. Запатентованная формула Trade Wizards, наряду с анализом Price Action, уровнями Фибоначчи и другими инструментами технического анализа, предоставляет вам точные и надежные торговые сигналы. Этот индикатор является результатом совместных усили
TW Sniper EA MT4
Altan Karakaya
Эксперты
TW Sniper EA – Эксперт по Скальпингу Золота для Торговли Трендами XAUUSD TW Sniper EA MT4 — это современный Forex Expert Advisor для торговли золотом, построенный на точной логике, основанной на тренде, для стабильной работы даже в условиях высокой волатильности рынка. Этот мощный робот для скальпинга золота сосредоточен на торговле XAUUSD в ключевые сессии, обеспечивая стабильный рост при строгом контроле риска и профессиональном управлении капиталом. С помощью умной автоматизированной стратег
TW Session
Altan Karakaya
Индикаторы
Этот продукт предназначен для отображения торговых сессий 15 стран на основе часового пояса вашего брокерского сервера и различных режимов отображения на основе желаемых вами настроек для предотвращения перегрузки графиков и возможности установки сессии в желаемое пользователем время. На рынке Форекс никогда не заходит солнце, но его ритм танцует в такт отдельным торговым сессиям. Понимание этих сессий, их совпадений и их уникальной атмосферы имеет решающее значение для любого трейдера форекс,
FREE
TW Session MT4
Altan Karakaya
5 (1)
Индикаторы
Этот продукт предназначен для отображения торговых сессий 15 стран на основе часового пояса вашего брокерского сервера и различных режимов отображения на основе желаемых вами настроек для предотвращения перегрузки графиков и возможности установки сессии в желаемое пользователем время. На рынке Форекс никогда не заходит солнце, но его ритм танцует в такт отдельным торговым сессиям. Понимание этих сессий, их совпадений и их уникальной атмосферы имеет решающее значение для любого трейдера форекс,
FREE
TW Volume Signal Pro MT4
Altan Karakaya
Индикаторы
TW Volume Signal Pro MT4 , используя передовые технологии ИИ и запатентованные интеллектуальные алгоритмы, позволяет вам с большей уверенностью торговать на рынке золота и предоставляет уникальный и непревзойденный опыт торговли. Ищете высокоточность и исключительные торговые сигналы на рынке золота? С TW Volume Signal Pro MT4вы можете стать профессиональным трейдером и достичь большого успеха на рынке золота. Попробуйте бесплатно! Ключевые особенности TW Volume Signal Pro MT4: Точные сигналы
TW Support Resistance Level MT4
Altan Karakaya
Индикаторы
support resistance levels indicator mt4: Этот инструмент является индикатором многовременных рамок, который определяет и отображает линии поддержки и сопротивления, а также уровни Фибоначчи на графике с такой же точностью, как человеческий глаз. Уровни поддержки и сопротивления TW для форекс имеют сложный алгоритм, который сканирует график для определения предыдущих уровней стабилизации цен и отскоков, фиксируя количество касаний. Вы устали вручную рисовать уровни поддержки и сопротивления и
TW Scalper Shoot MT4
Altan Karakaya
Индикаторы
TW Trend Scalper Indicator: TW Scalper Shoot предлагает вам уникальный опыт торговли, используя новейшие торговые стратегии и технологии искусственного интеллекта. Этот продукт соответствует разнообразным потребностям скальпирующих трейдеров, предоставляя две различные категории сигналов: Проверьте этот исключительный продукт сегодня и начните свой уникальный опыт на пути к тому, чтобы стать трендовым скальпером. Категории сигналов: 1. Долгосрочные и безопасные сигналы: Эти сигналы определя
TW Trend Hunter MT4
Altan Karakaya
Эксперты
TW Trend Hunter MT4 – Ультра-скальпер EA для золота и трендовой торговли TW Trend Hunter MT4 — это не просто еще один торговый бот — это умная, проверенная в боях система, разработанная для работы в быстро меняющихся рынках, используя чистые сигналы тренда и дисциплинированное управление капиталом. Ключевые особенности: Только одна активная позиция одновременно Умное определение краткосрочных и долгосрочных трендов Настраиваемое расписание в зависимости от ваших торговых сессий Торговая страт
TW Wolf Martingale MT4
Altan Karakaya
Эксперты
TW Wolf Martingale MT4 – Продвинутый Grid Trading EA с интеллектуальным управлением рисками TW Wolf Martingale MT4 — это продвинутый Grid Trading EA и Forex Expert Advisor, разработанный для трейдеров, которым необходим полный контроль рисков, гибкое исполнение и профессиональное управление сделками в различных рыночных условиях. Этот Smart Grid EA сочетает структурированную grid-логику с передовыми инструментами управления рисками, позволяя адаптировать систему к различным торговым инструмент
TW Trend Sniper
Altan Karakaya
Индикаторы
TW Trend Sniper: Лучшая трендовая стратегия Индикатор TW Trend Sniper, использующий интеллектуальное сочетание передовых методов технического анализа, помогает вам точно определять рыночные тенденции и получать своевременные сигналы для прибыльных сделок. Запатентованная формула Trade Wizards, наряду с анализом Price Action, уровнями Фибоначчи и другими инструментами технического анализа, предоставляет вам точные и надежные торговые сигналы. Этот индикатор является результатом совместных усили
TW Scalper Shoot MT5
Altan Karakaya
Индикаторы
TW Trend Scalper Indicator: TW Scalper Shoot предлагает вам уникальный опыт торговли, используя новейшие торговые стратегии и технологии искусственного интеллекта. Этот продукт соответствует разнообразным потребностям скальпирующих трейдеров, предоставляя две различные категории сигналов: Проверьте этот исключительный продукт сегодня и начните свой уникальный опыт на пути к тому, чтобы стать трендовым скальпером. Категории сигналов: 1. Долгосрочные и безопасные сигналы: Эти сигналы определя
