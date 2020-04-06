TW Scalper Robot MT4
- Эксперты
- Altan Karakaya
- Версия: 2.4
- Обновлено: 26 августа 2025
- Активации: 20
TW Scalper Robot MT4 : Профессиональный скальпирующий эксперт-советник :
Ищете профессиональное решение для быстрой и умной прибыли на рынке золота?
TW Scalper Robot — специализированный скальпирующий бот, который сочетает в себе 3 продвинутых индикатора и точные торговые алгоритмы, чтобы помочь вам стать настоящим охотником за трендами. Благодаря продвинутым стратегиям управления рисками этот робот открывает позиции с полной защитой.
Основные особенности TW Scalper Robot:
1- Только одна позиция за раз:
Сосредотачивается на одной сделке с наивысшей вероятностью успеха, избегает ненужных входов и сохраняет контроль над рисками.
2- Точное определение смены тренда:
Использует двухэтапный фильтр для высокоточной идентификации трендов.
3- Полное управление капиталом:
Каждая позиция сопровождается тейк-профитом, стоп-лоссом, трейлинг-стопом и безубыточным уровнем, чтобы ваш капитал всегда оставался в безопасности.
4- Возможность задания времени торговли:
Вы можете установить конкретное время для работы робота.
5- Умный и безопасный стоп-лосс:
Устанавливает стоп-лосс в логичных и безопасных точках, чтобы минимизировать потенциальные убытки.
6-Производительность в разумных условиях:
Процент выигрыша: от 70% до 80%
Просадка: около 10%–30%
7- Анализ объема рынка:
Использует индикатор объема для определения силы и достоверности тренда.
8- Отображение подходящих уровней для трейлинг-стопа:
Определяет технические уровни в долгосрочных трендах для размещения трейлинг-стопов.
9- Возможность предупреждения:
Эта функция предупреждает вас перед входом в сделки с высоким риском, позволяя при необходимости приостановить робота и снова активировать его после снижения риска.
10- Умные входы с оптимизированным стопом:
Стоп-лосс устанавливается на основе силы сигнала для достижения оптимального соотношения риск/прибыль.
11- Подходит для золота и коротких таймфреймов (M1 и M5):
Полностью оптимизирован для скальпирующей торговли по символу золота (XAUUSD).
12- Простая установка + бесплатные обновления:
С выделенной поддержкой и постоянными обновлениями вы всегда будете на шаг впереди рынка.
Рекомендуемые настройки для лучшей производительности:
- Брокер: Любой брокер с низким спредом
- Тип счета: ECN или ECN_Pro
- Минимальный баланс: $1000
- Рекомендуемое кредитное плечо: не менее 1:500
- Предпочтительно торговать на XAUUSD и на минутном таймфрейме.
- Использование VPS обязательно для круглосуточной работы
Для полного руководства по установке и использованию этого советника ознакомьтесь с нашей обучающей статьёй и полными видеоуроками.