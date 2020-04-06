TW Scalper Robot MT4 : Профессиональный скальпирующий эксперт-советник :

Ищете профессиональное решение для быстрой и умной прибыли на рынке золота?

TW Scalper Robot — специализированный скальпирующий бот, который сочетает в себе 3 продвинутых индикатора и точные торговые алгоритмы, чтобы помочь вам стать настоящим охотником за трендами. Благодаря продвинутым стратегиям управления рисками этот робот открывает позиции с полной защитой.









Основные особенности TW Scalper Robot:

1- Только одна позиция за раз:

Сосредотачивается на одной сделке с наивысшей вероятностью успеха, избегает ненужных входов и сохраняет контроль над рисками.

2- Точное определение смены тренда:

Использует двухэтапный фильтр для высокоточной идентификации трендов.

3- Полное управление капиталом:

Каждая позиция сопровождается тейк-профитом, стоп-лоссом, трейлинг-стопом и безубыточным уровнем, чтобы ваш капитал всегда оставался в безопасности.

4- Возможность задания времени торговли:

Вы можете установить конкретное время для работы робота.

5- Умный и безопасный стоп-лосс:

Устанавливает стоп-лосс в логичных и безопасных точках, чтобы минимизировать потенциальные убытки.

6-Производительность в разумных условиях:

Процент выигрыша: от 70% до 80%

Просадка: около 10%–30%

7- Анализ объема рынка:

Использует индикатор объема для определения силы и достоверности тренда.

8- Отображение подходящих уровней для трейлинг-стопа:

Определяет технические уровни в долгосрочных трендах для размещения трейлинг-стопов.

9- Возможность предупреждения:

Эта функция предупреждает вас перед входом в сделки с высоким риском, позволяя при необходимости приостановить робота и снова активировать его после снижения риска.

10- Умные входы с оптимизированным стопом:

Стоп-лосс устанавливается на основе силы сигнала для достижения оптимального соотношения риск/прибыль.

11- Подходит для золота и коротких таймфреймов (M1 и M5):

Полностью оптимизирован для скальпирующей торговли по символу золота (XAUUSD).

12- Простая установка + бесплатные обновления:

С выделенной поддержкой и постоянными обновлениями вы всегда будете на шаг впереди рынка.





Рекомендуемые настройки для лучшей производительности:





Брокер: Любой брокер с низким спредом

Тип счета: ECN или ECN_Pro

Минимальный баланс: $1000

Рекомендуемое кредитное плечо: не менее 1:500

Предпочтительно торговать на XAUUSD и на минутном таймфрейме.



Использование VPS обязательно для круглосуточной работы

Для полного руководства по установке и использованию этого советника ознакомьтесь с нашей обучающей статьёй и полными видеоуроками.



https://www.mql5.com/en/blogs/post/762670

